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Анализ: как суд будет решать судьбу Пиастри

Сегодня состоится онлайн-заседание Комиссии по разрешению контрактных споров, которое поставит точку в вопросе о будущем Оскара Пиастри

Адам Купер
Автор:
Анализ: как суд будет решать судьбу Пиастри
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Команды Alpine и McLaren оспаривают право посадить молодого австралийского гонщика за руль своей машины в 2023 году. Так как обе подчиняются требованиям Договора Согласия, подобные споры должны разрешаться в специальном судебном органе. Правила прописаны так, что после вынесения решения участники чемпионата уже не вправе оспаривать его ни в каких других инстанциях, включая гражданские.

Комиссия по разрешению контрактных споров (CRB) была сформирована в начале 90-х после прецедента с Михаэлем Шумахером, которого босс Benetton Флавио Бриаторе увел у Jordan после единственного Гран При, одновременно выкинув из команды Роберто Морено. 

Обычно CRB без лишнего шума делает свою работу на заднем плане, и лишь в моменты громких историй вроде нынешней этот орган оказывается в заголовках СМИ. В Спортивном регламенте Ф1 есть Приложение 5, которое регламентирует работу этого органа, при этом его текст предельно краток. 

В действительности порядок работы Комиссии прописан в Договоре Согласия, но этот документ не является публичным. Орган является независимым от FIA и контролирует наличие у команд контрактов с гонщиками. Кроме того, именно CRB следит за наличием у последних Суперлицензий.

Важная часть деятельности Комиссии – хранение всех действующий контрактов с основными, запасными и тест-пилотами. Команды не обязаны передавать документ полностью – зачастую они очень объемны и содержат множество деталей, – но должны предоставить ключевые части соглашений.

В случае возникновения спорной ситуации все стороны оглашают свои доказательства. По правилам, решение Комиссии должно быть озвучено в течение трех дней после слушания.  

Два самых известных прецедента, связанных со спором команд за гонщика, относятся к 1995 году, когда Williams и McLaren претендовали на Дэвида Култхарда, и тяжбой между BAR и Williams за Дженсона Баттона десятью годами позже.

Williams удержала ДиСи в 1995-м, но спустя год тот все же перешел в McLaren

Williams удержала ДиСи в 1995-м, но спустя год тот все же перешел в McLaren

Фото: Motorsport Images

Одним из тех, кто лично участвовал в заседании Комиссии – и получил желаемый результат – является Тимо Глок. В дни, когда о видеоконференциях можно было только мечтать, слушания проходили в очном формате. Но тогда, как и сейчас, все решали детали и формулировки. 

«В 2007-м я был тест-пилотом BMW Sauber, – рассказал Глок Morosport.com. – Toyota предложила мне место в составе, но у BMW тоже сохранялся опцион [на 2008-й]. В итоге они его не использовали, но изначально сказали мне, что я буду выступать за них.

Даже не могу вспомнить, сколько всего людей собралось в комнате заседания. Там было множество адвокатов каждой из сторон. Для начала команды должны были сделать заявления. BMW представила собственную точку зрения, а мы [с Toyota] – свою. После этого Комиссия приступила к принятию решения. 

Они сказали, что BMW не предложила мне место в своем составе, а Toyota сделала это. Так что я вправе перейти туда. Ситуация была немного неловкой, но мы должны были пройти через это, так как с нашей точки зрения все выглядело ясно – и CRB поддержала эту позицию. 

В BMW хотели оставить меня про запас, но в итоге вышло так, что у них не нашлось места в кокпите. И они не использовали тот опцион в отношении меня, который имели. Так что все было довольно просто и разрешилось быстро.

Думаю, в этот понедельник слушание окажется более долгим».

По словам Глока, наличие Комиссии идет на пользу Формуле 1: «Если у вас есть проблемы такого рода, их проще всего разрешить с помощью сторонних юристов, у которых нет предпочтений и которые просто следуют юридическим процедурам. Здорово, что есть такой орган. Иначе тяжбы тянулись бы вечно». 

Глок начал выступать за Toyota с 2008 года

Глок начал выступать за Toyota с 2008 года

Фото: Sutton Images

По поводу ситуации с Пиастри немецкий гонщик, который сейчас продолжает периодически стартовать в DTM, сказал: «Будет очень интересно посмотреть, что они решат, каковы аргументы сторон. Ясно, что каждая из них смотрит на положение по-своему». 

Попробуем проанализировать возможные последствия. Если Комиссия примет сторону Alpine, это вовсе не значит, что Оскар непременно должен будет выступать за эту команду. Учитывая ту напряженность, которая возникла между австралийцем и коллективом после решения Пиастри перейти в McLaren, попытка насильно усадить пилота за руль просто не будет иметь смысла.

Но, взяв верх в зале суда, Alpine получит права на чемпиона Ф2 и сможет установить свою цену, чтобы продать его контракт McLaren.

В теории можно предположить, что интерес к Пиастри проявит и кто-то еще, также возможен вариант обмена гонщика – скажем, в AlphaTauri на Пьера Гасли. 

Перед McLaren, если решение CRB окажется не в ее пользу, встанет непростая задача по поиску достойного кандидата на место уже уволенного Даниэля Риккардо. 

Теперь рассмотрим второй возможный исход. Если Комиссия решит, что Оскар имеет право перейти в Уокинг, то Alpine вправе подать к гонщику судебный иск на возмещение вложенных в него средств. Это никак не повлияет на контракт Пиастри с McLaren, но Отмар Сафнауэр уже дал понять, что в Энстоуне попробуют взыскать расходы на тесты и другие программы своего бывшего протеже.

По информации Motorsport.com, вердикта по делу Пиастри стоит ждать в середине недели. В понедельник, когда состоится заседание Комиссии по разрешению контрактных споров, окончательного решения практически точно не будет. 

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