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Формула 1 / Аналитика

Анализ: каким будет полный календарь Формулы 1 на 2020 год

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Анализ: каким будет полный календарь Формулы 1 на 2020 год
Автор:
, редактор
5 июн. 2020 г., 03:25

Разбираемся с тем, какие еще гонки могут пройти в Ф1 в этом сезоне

Формула 1 постепенно приближается к старту сезона-2020. Уже известно, что чемпионат начнется гонкой в Австрии 5 июля и будет состоять как минимум из восьми этапов. Все они пройдут на территории Европы, причем половину мини-сезона примут две трассы – в Шпильберге и Сильверстоуне. По словам Росса Брауна, этого вполне хватит, чтобы получился чемпионат мира.

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Как будет выглядеть остальная часть сезона – пока не понятно. Руководство Ф1 решило не спешить с формированием оставшейся части календаря и вряд ли выкатит ее до последних дней июня. Это вполне логично: волна коронавируса в Европе уже потеряла силу, а вот в других частях света – нет.

Лишние гонки в Европе и Сочи

Уже ясно, что под угрозой оказались сентябрьские и октябрьские этапы в Баку, Сингапуре и Японии. Городские трассы в эпоху коронавируса неудобны по понятным причинам – изолировать команды от жителей никак не удастся. Япония, вроде бы, вообще не собирается пускать к себе европейцев как минимум до конца года. 

Официально эти азиатские гонки пока не отменены, но, по данным Motorsport.com, Баку покинет календарь на следующей неделе. Таким образом, в календаре вновь появляется дыра, которую надо залатать.

Трасса Формулы 1 в Баку

Трасса Формулы 1 в Баку

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

По одной из версий, Формула 1 может продлить европейский сезон. Пока все этапы запланированы на трассах, которые и так присутствовали в календаре. Но кризисную ситуацию готовы себе на пользу использовать и другие автодромы.

Италия предлагает Ф1 чуть ли не три дополнительных гонки – вторую в Монце, а также новые в Муджелло и Имоле. Наиболее вероятным кажется проведение уик-энда на трассе Ferrari в Муджелло, но и другие варианты исключать нельзя.

Еще одним претендентом стал «Хоккенхаймринг». Немцы были готовы заменить Сильверстоун, пока британские власти решали, отменять ли обязательный карантин для участников Формулы 1. Британия в итоге примет сразу две гонки, но и Хоккенхайм еще может попасть в календарь – осень вполне позволяет.

Наконец, немецкие СМИ сообщают, что лишнюю гонку может провести Сочи. И организаторы Гран При России этого не отрицают. Вторая гонка в Сочи, второй этап в Италии и Гран При в Германии вполне закроют свободные места, которые образуются в случае отмены гонок в Сингапуре, Азербайджане и Японии.

Трасса Формулы 1 в Сочи

Трасса Формулы 1 в Сочи

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Китай вместо Америки

Следом по календарю идут американские этапы, и с ними пока ничего не понятно. В США постепенно снимают ограничения, уже запустили NASCAR и вот-вот дадут старт IndyCar, но «Трасса Америк» в Остине неожиданно столкнулась с финансовыми проблемами. Формула 1 – не главный автоспорт в Штатах, так что потенциальная отмена не кажется чем-то невероятным.

В Бразилии и Мексике эпидемическая ситуация пока тяжелая. На «Интерлагосе» вроде бы собираются принять этап, и даже со зрителями. Но вот сама Формула 1 вряд ли захочет рисковать и наверняка не включит гонку в расписание без полной гарантии безопасности.

Заменять американские этапы, в теории, могут азиатские. Китай со своей эпидемией справился и вполне может провести Гран При. Во Вьетнаме ситуация тоже неплохая, и дебютная гонка в Ханое могла бы состояться в октябре-ноябре. 

Трасса Формулы 1 в Шанхае

Трасса Формулы 1 в Шанхае

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Арабская осень

Наконец, завершается сезон традиционно в Абу-Даби, и с этим пока проблем не видно. Скорее всего, Формула 1 приедет в Персидский залив, и даже не на один этап – после официального переноса мартовской гонки в календарь вполне может вернуться Гран При Бахрейна. 

А значит, мы получаем тот самый календарь из 15-18 гонок, о котором говорят боссы Ф1: к восьми нынешним гонкам добавляются два Гран При в Сочи и две дополнительные европейские гонки. Осенью чемпионат приедет в Абу-Даби, Бахрейн и Китай. Вьетнам и американские этапы остаются опциональными вариантами расширения базового календаря из 15 Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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