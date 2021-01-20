Анализ: как Red Bull избежать провала на старте сезона-2021

Победа Макса Ферстаппена на Гран При Абу-Даби в конце сезона-2020 дала Red Bull надежду на то, что команда наконец сможет повести настоящую борьбу за победу в чемпионате в 2021-м.

Учитывая заморозку шасси с прошлого года и то, что главные огрехи болида RB16 уже исправлены, в Милтон-Кинс могут с оптимизмом ждать последнего сезона по текущему техническому регламенту. Но из истории мы знаем свойство Red Bull, которое сопутствует команде уже много сезонов.

Red Bull регулярно хорошо завершает чемпионаты, смелеет после воодушевляющей работы зимой, а затем проваливается на старте нового сезона. Потом команда начинает восхитительную работу над ошибками и сокращает отставание от лидеров... Завершает сезон мощными выступлениями и проходит все тот же цикл вновь.

Руководство Red Bull в курсе этой ситуации. В прошлом году Кристиан Хорнер выражал надежду на то, что сохранив так много деталей от машины 2020 года, команда сможет изменить тенденцию в новом сезоне.

«Я надеюсь, что все получится, ведь теперь мы начинаем не с нуля, – говорил Хорнер. – Такое происходит впервые в истории Ф1. Мы даже назвали новую машину RB16B, вместо RB17, ведь она сохранила столько прошлогодних деталей. Примерно на 60% машина осталась прежней».

Но хотя сохранение прежних шасси дает Red Bull уверенность перед стартом сезона, аэродинамика болидов остается под вопросом. Элементы аэродинамики дорабатывать можно, а вместе с изменением правил по днищам это дает хороший простор для доработки машины.

Аэродинамика была главной силой Red Bull многие годы, а потому нельзя быть уверенными относительно скорости команды на фоне Mercedes в начале 2021 года. К тому же мы знаем, что в Милтон-Кинс никогда не останавливают доработку машины и могут в любой момент привезти обновления. Именно этим, во многом, объясняется тот самый ход сезонов Red Bull, о котором мы говорили ранее.

Агрессивное развитие болида может помочь улучшить время на круге, но у него есть и свои минусы. Из постоянного обновления деталей, Red Bull зачастую приходится пытаться понять свою машину прямо по ходу Гран При. А когда новые детали не работают как надо, становится непонятно, дело в их характеристиках или в настройках машины.

Макс Ферстаппен так высказался о неудачных стартах сезонов Red Bull в конце прошлого года: «Кажется, медленные старты это правда. Мы знаем, что нам надо улучшить то, как мы проводим начало года. К тому же, ковид и отсутствие необходимого времени на трассе сильно по нам ударили.

Как следствие, мы потеряли много очков, когда так много гонок было проведено без пауз. Да и сходы с дистанции сыграли свою роль».

Тут интересна фраза о необходимом времени на трассе. Она поясняет то, что скорость машины повышается вместе с тем, как команда лучше ее понимает. После уточняющих вопросов, Макс продолжил:

«Как я и сказал, нам просто нужно больше времени на трассе. Нам надо найти способ сделать так, чтобы выходящие из аэротуннеля детали сразу работали на машине. Это бы сразу толкнуло нас в нужном направлении. Мы над этим поработаем».

Послание понятно: сделайте так, чтобы новые детали работали сразу же, и Red Bull не будет уступать конкурентам, которые лучше начинают сезон. И чтобы этого добиться, не надо менять фундаментальных процессов.

Вопрос скорее в методологии, в корреляции данных из аэротуннеля и работы машины на трассе. А еще в том, чтобы не пытаться добиться мельчайших улучшений машины, устанавливая обновки преждевременно.

Конечная цель такого подхода в том, чтобы когда Ферстаппену ставят на болид новое переднее крыло, он знал, что оно сработает. А не пытался выяснить это на практике.

Red Bull уже показывала нам, что ради успеха не боится идти на перемены. Несколько лет назад команда отказалась от прежней привычки как можно дольше дорабатывать текущий болид, ведь из-за этого готовить новую машину к зимним тестам приходилось в последнюю минуту. Теперь, если Ферстаппен прав, команде требуется еще одна небольшая поправка в рабочий процесс. И она может серьезно повлиять на результаты.