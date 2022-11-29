Анализ: как увольнение Бинотто повлияет на будущее Ferrari

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Маттиа Бинотто стал легкой мишенью для критики после многочисленных поломок машины и тактических ошибок команды по ходу прошедшего сезона – при этом его знания и умения, которые позволили вывести команду на новый уровень, часто оставались недооцененными.

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Прошедший чемпионат дал команде несколько очень обидных уроков о том, что в Ф1 рассчитывать на максимальный результат можно только при безупречной работе во всех компонентах. Но дело в том, что смена босса неминуемо приведет в нынешней ситуации к новым сложностям.

Сильной стороной Бинотто были его глубокие технические познания об устройстве и работе как шасси, так и силовой установки. Он добился известных успехов в политической составляющей спорта, умело взаимодействовал с FIA и медиа. Одним словом – хорошо справлялся с самой, пожалуй, сложной работой во всей Формуле 1.

Оставшись без Маттиа, Ferrari лишится человека, который больше всех своих коллег из других команд понимал в техническом искусстве и умел находить компромисс между требованиями мотора и шасси, а также их влиянием на общую эффективность.

Победу в Формуле 1 приносят мелочи, и именно знания Бинотто должны были стать тем ключевым фактором, без которого будет крайне сложно взять в 2023-м реванш у Red Bull и не пропустить вперед Mercedes. А Маттиа не просто уходит, но и делает это в критической фазе подготовки к следующему чемпионату, когда новая машина только появляется на свет.

Новому боссу, кто бы им ни стал, потребуются долгие месяцы, чтобы вникнуть во все детали работы технического отдела и разобраться в тонкостях реализации финансовых ограничений. Так как время течет неумолимо, можно сделать неутешительный вывод: команда уже проиграла свой сезон-2023

Если сейчас сделать что-то неправильно, это обязательно скажется на скорости машины в новом сезоне – а время (и, главное, ресурсы), чтобы все исправить, предельно ограничены.

Бинотто работал в Ferrari с 1995 года и отлично понимал, как работают внутренние механизмы компании. В свое время он начинал в департаменте моторов, после чего прошел по всем ступенькам карьерной лестницы. Став боссом, Маттиа выстроил такую структуру, которую сам считал оптимальной.

Можно сделать неутешительный вывод: Ferrari уже проиграла свой сезон-2023

Его предшественник Маурицио Арривабене запомнился тем, что испортил отношения с техническим директором группы шасси Джеймсом Эллисоном. Было ясно, что команда ослаблена этим, и ситуацию нужно исправлять.

Бинотто блестяще решил эту задачу. Кроме того, он пользовался в коллективе неподдельным уважением. Источники говорят, что на базе сейчас ощущается подавленность. Нельзя исключать, что вслед за отставкой босса уйти захотят и другие сотрудники.

Роберт Шварцман, Ferrari F1-75 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Защищать и спрашивать

Разумеется, будет неверно утверждать, что у Бинотто нет слабых мест и он не допускает ошибок.

Надежность Ferrari в прошедшем сезоне была далека от идеала. Но это только первый год полной заморозки двигателей, и на примере той же Alpine/Renault мы прекрасно видим – те, кто в перспективе хотят добиться максимальной мощности, вынуждены первое время порой заходить слишком далеко.

Ferrari избрана в точности эту же тактику, которая привела к обвинениям в адрес Бинотто. Многие ставили ему в вину, что виновные в нескольких поломках не были сразу уволены.

Но сам Маттиа, напротив, продолжал всячески поддерживать своих сотрудников, при этом стремясь к тому, чтобы однажды допущенная ошибка не повторялась в дальнейшем.

Говоря о таких ошибках на публике, он неизменно сохранял несвойственные итальянцам спокойствие и хладнокровие, вставая на защиту подчиненных. Но за закрытыми дверями тем порой приходилось несладко.

По ходу чемпионата Маттиа рассказал автору этих строк: «Я активно делегирую права тем, кто работает вокруг. При этом спрашиваю с них – не жестоко, но строго. И люди вокруг знают, что я могу быть очень строг».

Увольнение одного из важный специалистов тактического штаба могло бы произвести впечатление на публику и создать итальянцу имидж альфа-босса, но принесло бы это пользу самой команде?

Бинотто сказал, что во второй половине сезона Ferrari может выиграть все гонки. Команда после этого не одержала ни одной победы

Как показала гонка в Абу-Даби, Скудерия и впрямь смогла сделать выводы из допущенных ошибок и улучшила тактическую составляющую своей работы.

Наверное, порой Бинотто был слишком добр, когда не критиковал публично своих подопечных за явные оплошности. Отчасти против него играл и языковой барьер – итальянец не всегда точно формулировал свои мысли, когда высказывался на английском.

Можно вспомнить, как летом, говоря о перспективах Ferrari в борьбе с Red Bull, в стремлении поддержать команду он произнес слова, которые болельщики еще долго повторяли потом на все лады.

«Нет причин, которые помешали бы нам победить во всех десяти оставшихся гонках, – сказал Бинотто после досадной аварии Шарля Леклера во Франции. – Думаю, надо смотреть на вещи позитивно. И я действую именно так, оставаясь оптимистом».

Ferrari после этого не одержала до конца чемпионата ни одной победы.

