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Формула 1 / Гран При Австралии Аналитика

Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем

Потеря 18 очков уже стала для лидера Red Bull серьезным ударом. Однако история, вполне вероятно, на этом не закончится…

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем
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Недовольство Макса Ферстаппена, который досрочно выбыл из Гран При Австралии, не нуждается в объяснениях. Чемпион мира за весь минувший сезон не заработал очков лишь на одном Гран При – в Баку, где у него соскочила с обода шина. Теперь же у голландца две «баранки» в трех стартах.

Между тем, фото и видео с места его схода в Альберт-парке дают основания говорить, что у этого эпизода могут быть далеко идущие последствия.

Причиной схода, как нехотя признали в Red Bull, стала утечка в топливной системе. Если давление в ней падает, электроника автоматически отключает подачу, чтобы избежать большого пожара. И эта защитная схема сработала успешно, предотвратив более серьезные последствия. 

Однако совсем без возгорания не обошлось – отметим, что пилот, выбравшись из кокпита, призывал судей в первую очередь тушить огонь в левой задней части его RB18. Осознанные это были действия или совпадение, но именно в этом месте у моторов Honda находится кинетический мотор-генератор MGU-K.

Мы уже видели, как куда меньшее возгорание на AlphaTauri Пьера Гасли в Бахрейне стало губительным для этого устройства. Потому велика вероятность, что Максу тоже потребуется досрочная замена. 

С этого года количество «бесплатных» MGU-K увеличили с двух до трех на сезон, но понятно, что если одну из деталей придется списать уже после трех Гран При, вероятность штрафа за перерасход в дальнейшем по ходу долгого чемпионата заметно вырастет. 

До Гран При Австралии Ферстаппен оставался единственным из квартета пилотов Red Bull / AlphaTauri, у кого не было ни одной замены элемента в силовой установке. 

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