Анализ: как сход в Мельбурне может помешать Ферстаппену в будущем
Потеря 18 очков уже стала для лидера Red Bull серьезным ударом. Однако история, вполне вероятно, на этом не закончится…
Недовольство Макса Ферстаппена, который досрочно выбыл из Гран При Австралии, не нуждается в объяснениях. Чемпион мира за весь минувший сезон не заработал очков лишь на одном Гран При – в Баку, где у него соскочила с обода шина. Теперь же у голландца две «баранки» в трех стартах.
Между тем, фото и видео с места его схода в Альберт-парке дают основания говорить, что у этого эпизода могут быть далеко идущие последствия.
Причиной схода, как нехотя признали в Red Bull, стала утечка в топливной системе. Если давление в ней падает, электроника автоматически отключает подачу, чтобы избежать большого пожара. И эта защитная схема сработала успешно, предотвратив более серьезные последствия.
Однако совсем без возгорания не обошлось – отметим, что пилот, выбравшись из кокпита, призывал судей в первую очередь тушить огонь в левой задней части его RB18. Осознанные это были действия или совпадение, но именно в этом месте у моторов Honda находится кинетический мотор-генератор MGU-K.
Мы уже видели, как куда меньшее возгорание на AlphaTauri Пьера Гасли в Бахрейне стало губительным для этого устройства. Потому велика вероятность, что Максу тоже потребуется досрочная замена.
С этого года количество «бесплатных» MGU-K увеличили с двух до трех на сезон, но понятно, что если одну из деталей придется списать уже после трех Гран При, вероятность штрафа за перерасход в дальнейшем по ходу долгого чемпионата заметно вырастет.
До Гран При Австралии Ферстаппен оставался единственным из квартета пилотов Red Bull / AlphaTauri, у кого не было ни одной замены элемента в силовой установке.
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