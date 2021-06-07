Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Тройка призеров Гран При Азербайджана могла удивить кого-угодно. Серхио Перес, который до этого и на подиум с Red Bull не поднимался, выиграл гонку. Себастьян Феттель, за четыре этапа не взявший ни одного очка, поднялся на вторую строчку. А Пьер Гасли на третьем месте – хоть и не сенсация, но все равно сюрприз.

Если еще учесть, что Перес стал в квалификации седьмым, а Феттель – 11-м, подиум и вовсе получается уникальным. Мы по шагам разобрали, как каждый из пилотов пришел к своему успеху.

Серхио Перес, Red Bull, с 7-го на 1-е

1. Штраф Ландо Норриса

Пилот McLaren потерял три позиции на стартовой решетке за нарушение правила красных флагов. В итоге, Перес еще до старта выиграл одно место и переместился на шестую строчку.

2. Успешный старт

Чеко очень здорово сорвался с места и сразу бросился в бой. Карлоса Сайнса мексиканец прошел сразу же, а чуть позже разобрался и с Пьером Гасли – плюс две позиции за первый круг.

3. Обгон Леклера

Пилот Ferrari стартовал с поул-позиции, но недолго держался в лидерах. Первое место Льюису Хэмилтону он отдал уже на втором круге, а вот за второе поборолся. Макс Ферстаппен потратил на монегаска около четырех кругов. Зато Пересу затем хватило одного: Чеко просто объехал Леклера на длиннющей прямой и вышел на третье место.

4. Оверкат

Лишь один пилот, стартовавший на шинах Soft, провел свой пит-стоп позже Переса. Но о нем мы поговорим позже.

Что касается Чеко, то он держался до 13-го круга и это принесло ему успех: мексиканец выехал на трассу прямо перед Хэмилтоном, который переобулся на два круга раньше.

Теоретически, пит-стоп на круг позже Ферстаппена мог даже помочь Пересу в борьбу с напарником. Вот только переобували Серхио на две секунды дольше, чем Макса.

5. Сход Ферстаппена

После пит-стопа Перес уверенно ехал вторым, не сильно отставая от Ферстаппена, но и не досаждая ему. Главной задачей Чеко было удержать позади Хэмилтона. Льюис неизменно накатывал в конце прямой, но ему всегда чуть-чуть не хватало. Все дело в том, что Перес идеально выходил из последнего поворота и не давал семикратному чемпиону атаковать сразу же.

А затем у Ферстаппена сдулось колесо, Макс влетел в стену и уступил Пересу первое место.

6. Ошибка Хэмилтона

После схода Ферстаппена Перес три круга пролидировал под машиной безопасности и мог так и приехать к победе, но Майкл Маси решил иначе. Гоночный директор остановил заезд красным флагом и затем объявил о рестарте. Это почти лишило Переса победы.

На рестарте Хэмилтон сработал лучше и был бы лидером гонки. Если бы вписался в первый поворот. Но Льюис забыл отключить кнопку «магии» и пролетел по прямой. А потерявший лидерство на несколько секунд Перес приехал к победе.

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Себастьян Феттель, Aston Martin, с 11-го на 2-е

1. Успешный старт

Как и Перес, Феттель первую пару позиций отыграл уже на старте. Себастьян воспользовался провалом Норриса и проблемами Боттаса и к концу первого круга был уже девятым.

2. Очень поздний пит-стоп

Успешно стартовав, Феттель решил повторить свой трюк из Монако и принялся беречь резину. К счастью Себа, она у него была свежее, чем у всех соперников – ведь он в Q3 не прошел и стартовал на новых шинах.

В итоге, Феттель откладывал пит-стоп так долго, что вышел на первое место: все его соперники побывали в боксах раньше. При этом в конце отрезка Себастьян умудрялся показывать лучшие для себя времена.

Если Перес остановился на 13-м круге, то Феттель дотянул до 18-го. И на трассу вернулся седьмым, хотя перед чередой пит-стопов был девятым.

3. Шикарный рестарт

Хотя после пит-стопа Себ и ехал седьмым, на деле его позиция была шестой – просто Лэнс Стролл стартовал на Hard и в боксы собирался сильно позже. Пока его нынешний напарник ехал четвертым, Феттель постепенно подъезжал к напарнику бывшему – Шарлю Леклеру. К 28-му кругу между ними оставалось всего полторы секунды, но тут у Стролла сдулась шина.

Шесть кругов прошли в режиме машины безопасности, а затем был рестарт с хода. В такие моменты особенно важен прогрев шин, а как справедливо заметил сам Феттель, свежие шины прогреть легче. Это и помогло Себастьяну сразу же атаковать Леклера, а затем и Пьера Гасли. И сразу после рестарта Себ вышел на четвертое место.

4. Аварии Ферстаппена и Хэмилтона

Дальше Себ быстро оторвался от Гасли и уверенно ехал четвертым. А потом случились те самые аварии Ферстаппена и Хэмилтона, о которых мы уже говорили. И они принесли Феттелю еще две позиции и вывели его с четвертого места на второе.

Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Пьер Гасли, AlphaTauri, с 4-го на 3-е

1. Неудачное начало

В отличие от двух предыдущих героев, Пьер стартовал не слишком успешно: он пропустил вперед Переса и опустился на пятое место. Вернуть позицию он смог, когда в боксы поехал Леклер. Но сам проведя пит-стоп, Гасли пропустил вперед Стролла и Феттеля. Правда, затем у Себа он позицию отыграл, а авария Стролла вернула пилота AlphaTauri на четвертое место.

То есть за 30 кругов от старта до выезда сейфти-кара Гасли несколько раз менял положение, но оказался там же, где и стартовал.

2. Неудачный рестарт

На рестарте Гасли вновь сориентировался не так быстро и опять потерял позицию. На этот раз ее отобрал Феттель и Пьер опустился на пятое место. Ну а затем ошибки Ферстаппена и Хэмилтона подняли его до третьей позиции.

Так получается, что Гасли за всю гонку никого не обогнал и только терял позиции, но финишировал выше, чем стартовал. Необычно, правда? Если Перес и Феттель действительно совершили прорывы к своим финишным местам, то Пьер только потерял. Ведь он стартовал выше и Чеко, и Себа, и при прочих равных победа в гонке должна была достаться ему.

Себастьян Феттель, Aston Martin, Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Zak Mauger / Motorsport Images