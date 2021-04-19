Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / «Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin Следующая / Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes

Автор:

По скорость Red Bull и Mercedes в Имоле были примерно равны, но в пользу Ферстаппена сыграл один фактор

Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes

После Бахрейна, где Red Bull была очевидно быстрее Mercedes, в Имоле ситуация выравнялась. Макс Ферстаппен и Серхио Перес не смогли выжать из своих машин максимума, из-за чего проиграли Льюису Хэмилтону в квалификации. Но в гонке преимущество все же осталось за Red Bull.

К этому привела снайперски точная работа Ферстаппена на старте и обоих рестартах: сначала голландец вырвался с третьей позиции в лидеры, а затем уверенно оборонял первое место. При этом Максу удалось в короткие сроки создать себе отрыв от Хэмилтона, что подчеркнуло одно явное преимущество Red Bull над соперниками: куда более быстрый прогрев шин. Причем он сработал на австрийцев как на мокрой трассе, так и на сухой.

На старте лучшее сцепление с трассой позволило Ферстаппену пройти Хэмилтона на стадии разгона и занять лучшую траекторию. Затем гонка на пять кругов была заморожена сейфти-каром. После рестарта Макс проехал круг за 1:36.303, в то время как время Льюиса составило 1:39.225 – задел в три секунды был создан одним махом!

Второй круг после рестарта Ферстаппен тоже проехал быстрее (1:32.925 против 1:34.591), и только к третьему кругу темп болидов выравнялся. Запас лидера гонки уже приблизился к пяти секундам.

После этого около 16 кругов разрыв оставался стабильным. Затем у Red Bull раньше началась деградация шин, Хэмилтон сократил отставание до двух секунд и Макс поехал на пит-стоп. Льюис сделал то же самое кругом позже. Оба перешли на шины Medium, но стартовый сценарий повторился. 

Первый круг на новых шинах Ферстаппен проехал за 1:51.252, в то время как Хэмилтон за 1:52.281. А еще через круг Льюис не удержался на трассе и, по сути, лишил себя шансов на борьбу за победу. 

Было бы интересно сравнить темп двух лидеров в конце, учитывая скорость Хэмилтона на финальных отрезках, но его ошибка лишила нас такой возможности. Макс же не сбросил скорость даже после вылета Льюиса, и долгое время удерживал лучший круг в гонке. Но под конец Хэмилтон его отобрал.

Провал на девятое место лишал Льюиса оперативного простора, а его лучшим шансов отобрать быстрейший круг была атака на Норриса в слипстриме на первом секторе и подтверждение темпа на втором и третьем секторах. Чемпион сделал это на 60-м круге: отыграл около четырех десятых за счет слипстрима от Норриса, прошел McLaren, а затем проехал лучший второй и третий сектора гонки. Этим Хэмилтон подтвердил, что на прогретых шинах Mercedes в гоночном темпе не уступает Red Bull.

Инженерам Mercedes точно есть над чем работать, и Имола это подтвердила. Но вопрос не в базовых недостатках болида W12, а в ключевой слабости, которую мы увидели вчера: прогреве резины.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Предыдущая новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Следующая новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Роберто Кинкеро

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

5
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

10мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Роберто Кинкеро
Мнение: Имола станет решающим этапом для Red Bull и Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Аналитика

Мнение: Имола станет решающим этапом для Red Bull и Mercedes

Анализ: как Mercedes хранит свои секреты
Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Mercedes хранит свои секреты

Анализ: возможен ли альянс Alpine и Williams
Формула 1 / Аналитика

Анализ: возможен ли альянс Alpine и Williams

More from
Red Bull Racing
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.