Анализ: как Red Bull проигрывает Mercedes в понимании машины
Баланс сил в титульной гонке Формулы 1 явно изменился начиная с августа. В чем дело?
Борьба Mercedes и Red Bull в последние годы строилась на использовании двух разных орудий: немецкая команда строила лучшие в Формуле 1 силовые установки, австрийская отвечала лучшей аэродинамикой.
В 2021-м Red Bull удалось сместить баланс: новый двигатель Honda оказался заметно лучше прошлых, и если уступал Mercedes, то совсем немного. Благодаря этому в первой половине сезона Red Bull стал доминирующий силой и проигрывал Гран При только из-за собственных проблем, а никак не по чистой скорости. Однако перед летним отпуском положение дел изменилось.
Начиная с Гран При Венгрии Mercedes был быстрее соперников на пяти этапах из шести, уступив только в Зандфорте. Причем происходило это, несмотря на продолжающиеся апгрейды болида Red Bull. А может и благодаря ним.
Кристиан Хорнер, Red Bull Racing
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Слишком переменчивый Red Bull
Последнее важное обновление австрийцы привезли на Гран При России. Это было новое переднее крыло, от которого ждали улучшения скорости. Но не вышло. Дело в том, что болид RB16B крайне капризен в настройках. Спросите у Чеко Переса – ему никак не удается совпасть с машиной.
Рабочее окно у австрийской машины крайне узкое и любое изменение условий или конфигурации требует большой работы над балансом. Например, в Турции, которая по конфигурации Red Bull вполне подходила, оказалось достаточно неожиданно высокого держака, чтобы выбить команду из колеи.
Алекс Элбон, Red Bull Racing RB15
Фото: Red Bull Content Pool
А оказавшись вне колеи, Red Bull нужно потратить пару тренировок и поработать ночью, чтобы выправить ситуацию. Mercedes, в свою очередь, таких проблем лишена. Ее машина, возможно, в оптимальном виде уступает Red Bull по аэродинамике, зато намного стабильнее. И в случае каких-либо перемен не требует резкой перенастройки.
Вдобавок, на четырех из шести последних Гран При в тот или иной момент начинал лить дождь. В переменчивых условиях у Red Bull просто не было времени разобраться с балансом. Поражения – как следствие.
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Разве дело не в моторе?
В Red Bull правда, не стремятся соглашаться, что все дело в капризах RB16B. По данным австрийцев, после Сильверстоуна Mercedes сделал свои моторы намного мощнее. В Турции немецкие машины на прямых без DRS ехали быстрее, чем Red Bull с DRS.
В Милтон-Кинс соперников заподозрили в работе с серыми зонами регламента. Первый запрос по поводу возможного нарушения в FIA отклонили, не найдя ему подтверждений. Но Red Bull продолжает искать.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W12
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
В самом Mercedes утверждают, что моторы остались такими же, как в начале сезона. Однако, возросшая скорость Williams и McLaren начиная с Венгрии намекает, что все-таки немецкие двигатели стали выдавать больше мощности.
Логичной разгадкой кажется то, что Mercedes просто выкрутил ручку мощности на максимум. Это косвенно подтверждает то, что и у заводской команды, и у клиентских начались проблемы с надежностью моторов. Чем больше из двигателя выжимают – тем сильнее он изнашивается. Однако инженер Mercedes в разговоре с Auto Motor und Sport заверил, что калибровку силовых установок не меняли.
Значит ли это, что жалобы Red Bull бессмысленны? Нет, даже если австрийская команда не права в своих подозрениях. Ведь позлить соперника – тоже метод воздействия.
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Так кто же выиграет?
Как после Гран При Турции разумно отметил Кими Райкконен, чемпионом станет тот, кто наберет больше очков. Тут к словам финна трудно что-то прибавить.
На данный момент кажется, что в Mercedes действительно стали выжимать из силовых установок весь ресурс, чтобы ответить на вызов Red Bull. Приведет ли это к необходимости еще одной замены мотора и еще одному штрафу? Пока никто не знает. В теории, Льюис Хэмилтон проехал 15 Гран При с тремя моторами, а на четвертый приходится сразу семь этапов.
Но старые моторы еще не на нулевом ресурсе, и их тоже можно где-то использовать. Правда, повышенным требованиям к максимальной мощности это не соответствует. Так что положение Mercedes под вопросом. Команда может быть крайне быстра на оставшихся этапах, но только если рискнет вновь стартовать из глубины пелотона.
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Что до Red Bull, то тут роль сыграет целый комплекс факторов. По мнению Хельмута Марко, его команда будет фаворитом только на высокогорных этапах в Мехико и Сан-Пауло, где разреженный воздух съест преимущество Mercedes в лошадиных силах.
Но в грядущем Остине Red Bull тоже должен быть боеспособной единицей – если попадет в настройки. Пока на австрийской машине сказывается любая смена внешних условий, предсказать его скорость практически невозможно.
Что же, тем удивительнее будет развязка сезона!
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