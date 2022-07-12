Анализ: как пилоты обеспечили Ferrari победу в Шпильберге

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После субботнего спринта на «Ред Булл Ринге» расстановка сил не вызывала сомнений: на протяжении всех 23 кругов Макс Ферстаппен контролировал развитие событий – он сразу смог оторвался от пилотов Ferrari, увлекшихся борьбой друг с другом, после чего оставался вне зоны досягаемости DRS Шарля Леклера.

Но немногие обратили внимание на интересную деталь: пока довольный лидер Red Bull давал телеинтервью после финиша, оба гонщика в алых комбинезонах внимательно разглядывали колеса его машины.

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место, Шарль Леклер, Ferrari, победитель гонки, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, третье место, Лоран Мекис, гоночный директор Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Спустя всего сутки картина была уже совсем другой. На вершине оборудованного платформой подиума, который австрийцы явно создавали с прицелом на триумф Макса, стоял довольный Леклер. В этот раз уже он не оставил сомнений в своем преимуществе и одержал чистую победу.

Что же позволило Скудерии за одну ночь превратиться из догоняющей в лидера? На самом деле, во многом этого получилось добиться как раз благодаря тому, что Шарль с Максом в субботу внимательно изучили состояние шин на RB18 – и сообщили инженерам команды, что те изношены куда серьезнее, чем на их собственных машинах.

Кто-то скажет, что в Формуле 1 визуальные наблюдения уже давно не в чести, но факт остается фактом. Других способов получить информацию о главных соперниках у Ferrari попросту не было.

Шарль Леклер изучает состояние шин Red Bull после финиша спринта Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

У машин из Милтон-Кинса есть, среди прочих, вот какая сильная сторона: они позволяют очень быстро, максимум за два-три круга, прогреть шины и выйти на хороший темп. Это дает возможность Максу сразу создать отрыв и в дальнейшем не опасаться атак с использованием DRS.

Глава тактического штаба Ferrari Иньяки Руэда отлично знает об этой особенности. Также важно отметить, что после обидной ошибки в Сильверстоуне команда скорректировала подход к работе. В частности, «удаленный гараж» в Маранелло, который помогает гоночной бригаде, получил усиление и чуть изменил методы анализа данных.

Главный стратег Ferrari Иньяки Руэда (на заднем плане) с гоночным директором Лораном Мекисом и представителем FIA Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В частности, решено было скорректировать настройки машин таким образом, чтобы избавить их от легкой недостаточной поворачиваемости на входе в повороты. Для этого увеличили загрузку переднего крыла, но лишь немного, чтобы не потерять в максимальной скорости.

Шины стали получать больше энергии, но после анализа субботних данных инженеры пришли к выводу, что этого недостаточно – и к главной гонке развернули крыло еще чуть-чуть.

Более прохладная погода (столбик термометра упал примерно на три градуса) тоже сыграла на руку Скудерии, позволив лучше экономить резину. Безусловно, Шарль Леклер тоже проявил свои лучшие качества – монегаск не забыл, как в 2019-м Макс лишил его в Шпильберге первой в карьере победы, – но без отличной машины сделать это ему было бы куда труднее.

В этот раз он с самого старта стал оказывать прессинг на Ферстаппена, заставив того атаковать острее, из-за чего шины на Red Bull вскоре «потекли». Это позволило Ferrari осуществить первую часть своего плана, который и стал залогом итогового успеха.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, преследует Шарля Леклера, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Сложно спорить и с тем, что действия Red Bull тоже повлияли на исход Гран При. На домашнем этапе в команде не все сделали правильно – потому сейчас наверняка заняты углубленным анализом, чтобы не допустить подобного впредь, а желательно и отыграться за поражение перед полными трибунами.

Ну а Ferrari одержала во всех смыслах важную победу: во-первых, переломив неудачный ход уик-энда, а во-вторых, сделав это в той фазе сезона, когда еще одно поражение сделало бы шансу на титул почти призрачными.

Сейчас, растеряв множество очков в прошедших гонках, Скудерия наконец-то начинает использовать свои возможности. Не менее важно, что алая машина, даже получая меньше обновлений, не теряет в скорости относительно RB18.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Кристиан Хорнер обронил, что расстановка сил, по его мнению, окончательно определится где-то в районе Монцы. На это Маттиа Бинотто заверил, что борьба продлится до самого последнего Гран При.

Ferrari по силам обгонять Red Bull, но на длинной дистанции чемпионата рассчитывать на что-то серьезное можно только при условии достаточной надежности…

Повреждения машины Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, после пожара Фото: Энди Хон / Motorsport Images