Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Культовая трасса в форме восьмерки всегда была требовательна к шинам, а в этот раз такая особенность рискует стать еще более значимой. Можно вспомнить, как в пятницу Джордж Расселл говорил об очень странной работе сликов – по сравнению с прошлым годом машины стали скользить куда больше, ведь из-за старения покрытия уровень сцепления упал на 15%.

Гоночный день ожидается по-летнему жарким, и после квалификации в репликах пилотов можно было услышать нотки озабоченности. «По ходу этого уик-энда шины очень сильно перегреваются, – объяснил Шарль Леклер. – Я ожидаю, что в гонке основное внимание придется уделать контролю за ними и тактическим моментам».

В теории оптимальным выглядит вариант с двумя пит-стопами: по расчетам инженеров Pirelli, добраться до финиша быстрее всего смогут те, кто стартует на составе Soft, проведет первый отрезок в районе 12-18 кругов, а всю оставшуюся дистанцию проедет на Hard, разбив на две равные части.

Но такой план в воскресенье смогут реализовать всего восемь гонщиков, так как только у них осталось достаточно жестких сликов.

В этот список входят Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл из Mercedes, Эстебан Окон и Пьер Гасли из Alpine, Ландо Норрис и Оскар Пиастри из McLaren, а также Фернандо Алонсо (Aston Martin) и Кевин Магнуссен (Haas).

У всех остальных есть лишь один новый комплект Hard плюс всевозможные сочетания Medium и Soft.

И каждому из них придется очень внимательно следить за состоянием своей резины, в особенности под конец отрезков. Особенно неприятно выглядит сценарий, когда какой-то пит-стоп придется совершать раньше запланированного из-за выезда машины безопасности или режима VSC.

В любом случае, ставить финальный Medium (а уж тем более Soft) раньше 36-го круга из 53 крайне нежелательно.

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Все это является прекрасной новостью для McLaren, чьи пилоты имеют теперь тактическое превосходство над Red Bull.

Комментируя такую ситуацию, глава команды Андреа Стелла отметил: «Здорово, что мы сохранили по два комплекта Hard, здесь эти шины очень востребованы – прежде всего потому, что все остальные серьезно перегреваются.

Hard тоже склонны к этому, но все же они способны достаточно долго обеспечивать достойное время круга. Так что с точки зрения тактики ситуация выглядит очень любопытно. Посмотрим, получится ли завтра извлечь из нее выгоду».

Разумеется, Стелла прекрасно отдает себе отчет, что на «Сузуке» любому сопернику сложно что-то противопоставить Red Bull RB19 в руках Макса Ферстаппена.

«У нас есть всего один способ побороться с Максом – это тактика, – объяснил итальянец. – Если, конечно, получится каким-то образом оставить его позади на первом круге – тогда другое дело. В этом случае можно будет просто реагировать на действия соперников.

Но если лидировать будет он, то благодаря своему темпу наверняка просто не оставит нам возможности сразиться. У нас будут разные гонки. Так что прежде всего я нацеливаюсь на борьбу с Ferrari и Mercedes. Для нас это привычная ситуация».

В этот раз красные и черные машины будут на решетке рядом. Позиции на решетке у Скудерии лучше – четвертая и шестая, – но жестких сликов у Шарля Леклера с Карлосом Сайнсом меньше.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин не стал скрывать, что его команда постарается использовать это обстоятельство.

«Чемпионат достиг той стадии, когда мы просто не можем не обращать внимания на Ferrari», – сказал он, имея в виду сократившийся до 24 очков отрыв в Кубке конструкторов.

Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Шовлин продолжил: «Несложно было предсказать, что на решетке их машины окажутся впереди наших. Но второй комплект свежих Hard, которых нет у соперников, дает преимущество нашему тактическому штабу. Такие моменты обязательно надо использовать».

Разумеется, было бы слишком смело заявлять, что те гонщики, у которых недостаточно жестких шин, уже испортили себе воскресенье.

Но они в менее выгодной ситуации – с этим согласился и глава гоночных программ Pirelli Марио Изола. «Думаю, в гонке условия будут похожими на квалификационные, – объяснил он. – В субботу температура асфальта поднялась почти до 50 градусов, а в таких условиях лишний комплект Hard может обеспечить разницу».

Именно шины неделю назад позволили сделать сингапурскую гонку триллером. И очень походе, что на «Сузуке» нас тоже может ждать что-то весьма интересное.