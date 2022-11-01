Анализ: кого Haas выберет пилотом на 2023 год

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Еще до Гран При Мексики стало известно, что Haas рассматривает всего двух пилотов в напарники к Кевину Магнуссену. О планах Нико Хюлькенберга вернуться в пелотон известно уже много недель, однако и выступающего за американцев в нынешнем сезоне Мика Шумахера нельзя сбрасывать со счетов.

Когда именно Haas собирается официально назвать своего пилота на 2023 год – доподлинно неизвестно. Однако есть очень серьезные основания говорить, что это произойдет до гонки в Бразилии, намеченной на 13 ноября.

Почему? Дело в том, что еще неделей позже Формула 1 завершит сезон в Абу-Даби, а по ходу этапа в Мексике глава коллектива Гюнтер Штайнер обронил, что «к Абу-Даби мы уже будем знать, кто поедет в будущем году».

Это логично, так как в этом случае напарник Магнуссена сможет сесть за руль по ходу тестов на «Яс-Марине» 22 ноября – во вторник после гонки.

Выпускать же пресс-релиз в короткой паузе между Гран При Бразилии и Абу-Даби команда едва ли захочет: недавно Штайнер заметил – правда, применительно к Остину и Мехико, но это не столь важно, – что «это недостаточное время для решения таких вопросов».

И тут мы подходим к главному. Так как Антонио Джовинацци вылетел из списка претендентов, а запасного гонщика Пьетро Фиттипальди никто всерьез не рассматривал, все свелось к дуэли за место в кокпите между Нико Хюлькенбергом и Миком Шумахером.

За три последних сезона Нико Хюлькенберг провел три Гран При за Racing Point / Aston Martin Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кандидат №1

Недавно Хюлькенберга спросили, что он может сказать по этому поводу. 35-летний гонщик, который в последний раз полноценно выступал в Ф1 в 2019 году, ответил, что «пока ничего не может сообщить». Он продолжает работать на австрийскую телекомпанию ServusTV, в эфирах которой тема его будущего появляется регулярно. Но пока Нико уходит от ответов.

«В конце концов, это не мое решение, – признался гонщик некоторое время назад. – Не я принимаю его. Переговоры продолжаются, я настроен оптимистично, но тут нужно запастись терпением».

Между тем, в пользу его кандидатуры косвенно говорит сделанное во вторник объявление Aston Martin. Команда договорилась о переходе Стоффеля Вандорна из Mercedes. Бельгиец станет в Aston уже вторым резервистом после чемпиона Ф2 Фелипе Друговича.

В пресс-релизе по поводу Вандорна есть слова главы AMR Майка Крака: «Стоффель придаст дополнительную глубину нашему фантастическому составу пилотов вместе с Фернандо [Алонсо], Лэнсом [Строллом] и Фелипе».

Как видите, ни слова о Нико, хотя он стартовал в составе Aston в этом сезоне и до сих пор имеет с командой контракт тест-пилота и резервного гонщика. Значит, в Сильверстоуне уже не считают немца своим. Не потому ли, что знают о его уходе?

Мик Шумахер, Haas F1 Team Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Кандидат №2

По всей видимости, окончательные консультации боссов по выбору пилота проходят прямо сейчас. Но давайте вспомним, сколь критическими были высказывания Джина Хааса в адрес Шумахера после недавних гонок.

Владелец команды заметил, что Мик «имеет большой потенциал, но стоил нам целого состояния, так как разбил множество машин». А также «если он хочет остаться, то должен заработать больше очков. Мы в ожидании».

После блистательного седьмого места в Сильверстоуне казалось, что 23-летний гонщик гарантировал себе будущее в команде. Но в Формуле 1 старые результаты забывают очень быстро. Магнуссен, к слову, с того момента финишировал в десятке всего раз (в Остине), но об этом тоже вспоминают редко.

Эксперт немецкого Sky и по совместительству дядя гонщика Ральф Шумахер заметил, что Haas «похоже, уже приняла решение», добавив при этом, что «рассчитывает на позитивный исход» для Мика. Но это едва ли не единственное свидетельство в пользу такого выбора.

Логотипы Haas на прицепах Фото: Энди Хон / Motorsport Images

На самом деле, никакие новые переговоры Haas сейчас уже не нужны. Команда знает про обоих кандидатов все, что требуется. Кроме того, она может не бояться, что тех уведут конкуренты. Остается просто принять решение.

Шумахер не выполнил поставленную цель и не заработал очков ни в Техасе, ни в Мехико. В одной гонке ему помешали обломки от столкновения Алонсо со Строллом (сам Мик уверял, что мог финишировать даже шестым), в другой – общая нехватка скорости Haas на трассе братьев Родригес.

«Как вы видели, темпа не было у нас обоих [с Магнуссеном], – заявил Шумахер. – И я не думаю, что это выступление существенно повлияет на наш диалог с командой».

Похоже, Мик прав. Его диалогу с командой уже едва ли что-то поможет…