Анализ: ключевое преимущество Red Bull над Mercedes

После Бахрейна, где Red Bull была очевидно быстрее Mercedes, в Имоле ситуация выравнялась. Макс Ферстаппен и Серхио Перес не смогли выжать из своих машин максимума, из-за чего проиграли Льюису Хэмилтону в квалификации. Но в гонке преимущество все же осталось за Red Bull.

К этому привела снайперски точная работа Ферстаппена на старте и обоих рестартах: сначала голландец вырвался с третьей позиции в лидеры, а затем уверенно оборонял первое место. При этом Максу удалось в короткие сроки создать себе отрыв от Хэмилтона, что подчеркнуло одно явное преимущество Red Bull над соперниками: куда более быстрый прогрев шин. Причем он сработал на австрийцев как на мокрой трассе, так и на сухой.

На старте лучшее сцепление с трассой позволило Ферстаппену пройти Хэмилтона на стадии разгона и занять лучшую траекторию. Затем гонка на пять кругов была заморожена сейфти-каром. После рестарта Макс проехал круг за 1:36.303, в то время как время Льюиса составило 1:39.225 – задел в три секунды был создан одним махом!

Второй круг после рестарта Ферстаппен тоже проехал быстрее (1:32.925 против 1:34.591), и только к третьему кругу темп болидов выравнялся. Запас лидера гонки уже приблизился к пяти секундам.

После этого около 16 кругов разрыв оставался стабильным. Затем у Red Bull раньше началась деградация шин, Хэмилтон сократил отставание до двух секунд и Макс поехал на пит-стоп. Льюис сделал то же самое кругом позже. Оба перешли на шины Medium, но стартовый сценарий повторился.

Первый круг на новых шинах Ферстаппен проехал за 1:51.252, в то время как Хэмилтон за 1:52.281. А еще через круг Льюис не удержался на трассе и, по сути, лишил себя шансов на борьбу за победу.

Было бы интересно сравнить темп двух лидеров в конце, учитывая скорость Хэмилтона на финальных отрезках, но его ошибка лишила нас такой возможности. Макс же не сбросил скорость даже после вылета Льюиса, и долгое время удерживал лучший круг в гонке. Но под конец Хэмилтон его отобрал.

Провал на девятое место лишал Льюиса оперативного простора, а его лучшим шансов отобрать быстрейший круг была атака на Норриса в слипстриме на первом секторе и подтверждение темпа на втором и третьем секторах. Чемпион сделал это на 60-м круге: отыграл около четырех десятых за счет слипстрима от Норриса, прошел McLaren, а затем проехал лучший второй и третий сектора гонки. Этим Хэмилтон подтвердил, что на прогретых шинах Mercedes в гоночном темпе не уступает Red Bull.

Инженерам Mercedes точно есть над чем работать, и Имола это подтвердила. Но вопрос не в базовых недостатках болида W12, а в ключевой слабости, которую мы увидели вчера: прогреве резины.