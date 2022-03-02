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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новость

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

FIA разрешила российскому пилоту продолжать выступления в Ф1, однако сохранить место без спонсорских денег ему будет непросто

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина
Роберто Кинкеро
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По ходу первой серии зимних тестов Ф1 команда Haas убрала со своих машин логотипы титульного спонсора, компании «Уралкалий», и не будет возвращать их на вторую часть заездов в Бахрейне. 

Глава коллектива Гюнтер Штайнер объяснил, что Haas сумеет закончить сезон и без средств российского спонсора, а FIA своим решением разрешила отечественным гонщикам продолжать выступления в международных сериях.

На практике это означает, что Никита Мазепин сможет стартовать в Гран При под нейтральным флагом, но вот финансирование от «Уралкалия» из-за экономических санкций уже практически не имеет шансов дойти до Haas. 

В команде обещали определиться с планами до конца этой недели, при этом существует вероятность, что Никиту все же заменят другим пилотом.

Первоначально главным потенциальным кандидатом считался резервный гонщик Пьетро Фиттипальди. Однако затем, как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции, произошли определенные закулисные движения.  

Пьетро Фиттипальди, резервный гонщик Haas F1 Team

Пьетро Фиттипальди, резервный гонщик Haas F1 Team

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Бразилец остался в списке, но сейчас он далеко не на первой строчке. Там по протекции Ferrari прочно обосновался Антонио Джовинацци. В нынешнем сезоне итальянец является официальным запасным пилотом Скудерии и выступает в Формуле Е. 

Пока его дела в электрогонках складываются далеко не лучшим образом, причем в контракте с командой Dragon прямо прописан пункт, что его можно разорвать в случае приглашения пилота в Формулу 1. 

Учитывая плотное сотрудничество Haas с Маранелло, кандидатура опытного Джовинацци устраивает обе стороны. 

Также в числе кандидатов можно услышать имя чемпиона Формулы 2 Оскара Пиастри. Сейчас он является запасным пилотом в Alpine, где наверняка будут рады дать австралийцу возможность сесть за руль. Но для Haas выбор в пользу молодого гонщика выглядит сомнительным – зачем «накатывать» того, кто после завершения сезона уйдет к сопернику и усилит его.

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Антонио Джовинацци, Alfa Romeo C41

Фото: Alfa Romeo

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