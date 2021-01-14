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Формула 1 / Аналитика

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

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Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?
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Новые правила ограничат половину команд чемпионата, но не затронут другую половину

4 января Формула 1 официально вступила в эру потолка бюджетов. Теперь все траты командам придется тщательно подсчитывать, чтобы не превысить ограничение в 145 миллионов долларов.

Это исторический шаг для Ф1, которая прежде никогда не регулировала расходы. Однако эта революция затронет не больше половины всех команд. Потолок ограничит лишь некоторые команды, чтобы достичь своей цели: выравнивания затрат. С надеждой, что это позволит выровнять и невероятно разросшийся разрыв в скорости машин.

Кому урежут бюджет

Так каким же командам придется урезать траты из-за потолка? Меньше тратить придется пяти коллективам: Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren и Renault.

Анализируя расходы команд, в первую очередь смотрят на персонал. В последние годы больше всего сотрудников работает в Mercedes и Ferrari (по 950), за ними идет Red Bull (860), McLaren (760) и Renault (625). Понятно, что волнение вызывает не само по себе число работников, но расходы на их содержание.

Трем топ-командам пришлось сокращать сотрудников (говорят, по 150-200 человек), включая даже опытных людей с высокими зарплатами, которых перевели на другие проекты.

Также ходят слухи о сокращениях в McLaren (которая год назад уже увольняла людей из-за сокращения бюджета) и Renault, но они увольняют меньше - человек по 50-80.

Надо учиться тратить

А вот в командах, которые и до 2021-го никогда не подбирались к отметке в 145 млн долларов за год, все осталось по-прежнему. Когда потолок был одобрен в прошлом году, в некоторых командах улыбались не только от того, что топ-команды теперь будут ограничены. Но и от того, что понимали, как сложно выбрать наиболее выгодные направления расходов.

"Мы с этим упражнением давно знакомы, - говорил босс Racing Point Отмар Сафнауэр. - И понять, когда стоит тратиться, а когда нет, весьма непросто. Мы много лет были ограничены в расходах не правилами, а отсутствием денег. Но цель была та же: выбрать те зоны, вложения в которые будет наиболее полезным".

Aston Martin, Alpha Tauri, Haas, Williams и Alfa Romeo потолок бюджетов не сулит никаких перемен, они продолжат работать как обычно. Да, у Aston Martin теперь бюджет может стать больше, чем в прежние годы. Но они будут решать вопрос того, куда вложить новые деньги, а не от каких вложений отказаться.

Множество исключений

Потолок бюджетов не стоит путать с тем, сколько действительно команды будут тратить в 2021 году. Бюджеты топ-команд все равно дорастут примерно до 250 млн долларов, учитывая траты, на которые ограничения не распространяются.

Помимо зарплат трех ключевых руководителей и затрат на логистику, не учитываются: гонорары пилотов, расходы на силовые установки, маркетинг и содержание офисов, юридические расходы (включая выплаты за разрыв контрактов в пределах $6 млн), оплата суперлицензий и штрафов, а также годовые премии в пределах 20% от годовых зарплат.

Как всегда бывает в Формуле 1, особенно в технических областях, будет интересно изучить тенденции 2021 года, чтобы понять, найдет ли кто-то в финансовых правилах серую зону.

На бумаге все кажется понятным и подробным, но не стоит недооценивать навыки работников Ф1 в интерпретации правил. И понятно, что главными стражами правил будут не сотрудники FIA, а ваши собственные соперники.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Роберто Кинкеро

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