Анализ: какие сложности принесет инженерам команд Ф1 этап в Лас-Вегасе

Про то, как прохладная погода скажется на работе шин Pirelli, сказано уже немало. Но в действительности погодные условия повлияют и на другие важные элементы эффективности гоночной машины – работу системы охлаждения и аэродинамику.

Если на недавних этапах в Катаре и Мехико можно было увидеть на ортах машин огромные вентиляционные панели, то в этот раз они, напротив, должны быть предельно скромного размера.

Понятно, что нынешние силовые установки V6 не любят работать в слишком жарких условиях. Не столь известно, но и слишком прохладные подходят им не лучшим образом. В частности, впускные камеры двигателя очень не любят холодный воздух.

Безусловно, машины Ф1 часто ездят не в самую жаркую погоду: обычно это происходит в Европе по ходу тестов и съемочных дней. Однако специфика таких заездов в том, что они вовсе не требуют предельных режимов работы двигателя. В Лас-Вегасе с момента начала квалификации такой вариант не сработает.

Еще одна несомненная трудность – это самая длинная прямая трассы, проходящая по бульвару Стрип. Как и в Баку, на ней будут стремительно остывать тормоза и шины. Это значит, что к моменту торможения в конце этой прямой машина будет находиться далеко не в оптимальном состоянии.

Чтобы добавить задаче сложности, инженерам придется учитывать неровности на вновь уложенном асфальте – в Америке, как всем хорошо известно после Остина, нет основания рассчитывать, что тот будет ровным.

«Это сложно, – признался главный гоночный инженер Williams Дейв Робсон. – Мы зависим от свойств покрытия, о которых сейчас знаем очень мало, а также от его взаимодействия с шинами. Эти факторы определят, как будет складываться уик-энд.

Если говорить о конфигурации, после работы на симуляторе у нас уже есть примерное понимание, какие нужны настройки. На новой трассе ты всегда стартуешь более или менее с чистого листа, а дальше действуешь, исходя из развития событий.

Очень сложно делать точные прогнозы про Вегас, важно быть готовым отреагировать на любой сценарий».

Фото: Эрик Юниус Стартовая прямая трассы в Лас-Вегасе

«Похоже, будет очень прохладно, – согласился с коллегой главный гоночный инженер Alpine Кьярон Пилбим. – Мы тоже провели симуляции, но пока не можем сказать точно, что нас ждет.

Важно понять, насколько кочковатым и абразивным получился асфальт. В данном случае этап потребовал особенной подготовки, чтобы иметь возможность собрать максимум данных по ходу двух первых тренировок».

Вопрос с работой резины занимает особое место: недавний пример Mercedes на Гран При Бразилии показал, что может произойти в случае неверного выбора параметров.

Обычно у гоночных сликов очень узкий оптимальный диапазон. Попасть в него в Вегасе с учетом множества неизвестных будет непросто. А ведь еще важно добиться, чтобы резина быстро возвращалась в рабочие кондиции после периодов машины безопасности – что-то подсказывает, что в этот раз без них точно не обойдется.

«Шины в этот раз окажутся на неизведанной территории, – рассказал главный инженер Red Bull Пол Монаган. – Несколько лет назад мы выступали в октябре на "Нюрбургринге" в очень холодный день. Можно вспомнить, что и в Остине не так давно было нежарко.

Тогда звучали опасения по поводу растрескивания шин и контроля за ними, ведь условия были предельными с точки зрения их операционного диапазона. И в этот раз заставить резину работать тоже будет непросто. Мне кажется, что для каждого из составов погода будет слишком холодной. Так что проехать гоночный отрезок окажется непросто».

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images поребрик трассы в Лас-Вегасе

По-настоящему неизвестным станет режим работы силовых установок. Однако в командах не считают эту задачу особенно сложной и готовы к ее решению.

«Важно будет следить за мотором и коробкой передач, – объяснил Пилбим. – У них есть свой рабочий диапазон, а в этот раз условия будут близки к зимним тестам. Там мы порой закрываем часть радиаторов. Но понятно, что машины не проектировались для работы в таких условиях.

Нам надо подготовиться к этому. Но в любом случае, допустимый диапазон в этот раз будет много шире, чем, например, в Катаре».

«Мы тоже не слишком переживаем на этот счет, – добавил Моноган. – Мне не кажется, что все будет так уж плохо. Наш первый пробный выезд в этом году был в феврале. Помню, как я мерз в Сильверстоуне и мечтал находиться подальше от этого места. Но машина поехала вполне нормально.

Да, отверстий охлаждения станет меньше. Возможно, кто-то сдвинет их подальше назад. Полностью отключать радиаторы нельзя, так как резко вырастет давление в системе. Но мы что-нибудь придумаем».

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Трасса в Лас-Вегасе

Разумеется, отсутствие проблем с охлаждением должно подтолкнуть команды к борьбе за аэродинамическую эффективность и снижение лобового сопротивления. Но и тут не все просто.

«Обычно, когда делаешь больше отверстий охлаждения, прижим немного снижается, – объяснил Монаган. – Если же говорить о лобовом сопротивлении, то на него прежде всего влияют шины и заднее крыло, а не вентиляционные панели.

Так что в этот раз можно попробовать загрузить машину чуть больше. При этом в конце сезона никто, разумеется, не станет делать специальные детали. Будем оптимизировать то, что есть».

«Интересно, что бы мы придумали, не будь лимита бюджетов? – задумался Робсон. – Полагаю, в старые времена команды приехали бы сюда с новыми пакетами, где был бы минимум вентиляционных отверстий, зато присутствовали несколько других специфических решений.

Сейчас же под конец сезона мы можем только спросить себя, стоят ли потраченные ресурсы результата. Если кто-то заранее предусмотрел расходы на это, он получит преимущество.

Думаю, это классический пример работы лимита бюджетов. Ты должен готовить детали, которые сможешь использовать на нескольких разных трассах. А стараться ради одной обычно не имеет смысла.

При этом надо учитывать и действия соперников. Одним словом, небольшая и весьма интересная тактическая игра».

Первая тренировка Гран При Лас-Вегаса стартует в 7:30 утра пятницы по московскому времени.