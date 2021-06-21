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Формула 1 / Гран При Франции Аналитика

Анализ: как Перес разрушил тактические планы Mercedes во Франции

Автор:
, Редактор Ф1

В команде Red Bull долгое время не имели возможности рассчитывать на своего второго гонщика в тактической борьбе. Но с приходом Серхио Переса все стало иначе

Анализ: как Перес разрушил тактические планы Mercedes во Франции

От Гран При Франции мало кто ожидал захватывающего сюжета – но в итоге гонка получилась очень интересной. До самого финиша всех держало в напряжении тактическое противостояние Mercedes и Red Bull, развязка которого наступила всего за полтора круга до финиша. 

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Одним из главный событий в плане тактики стал второй пит-стоп Макса Ферстаппена на 32-м круге – голландец потерял лидерство. но получил возможность атаковать на свежих шинах, которых не было у его соперников из Mercedes. 

При этом Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас тоже обсуждали со своей командой по радио возможность второй остановки, однако в итоге от этой идеи решено было отказаться. Почему? Дело в том, что тогда гонщикам Mercedes пришлось бы бороться еще и с Серхио Пересом, у которого в тот день была тактика с более поздней первой остановкой.  

«Сражение трех пилотов в лидирующей группе было очень напряженным, – объяснил глава Mercedes Тото Вольф. – В какой-то момент нам пришлось решать, оставаться на схеме с одним пит-стопом или переходить на два. 

Второй вариант для нас нес опасность, так как позади был Перес. Сегодня мы действовали неправильно. 

Если бы не Перес, мы бы точно провели как минимум одного из гонщиков на два пит-стопа, причем сделали бы это рано. Это бы поставило другого их пилота [Ферстаппена] в сложную ситуацию». 

В начале дистанции Серхио занимал на трассе четвертую позицию, все дальше отставая от первой тройки. Однако довольно быстро ситуация изменилась – на отрезке с шестого по 16-й круг мексиканец суммарно уступил Боттасу всего 0,2 секунды. 

Перес оставался на стартовом комплекте сликов Medium на семь кругов дольше Валттери – и после замены шин выехал на трассу в 19 секундах позади Ферстаппена. Однако в тот момент его слики Hard были более свежими, что позволило догонять Боттаса, отыгрывая у того в среднем по полсекунды на круге. 

В итоге эта разница дала Пересу возможность опередить принципиального соперника в споре за нижнюю ступень подиума. Гонщик впервые с начала карьеры поднялся на пьедестал в двух Гран При подряд. На финише он уступил Ферстаппену всего 8,8 секунд, а Хэмилтону – менее шести.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, третье место, пересекает линию финиша

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B, третье место, пересекает линию финиша

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

«Ему потребовалось несколько кругов [после старта], чтобы успокоиться, но после этого он поддерживал темп лидеров и даже нагонял Боттаса, – объяснил глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Он просто старался наилучшим образом выполнять собственный план.

Если бы гонка продлилась еще пару кругов – или если бы он смог чуть раньше разобраться с Валттери, – думаю, ему бы удалось настичь и Льюиса».

По словам Вольфа, мексиканец серьезно осложнил Mercedes возможности для тактических действий, оставаясь постоянной угрозой для Хэмилтона и Боттаса. При этом понятно, что своего напарника Серхио пропустил без малейшего сопротивления, когда возникла такая необходимость. 

«Он всегда оставался поблизости, – объяснил австрийский босс чемпионов мира. – Да, поначалу он не выглядел претендентом на подиум, но чем дольше шла гонка, тем более правильной выглядела его тактика, в итоге позволившая подняться на пьедестал».

Серхио Перес, Red Bull Racing

Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Перес обогнал Боттаса, когда до финиша оставалось четыре круга. После этого у Mercedes появилась возможность сменить финну шины и попробовать хотя бы отобрать бонус за лучшее время круга. 

Но в Mercedes не стали делать этого, предпочтя проинструктировать Валттери о необходимости держаться в пяти секундах за соперником. Так как оставалась возможность 5-секундного штрафа для Серхио за обгон за пределами трассы, это имело смысл. Но Боттас не справился и с этой задачей – на финише он проиграл 5,8 секунды. 

«Мы считали, что Переса могут наказать, – объяснил Вольф. – И выбирали между возможностью отыграть позицию из-за штрафа и бонусом за лучший круг. Мы пошли на риск – мы проиграли».

После Гран При Франции отставание Mercedes от Red Bull в Кубке конструкторов выросло до 37 очков. Ни у одной команды с начала турбоэры в 2014 году не было такого преимущества над соперниками из Брэкли.

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