Также нельзя не признать, что Маттиа взвалил на себя слишком большую ношу. Он один старался осуществлять общий контроль, следить за техническими вопросами, а также определять политику и контролировать коммерческие дела команды. Также он отвечал за взаимодействие с FIA. Одним словом, пытался угнаться разом за всеми зайцами.

Шарль Леклер, Ferrari, с руководителем команды Маттиа Бинотто Фото: Ferrari

Критика и критики

Маттиа никогда не скрывал, что воспринимает критику в адрес команды очень близко к сердцу. Но при этом всеми силами стремился оградить своих людей от той политической возни, что творилась вокруг.

В беседе с Motorsport.com он рассказывал: «Критика – это такая вещь, справиться с которой почти никогда не бывает просто. Но для меня прежде всего важно поддерживать в команде нацеленность и фокус на работу.

Критики стремятся отвлечь нас, и не давать им делать это очень непросто. Но, думаю, подобное лишь делает вас сильнее.

Я понимаю, что мы должны рассчитывать только на самих себя. Это едва ли не главный урок всего нынешнего сезона».

Но и самому Бинотто требовалась поддержка. Однако в тот момент, когда он рассчитывал получить ее от президента Ferrari Джона Элканна и генерального директора Бенедетто Виньи, те разочаровали главу команды.

У боссов был простой и очевидный выход из ситуации: поставить рядом с руководителем Скудерии человека, который взял бы на себя часть его функций, позволил Маттиа сконцентрироваться на главном и быстрее устранить слабые места. Этот шаг стал бы понятным и усилил бы команду перед сезоном-2023.

У команды есть все необходимое, и второе место нас не устраивает. Бенедетто Винья, гендиректор Ferrari

Бинотто прекрасно понимал, что без поддержки сверху его дни в Маранелло сочтены. В итоге в высоких кабинетах избрали сценарий с его увольнением – и теперь должны будут найти Маттиа замену.

Но кто бы в итоге ни получил этот пост, ему откровенно не позавидуешь. Бинотто привел команду ко второму месту – к слову, первому с 2019 года, – но этот результат сочли недостаточным. Значит, в новом сезоне боссов устроит только доминирование на трассах Гран При.

Гендиректор Винья недавно очень четко дал понять это в интервью CNBC: «Я уже говорил, что нас не устраивает второе место. Второй – это лишь первый из проигравших.

Мы добились определенного прогресса. И я рад этому. Но вторым местом я недоволен. Думаю, у команды есть все необходимое, чтобы со временем оказаться выше».

Нет сомнений, что прессинг на нового босса будет немалым. Он должен будет обеспечить нужные результаты – то есть победы и титулы – без промедления. Добиться этого, когда тебе противостоят Mercedes и Red Bull, да еще и в условиях лимита бюджетов, едва ли реально.

А значит, велика вероятность новой критики, дестабилизации и перекосов в команде – а затем и поражения ее вирусом взаимных обвинений, новый увольнений и всего того, что неумолимо ведет в пропасть кризиса

Глава Ferrari Жан Тодт с президентом компании Лукой ди Монтедземоло. 1998 год Фото: Motorsport Images

История повторяется

Самая успешная эра Ferrari в новейшей истории связана с именем Жана Тодта, который смог привести к триумфу команду, которая на момент его появления в Маранелло в 1993 году буквально лежала в руинах, став жертвой внешней и внутренней политики.

Французский менеджер быстро взял дело под контроль, и уже спустя несколько лет Скудерия и ее новый лидер Михаэль Шумахер всерьез сражались за титулы. Однако два раза подряд, в 1997 и 1998 годах, стать сильнейшими им не удалось

Несмотря на это, боссы компании не стали спешить с резкими действиями и отказались от перестановок в руководстве команды. Они видели, что Ferrari прогрессирует – и надо просто набраться терпения, чтобы увидеть результаты общей работы. Итогом стала знаменитая «красная пятилетка» в начале 2000-х.

Бинотто никогда не отрицал, что путь Ferrari к вершине будет долгим. И параллели с Тодтом тут напрашиваются сами собой. Но вышло так, что против Маттиа сыграл очень сильный старт команды в сезоне-2022. Он подарил надежду на что-то действительно серьезное.

Ferrari упустила титул дважды подряд, но руководившего ей Жана Тодта увольнять не стали

Так совпало, что для Red Bull начало чемпионата, напротив, получилось слабым из-за слишком тяжелой машины. Бинотто уже тогда говорил, что сбросить лишние килограммы и вернуть скорость намного проще, чем получить сравнимый выигрыш за счет аэродинамики, что предстояло сделать Скудерии. Именно поэтому прогресс «Быков» по ходу сезона оказался более стремительным.

Тот кто возглавит Ferrari, окажется в несравненно более сложной ситуации. Ведь при стабильном регламенте шансы повторить прошлогодний чудо-старт стремятся к нулю. Куда вероятнее, что Mercedes разберется со своими проблемами и значительно усилится.

Ожидания тех, кого «не устраивает второе место», могут привести к избыточной реакции и новым перестановкам, что лишь усугубит положение команды.

Прежде Ferrari не раз попадалась на эту удочку. И сейчас знаменитая марка в очередной раз своими собственными руками сделала все, чтобы максимально повысить риск новых неудач.