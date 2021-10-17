Анализ: как Red Bull проигрывает Mercedes в понимании машины

Борьба Mercedes и Red Bull в последние годы строилась на использовании двух разных орудий: немецкая команда строила лучшие в Формуле 1 силовые установки, австрийская отвечала лучшей аэродинамикой.

В 2021-м Red Bull удалось сместить баланс: новый двигатель Honda оказался заметно лучше прошлых, и если уступал Mercedes, то совсем немного. Благодаря этому в первой половине сезона Red Bull стал доминирующий силой и проигрывал Гран При только из-за собственных проблем, а никак не по чистой скорости. Однако перед летним отпуском положение дел изменилось.

Начиная с Гран При Венгрии Mercedes был быстрее соперников на пяти этапах из шести, уступив только в Зандфорте. Причем происходило это, несмотря на продолжающиеся апгрейды болида Red Bull. А может и благодаря ним.

Кристиан Хорнер, Red Bull Racing Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Слишком переменчивый Red Bull

Последнее важное обновление австрийцы привезли на Гран При России. Это было новое переднее крыло, от которого ждали улучшения скорости. Но не вышло. Дело в том, что болид RB16B крайне капризен в настройках. Спросите у Чеко Переса – ему никак не удается совпасть с машиной.

Рабочее окно у австрийской машины крайне узкое и любое изменение условий или конфигурации требует большой работы над балансом. Например, в Турции, которая по конфигурации Red Bull вполне подходила, оказалось достаточно неожиданно высокого держака, чтобы выбить команду из колеи.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB15 Фото: Red Bull Content Pool

А оказавшись вне колеи, Red Bull нужно потратить пару тренировок и поработать ночью, чтобы выправить ситуацию. Mercedes, в свою очередь, таких проблем лишена. Ее машина, возможно, в оптимальном виде уступает Red Bull по аэродинамике, зато намного стабильнее. И в случае каких-либо перемен не требует резкой перенастройки.

Вдобавок, на четырех из шести последних Гран При в тот или иной момент начинал лить дождь. В переменчивых условиях у Red Bull просто не было времени разобраться с балансом. Поражения – как следствие.

Разве дело не в моторе?

В Red Bull правда, не стремятся соглашаться, что все дело в капризах RB16B. По данным австрийцев, после Сильверстоуна Mercedes сделал свои моторы намного мощнее. В Турции немецкие машины на прямых без DRS ехали быстрее, чем Red Bull с DRS.

В Милтон-Кинс соперников заподозрили в работе с серыми зонами регламента. Первый запрос по поводу возможного нарушения в FIA отклонили, не найдя ему подтверждений. Но Red Bull продолжает искать.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В самом Mercedes утверждают, что моторы остались такими же, как в начале сезона. Однако, возросшая скорость Williams и McLaren начиная с Венгрии намекает, что все-таки немецкие двигатели стали выдавать больше мощности.

Логичной разгадкой кажется то, что Mercedes просто выкрутил ручку мощности на максимум. Это косвенно подтверждает то, что и у заводской команды, и у клиентских начались проблемы с надежностью моторов. Чем больше из двигателя выжимают – тем сильнее он изнашивается. Однако инженер Mercedes в разговоре с Auto Motor und Sport заверил, что калибровку силовых установок не меняли.

Значит ли это, что жалобы Red Bull бессмысленны? Нет, даже если австрийская команда не права в своих подозрениях. Ведь позлить соперника – тоже метод воздействия.

Так кто же выиграет?

Как после Гран При Турции разумно отметил Кими Райкконен, чемпионом станет тот, кто наберет больше очков. Тут к словам финна трудно что-то прибавить.

На данный момент кажется, что в Mercedes действительно стали выжимать из силовых установок весь ресурс, чтобы ответить на вызов Red Bull. Приведет ли это к необходимости еще одной замены мотора и еще одному штрафу? Пока никто не знает. В теории, Льюис Хэмилтон проехал 15 Гран При с тремя моторами, а на четвертый приходится сразу семь этапов.

Но старые моторы еще не на нулевом ресурсе, и их тоже можно где-то использовать. Правда, повышенным требованиям к максимальной мощности это не соответствует. Так что положение Mercedes под вопросом. Команда может быть крайне быстра на оставшихся этапах, но только если рискнет вновь стартовать из глубины пелотона.

Что до Red Bull, то тут роль сыграет целый комплекс факторов. По мнению Хельмута Марко, его команда будет фаворитом только на высокогорных этапах в Мехико и Сан-Пауло, где разреженный воздух съест преимущество Mercedes в лошадиных силах.

Но в грядущем Остине Red Bull тоже должен быть боеспособной единицей – если попадет в настройки. Пока на австрийской машине сказывается любая смена внешних условий, предсказать его скорость практически невозможно.

Что же, тем удивительнее будет развязка сезона!