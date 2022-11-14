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Формула 1 / Гран При Бразилии Аналитика

Анализ: как вышло, что Цунода остался круговым на рестарте

История с японским гонщиком на «Интерлагосе» показала несовершенство действующих протоколов FIA

Адам Купер
Автор:
Анализ: как вышло, что Цунода остался круговым на рестарте
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В прошедшее воскресенье Юки Цунода оказался случайной жертвой аномалии в работе электронных систем, которые FIA использует при выезде на трассу машины безопасности. В результате гонщик потерял две позиции и лишился возможности побороться с соперниками на финальных кругах. 

С недавнего времени, чтобы круговые не мешали борьбе лидеров на рестарте, им разрешают обогнать машину безопасности и занять место в конце пелотона, отыграв круг. После скандала в конце прошлого года на Гран При Абу-Даби, когда этот фактор по сути решил судьбу титула, процедуры были унифицированы: FIA разработала электронную систему, которая автоматически определяет, кому из отстающих можно обгонять. 

В бразильской гонке круговыми на момент схода Ландо Норриса были трое гонщиков – Цунода, а также Алекс Элбон и Николя Латифи из Williams.

Юки занимал на трассе позицию сразу следом за лидирующим Джорджем Расселлом, но в AlphaTauri решили использовать выезд автомобиля безопасности и поставить своему гонщику новые шины. Именно в этот момент и произошел роковой сбой: Юки поехал на пит-лейн и там пересек линию хронометража раньше, чем пилот Mercedes, который медленно катился по стартовой прямой. 

Из-за этого электроника определила, что Цунода больше не отстает на круг. Проведя пит-стоп, Юки вернулся на трассу и оказался в караване машин на шестом месте – позади Расселла, кругового Элбона, Льюиса Хэмилтона, Серхио Переса и Карлоса Сайнса. Латифи ехал сразу следом за ним. 

Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, AlphaTauri

Фото: Red Bull Content Pool

Как оказалось, подобный сценарий не был предусмотрен авторами программы для FIA. Именно по этой причине, когда появилось сообщение о возможности вернуться в круг, в списке гонщиков, которым это разрешено, оказались только Элбон и Латифи. 

Это стало сюрпризом даже для инженера Юки, который сказал по радио: «Так, уже можно обгонять… Нет, оставайся, оставайся».

Не понимая толком, как быть, японец опередил было Сайнса, но затем сбросил ход. В это время мимо проехал Латифи, который обогнал всех лидеров и помчался в хвост пелотона. 

Цунода спросил, как ему поступить. «Не обгоняй, не обгоняй», – был ответ. Юки не сдержался: «Какого ***? Что вообще происходит?».

На это инженер повторил, что нужно оставаться на прежней позиции. Пилот вновь пропустил Сайнса (как оказалось, этот момент серьезно осложнил гонку Ferrari) и теперь оказался между испанцем и Шарлем Леклером, где и ехал до рестарта. 

В момент возобновления гонки на 60-м круге гонщик поступил разумно: сместился в сторону и позволил всем соперникам промчаться мимо. 

На рестарте Цунода сместился в сторону и пропустил соперников

На рестарте Цунода сместился в сторону и пропустил соперников

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В результате Юки оказался единственным круговым и закончил гонку 17-м и последним, не имея возможности использовать свежие шины для борьбы с соперниками. Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, он объяснил: «Мне сказали оставаться на месте – не знаю, по какой причине. Может быть, в FIA решили, что я участвую в борьбе за пятую позицию?».

Глава AlphaTauri Франц Тост отказался от комментариев, но был явно не в восторге от случившегося. 

FIA, со своей стороны, выпустила официальное заявление, в котором отказалась признать ошибку. 

В документе сказано: «Все системы работали правильно и в соответствии с регламентом. Необычная ситуация стала следствием особенностей конкретного сценария.

Дирекция гонки подтвердила, что вернуться в круг могут только пилоты машин №6 и 23 [Латифи и Элбон]». 

При этом в федерации признали, что усовершенствуют систему, чтобы избежать подобных казусов в будущем – но не срочно. 

«Хотя это очень необычное стечение обстоятельств, никаких процедурных или системных ошибок не было, – говорится в заявлении. – Имел место один из тех непредсказуемых сценариев, которые всегда могут произойти, потому нет никакой необходимости в поспешных изменениях. 

Ситуация будет обсуждена на будущих заседаниях Спортивного консультативного комитета в рамках обычных процедур проверки».

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