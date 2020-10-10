Анализ: Кими и Шумахер в Alfa Romeo – что это значит?

Alfa Romeo остается одной из двух команд, чей состав пилотов на 2021 год по-прежнему неизвестен. Точнее, он не объявлен официально. Каким он будет – все желающие уже знают.

Во-первых, очевидно, что в команде остается Кими Райкконен. Хотя финн на пресс-конференции перед Гран При Айфеля в очередной раз заявил, что ничего пока не подписал, ясно – это вопрос времени. Многочисленные источники, близкие к финну и не очень, уже сообщали, что 40-летний гонщик решил никуда не уходить. А босс Alfa Romeo Фредерик Вассер ранее прямым текстом сказал – место Кими в команде зависит лишь от его собственного решения.

Во-вторых, на 99% известно, что напарником Райкконена станет Мик Шумахер. Тот же Вассер в Нюрбурге заявил, что решение зависит от Ferrari, но трудно представить, чтобы Скудерия отказала своей главной молодой звезде. Мик проводит второй сезон в Формуле 2, возглавляет чемпионат и несет с собой огромный маркетинговый потенциал. Что еще нужно?

Таким образом, мы можем с чувством, близким к уверенности, заявить, что за Alfa Romeo в 2021 году будут выступать Шумахер и Райкконен. Но что это значит для команды и самих пилотов?

Кими Райкконен, Alfa Romeo Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Кими – тренер и эталон

Роль Кими понятна. Во-первых, он остается одним из лучших гонщиков в пелотоне. В начале сезона-2020 ветеран дал Антонио Джовинацци себя потрепать, но в августе собрался и опять поехал на заоблачном для своих ближайших соперников уровне.

Однако в случае Райкконена скорость – не самое главное. Точнее, она важна самому Кими, а вот для команды у него есть и другие преимущества. Главный актив финна – очевидно, опыт. За 20 лет Кими научился работать с машинами, и если Alfa Romeo надеется добиться прогресса, помощи Райкконена будет неоценима. Тем более, что в следующем году в командах-середняках окажутся еще два чемпиона мира – Хинвилу будет чем ответить.

Еще важнее то, что Райкконен может дать молодому напарнику. Джовинацци, конечно, рассказывал, что ждать от Кими заботы и внимания не приходится. Но во-первых, уже такого ориентира на трассе и возможности подсмотреть настройки достаточно для прогресса. А во-вторых то, что Райкконен не стал помогать нынешнему партнеру, не значит, что он также отнесется к сыну Михаэля Шумахера.

В целом, Райкконен – идеальный выбор как минимум для команды-середняка. Сочетая в себе скорость, опыт и умение бороться на трассе, Кими наголову превосходит собственную машину и команду. Удержать его – однозначный успех.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Шумахер – год на пробу

В чем будет задача Шумахера, тоже не секрет: Мику нужно осваиваться в Формуле 1. пока кажется очевидным, что немец на лету не схватывает. Первые сезоны что в Формуле 3, что в Ф2 у него получились, мягко говоря, не очень. Но оба раза Мик добивался повышения на второй год, за чем следовало повышение (второе пока не последовало, но ждать не долго).

Вероятно, такой же план для него разработают и в Alfa Romeo. Сначала он поучится у Райкконена, а его ошибки и результаты не будут иметь большого значения. А потом будет смена регламента, и от Мика потребуется показать прогресс. Если в 2022-м Шумахер-младший окажется достаточно быстр, то вновь сделает шаг вверх после двух сезонов – у Ferrari как раз истечет контракт с Карлосом Сайнсом, и они смогут взять воспитанника в главную команду.

Пока механизм продвижения Шумахера работает пусть не быстро, зато надежно. Есть вероятность полагать, что у опытного воспитателя Вассера Мик будет в нужных руках. По крайней мере, с Леклером все сработало отлично.

Мик Шумахер, Ferrari SF71H Фото: Ferrari

Alfa Romeo – детский сад с задачами

В такой ситуации интереснее всего – в чем расчет собственно Alfa Romeo. Возвращение итальянского бренда в Ф1 пока очень далеко от истории успеха. Второй год подряд команда идет восьмой в Кубке конструкторов. Но если в прошлом сезоне у Хинвила было 57 очков и крепкое положение, то сейчас зачетных баллов всего два, и риск падения даже на последнюю строчку будет преследовать команду до завершения чемпионата.

Понятно, что по Alfa Romeo сильно ударил провал с мотором Ferrari. По части шасси у команды все не так плохо – по крайней мере, не многим хуже, чем у самой Скудерии. И если новый двигатель из Маранелло окажется сильнее нынешнего (сделать еще хуже сложно, но мы знаем – Ferrari умеет), то в 2021-м швейцаро-итальянская команда будет ждать прогресса. Но даст ли его пара пилотов?

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Воскресший Райкконен, кажется, еще способен бороться за результаты. Хотя в начале чемпионата все выглядело так, будто Кими пора осваивать домино и шашки. Но в прошлом сезоне мы уже видели – один на автодроме не воин. Райкконен тогда обошел в личном зачете Квята и Хюлькенберга, но Джовинацци принес в три раза меньше очков, и Alfa была далека и от Toro Rosso, и от Renault. Не повторится ли ситуация с Миком?

Скорее всего – повторится. Как мы уже говорили, младший Шумахер долго запрягает даже в младших сериях. Так что ждать резвого старта в Ф1 совсем не приходится.

Но если Alfa Romeo заведомо отказывается от борьбы за результаты, решая работать на будущее Ferrari, то зачем ей Кими? Да, как пример для юношей он работает хорошо. Но не лучше ли было бы посадить за руль сразу двух юниоров и дать им расти самим?

Роберт Шварцман. Каллум Илотт и Мик Шумахер, гонщики Академии Ferrari Фото: Ferrari

И если команда плюет на результаты, то зачем она Кими? Или Райкконен об этом не знает? Или в Хинвиле надеются как-то совместить борьбу в чемпионате и воспитательный процесс?

В общем, позиция Alfa в целом вызывает куда больше вопросом, чем каждый из ее пилотов в частности. Но для нас, болельщиков, это совсем не головная боль. Мы же хотим видеть на трассе Райкконена и Шумахера, правда?