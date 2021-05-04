Анализ: как выбор настроек помог Хэмилтону победить в Португалии

На старте сезона-2021 Mercedes уступала Red Bull по чистой скорости. Но вместо того, чтобы усиленно обновлять болид, в чемпионской команде предпочли сосредоточиться на настройках. И в Португалии два пилота команды выбрали разный подход к этому.

Льюис Хэмилтон решил выбрать иной уровень прижимной силы, чем у его напарника Валттери Боттаса, что было достигнуто за счет заднего крыла. У Mercedes есть два типа настроек для этой детали и на тренировках команда часто пробует оба, чтобы подобрать наиболее подходящий для конкретной трассы.

Со стороны эти изменения не кажутся разительными, но дают небольшую разницу, влияющую на уровень прижимной силы. При этом, увеличение прижима компенсирует ростом лобового сопротивления и меньшей эффективностью DRS.

Сравнение задних крыльев Mercedes W11 Фото: Giorgio Piola

Непонятно, разделила ли Mercedes пилотов сама, либо каждый из них сам по себе выбрал себе тип настроек. Но Хэмилтон выбрал вариант с гораздо менее нагруженным крылом, чем Боттас. Потенциально это давало британцу больше скорости на прямых, но и больше проблем в поворотах.

Это четко отразилось на результате квалификации, где Хэмилтон проиграл напарнику, который имел более стабильный задок машины на важном участке в конце круга. Однако, на длинной гоночной дистанции настройки Хэмилтона позволили ему не только опередить напарника, но и успешнее держать шины в рабочем окне.

Настройки Боттаса же позволяли быстрее прогреть резину в квалификации, где она нужна всего на пару кругов. Однако, во время гонки это может портить работу и надежность шин, так как резина перегревается и начинает расслаиваться.

Вероятно, поэтому Хэмилтон был медленнее Боттаса и Ферстаппена в начале гонки: они быстрее нагревали свои шины. Но это же било по ним в конце рабочих отрезков.

Сыграть на Льюиса могло и то, что на стартовых кругах он не был лидером. Это позволило ему использовать DRS, которая меняет аэродинамическое поведение машины и дает резине передохнуть на прямых. Возможно, это позволило Хэмилтону сохранить резину в лучшей форме.

В итоге, решающую роль в гонке сыграли настройки, выбранные Хэмилтоном с прицелом на долгосрочный результат.