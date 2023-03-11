Анализ: какая команда медленнее всех в нынешней Формуле 1?

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В споре за победу на старте сезона все кажется понятным: Red Bull оставила преследователей далеко позади. Сила RB19 стала понятна уже на тестах, Макс Ферстаппен начал чемпионат с поула и победы, а Серхио Перес оба раза стал вторым. Назвать такое начало безупречным для «Быков» мешает разве что упущенный бонус за лучшее время круга.

Фернандо Алонсо стал главной звездой шоу благодаря отчаянному прорыву на подиум с несколькими поединками колесо в колесо, а еще не полностью восстановившийся от травм Лэнс Стролл шестым результатом подтвердил состоятельность Aston Martin AMR23.

Ferrari помешали недостаточная надежность и проблема с шинами, а у Mercedes появились серьезные вопросы к концепции своего шасси – но и эти команды добились определенного результата.

А кто же оказался в первой гонке самым медленным? В последние годы мы привыкли считать главным аутсайдером Williams – в 2022-м их машине не хватало прижимной силы и баланса в медленных поворотах. Новая FW45, несомненно, стала шагом вперед, но все же не особенно серьезным.

Алекс Элбон говорил после тестов: «По первым оценкам выходит, что мы по-прежнему десятые по чистому темпу. Соперники добились серьезного прогресса. Нашими главными конкурентами выглядят AlphaTauri и McLaren, но даже в сравнении с ними мы отстаем».

Однако когда в минувшее воскресенье погасли стартовые огни, у англо-тайского гонщика внезапно нашлись аргументы для борьбы с соперниками из McLaren и AlphaTauri. Он финишировал десятым, а 12-й результат новичка-напарника Логана Серджента показал закономерность этого результата. Более того, Элбон мог бы добиться и большего – если бы поврежденное переднее крыло не помешало ему выехать во втором сегменте квалификации и подняться выше 15-й позиции на решетке.

Данные с длинных серий кругов позволяют заключить, что Williams вовсе не в отстающих. А если взять результаты десяти лучших кругов по ходу гонки, получается, что Сарджент и вовсе на седьмом месте по скорости в пелотоне. Да и Элбон на вполне приличной 15-й строчке.

Это хорошо коррелирует с пятничными данными, когда команды работали в гоночной конфигурации на мягких шинах. Williams тогда оказалась восьмой по скорости среди десяти команд. При этом благодаря низкому лобовому сопротивлению гонщики на FW45 постоянно были среди лидеров по максимальной скорости в конце прямых, хотя и заранее приподнимали ногу с газа, чтобы поберечь шины и сэкономить топливо.

Такой характер шасси принесет еще больше пользы на следующем этапе в Джидде, где от Williams можно ожидать даже большего, чем в Бахрейне. Третий Гран При в Австралии едва ли окажется для них простым, но в любом случае коллектив из Гроу все же нельзя считать однозначно самым медленным в нынешней Ф1.

Эстебан Окон, Alpine A523, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Перейдем к следующим кандидатам. Несмотря на то, что McLaren на первом этапе проиграла битву за надежность своих машин, а пилот Alpine Эстебан Окон собрал едва ли не все возможные штрафы, темп обеих команд не позволяет отнести их к главным аутсайдерам.

Это оставляет нам Alfa Romeo, AlphaTauri и Haas, чью скорость необходимо сравнить с Williams. Однако сложность в том, что по ходу гонки в Бахрейне не было ситуации, когда пилоты всей этой четверки ехали бы на одинаковых шинах.

Так что задачу придется разбивать на несколько этапов. Для старта в Williams, Alfa и Alpha выбрали свежие комплекты сликов Soft. Haas же пошла своим путем. Когда улеглась пыль первых кругов, мы получили первый сравнительный отрезок. На нем, за вычетом аномалий и активации подвижного крыла DRS, можно сравнить шестерых гонщиков трех первых команд, которые провели первый пит-стоп в интервале шести кругов.

Опять же, придется вынести за скобки Сарджента с Ником де Врисом – два новичка нашли друг друга на трассе и теряли время в борьбе между собой.

Среднее время Элбона на указанном отрезке составило 1:40.607. Это на 0,2 секунды хуже, чем у Валттери Боттаса на Alfa Romeo – машине, которая в своей группе пелотона является безоговорочно лучшей в медленных поворотах.

Третью строчку условного рейтинга занял Юки Цунода. Японец, начавший в Ф1 третий сезон, смог переиграть по темпу своего партнера по AlphaTauri де Вриса и зафиксировать время 1:40.796.

Кто-то скажет, что настоящий темп Юки нужно оценивать по времени десяти лучших кругов – в этом списке Цунода на отличном седьмом месте. Но такой результат стал возможен лишь благодаря тому, что перед финишем ему поставили комплект Soft.

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Ник де Врис, AlphaTauri AT04 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Следующий показательным фрагментом гонки стал промежуток с 17-го до 24-го круга (из 57). Он пришелся примерно на середину отрезка между первым и вторым пит-стопами. В этот раз у Williams была своя тактика, но вот в Haas, Alfa и Alpha поставили Hard с разницей всего в четыре круга. Это позволяет нам впервые оценить потенциал команды Гюнтера Штайнера.

И для него есть хорошие новости. Кевин Магнуссен, превзошедший новичка коллектива Нико Хюлькенберга, зафиксировал на восьми указанных кругах средний результат 1:38.807. Это почти на три десятых лучше Боттаса. Кроме того, черно-белая VF-23 набрала 319 км/ч в конце прямой.

На третьей строчке и в этот раз оказалась AlphaTauri. Цунода вновь превзошел де Вриса, но показал лишь 1:39.267. Это, как и в первом случае, без малого в двух десятых от ближайшего соперника.

Кажется, команда из Фаэнцы и ко второму сезону новых правил не смогла адаптироваться с более крупной аэродинамической трубой Red Bull, в которой ведет исследования.

Ее бедственное положение лишний раз подтверждают события второй тренировки. Тогда – в условиях, максимально приближенных к гоночным – участники чемпионата работали с большим количеством топлива в баках. И AlphaTauri вновь оказалась самой медленной. Это, разумеется, не трагедия. Но результат, укладывающий в общую логику Гран При.

Так что, похоже, мы смогли ответить на вопрос, вынесенный в заголовок.

Глава команды Франц Тост отметил: «С технической точки зрения у нас очень много работы. Машина не отвечает тому уровню, которого я ожидал. Мы знаем, чего ей не хватает – и намерены повысить эффективность благодаря ближайшим обновлениям. Очень надеюсь, что они сработают».

Цунода и де Врис жаловались на нехватку прижима, что указывает на недостаточную проработку аэродинамической концепции. Известно, что трасса в Бахрейне отличается особенно абразивным асфальтом, на котором резине приходится непросто.

Но дело в том, что у AT04 нет и максимальной скорости, потому на следующем этапе в Джидде команде едва ли стоит рассчитывать на серьезный шаг вперед. По сути, если сравнивать с соперниками из Williams, Alfa Romeo и Haas, у AlphaTauri есть всего одно преимущество – хороший разгон из медленных поворотов. Да и тот является заслугой Honda.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Энди Хон / Motorsport Images