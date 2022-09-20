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Правили требуют, чтобы каждый из постоянных гонщиков чемпионата один раз за год отдавал свою машину тому, кто за карьеру провел не больше двух гонок Ф1.

В некоторых командах уже выполнили это требование, однако первая половина сезона была крайне важной в плане работы с новой техникой, потому многие предпочти отложить обязательные замены на осень.

Разумеется, требование дать опыт юниорам полезно и даже благородно по своей сути. Но всегда важно помнить, что команды рассматривают его и как возможность пополнить свой бюджет. Достаточно вспомнить, как на Гран При Мексики 2017 года Force India отдала свою машину безнадежному, но состоятельному Альфонсо Селису.

На предстоящих этапах мы неизбежно увидим много новых лиц за рулем машин Ф1. Однако командам важно выполнить правила так, чтобы не жертвовать результатами. Для этого требуется выбрать для замен подходящий момент.

Вопрос первый. Когда?

Впереди еще шесть Гран При, но понятно, что спринтерский формат бразильского этапа исключает возможность приглашения новичков.

Трассы в Сингапуре и Японии в последний раз принимали Ф1 в 2019 году, пилотам важно вспомнить их, а многим и вовсе узнать. К тому же, на обеих велика вероятность попасть в аварию. Так что их стоит рассматривать в последнюю очередь – хотя в 2014-м именно на «Сузуке» провел свою первую тренировку с Toro Rosso 16-летний новичок Макс Ферстаппен.

Важно помнить, что в Сузуке и Остине пройдут шинные тесты Pirelli. Ради них вторую тренировку продлят на полчаса – с одной стороны, это может компенсировать основным пилотам потерю времени в первой сессии, но с другой, лишнее время придется занять работой с резиной, что едва ли принесет много пользы.

Это оставляет в качестве наиболее подходящих Мексику (хотя этот этап является запасным для тестов Pirelli, если погода помешает испытаниям в Японии или США) и Абу-Даби.

Скорее всего, именно на «Яс-Марине» замен будет больше всего. Это знакомая многим трасса с большими зонами вылета. Вдобавок, на финальном Гран При сезона уже не будет необходимости беречь запасные части.

Правда, там же будет проходить и финальный этап Формулы 2, потому кому-то из кандидатов, возможно, придется пересаживаться их машины в машину. Впрочем, Лиам Лоусон вполне справился с этой задачей в Спа.

Вопрос второй. Кто?

Давайте рассмотрим, как выглядит ситуация с потенциальными кандидатами в каждой из команд.

Mercedes

Ник де Врис уже подменял Льюиса Хэмилтона во Франции. Почти наверняка именно ему доверят машину и во второй раз. С той, разумеется, оговоркой, что голландец не подпишет в ближайшее время контракт с Alpine или Red Bull на будущий год. В этом случае сажать его за руль будет уже неправильно.

Так как Стоффель Вандорн не отвечает критериям для юниоров, возможным запасным кандидатом выглядит Фредерик Вести из Формулы 2.

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Red Bull Racing

Юри Випс отработал вместо Серхио Переса еще в Барселоне, но после этого Red Bull пришлось отчислить эстонца из своей программы. Это практически не оставляет пространства для маневра, у «Быков» остается только Лиам Лоусон.

Роберт Шварцман, Ferrari Фото: Ferrari

Ferrari

Скудерия уже озвучила свои планы: в Остине и Абу-Даби F1-75 доверят Роберту Шварцману. Для россиянина это будет официальный дебют в Гран При.

Alpine

Первоначальные планы привлечь к тренировкам Оскара Пиастри потерпели крах после перехода гонщика в McLaren, потому машину, скорее всего, доверят другому австралийцу, Джеку Дуэну.

На этой неделе тот примет участие в закрытых тестах в Будапеште, потому выглядит самым логичным кандидатом. Помешать пилоту Ф2 может только контракт Alpine с де Врисом на 2023 год – тогда логично будет посадить за руль именно голландца. Благо, пока он провел в Ф1 всего одну гонку.

McLaren

Здесь ясности с планами меньше всего. Конечно, команда была бы рада привлечь к тренировкам Пиастри, но едва ли Alpine, у которой контракт с Оскаром до конца 2022 года, согласится на такое.

Также есть множество пилотов IndyCar – Колтон Херта, Пато О'Уорд, Алекс Палоу, – которых логично было бы задействовать на североамериканских этапах. Зак Браун недавно говорил о шансах О'Уорда поработать на домашней для него трассе в Мехико, но официально ничего еще не объявлено.

Алекс Палоу, тесты McLaren в Барселоне Фото: Monaco Increase Management

AlphaTauri

Лиам Лоусон ездил вместо Пьера Гасли в Спа и остается главным кандидатом на вторую замену. Если только, как и в случае с Alpine, команде не подпишет контракт с Ником де Врисом и не отдаст машину ему.

Aston Martin

Собственных юниоров у Aston нет, так что коллектив традиционно кооперируется с Mercedes – именно поэтому в Монце за руль AMR22 сел де Врис. Но теперь велика вероятность, что для второй замены привлекут Фелипе Друговича – чемпион Ф2 с недавних пор стал в Сильверстоуне резервным гонщиком. К сожалению, проехать перед своими трибунами в Сан-Паулу ему не удастся при всем желании. Скорее всего, это случится в Абу-Даби.

Williams

По тем же причинам, что и Aston Martin, команда задействовала в Барселоне де Вриса. То знакомство оказалось крайне полезным, когда Нику пришлось экстренно возвращаться за руль FW44 в Монце.

Уже объявлено, что в Остине тренировку проведет протеже Williams Логан Сарджент.

Alfa Romeo

В швейцарской команде умеют читать правила – FIA уже подтвердила, что Гуаньюй Чжоу может никому не отдавать машину, так как на первом Гран При сезона провел тренировку в качестве неопытного новичка. С Валттери Боттасом такой номер, понятное дело, не пройдет, потому в США или Мексике того заменит Тео Пуршер. Второй вариант более вероятен, так как команда не хочет совмещать на одном Гран При работы со своим молодым воспитанником и испытания шин.

Haas

По логике основным кандидатом видится Пьетро Фиттипальди, однако команда уже объявила, что на его де-факто домашнем этапе в Остине будет работать Антонио Джовинацци. Впрочем, зная Haas, вовсе не исключено, что решено будет оставить без первой тренировки обоих призовых гонщиков разом.

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