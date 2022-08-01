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Последнюю пару недель Фернандо Алонсо и большие шишки в Alpine наперебой заверяли, что быстро уладят все вопросы по поводу продолжения сотрудничества. Испанец так и вовсе уверял, что сможет все обговорить за десять минут.

Надо признаться, он прав. Пожалуй, сказать «Парни, я ухожу» можно даже за меньшее время.

Понятно, что решение Себастьяна Феттеля повесить шлем на гвоздь придало рынку пилотов новый и очень мощный импульс. Закрутилась история, включающая множество имен. Алонсо был одним из ее ключевых участников – ведь еще до возвращения в Alpine перед сезоном-2021 они общались с Лоуренсом Строллом.

Но едва ли кто-то ожидал, что все произойдет настолько быстро.

Для Alpine потеря пилота уровня Фернандо стала серьезным ударом. Некоторым утешением для команды может служить разве что тот факт, что теперь ей больше не надо что-то придумывать в отношении будущего Оскара Пиастри.

Французы оказались в классическом для Формулы 1 тупике, когда на два места в составе претендуют три пилота. У Эстебана Окона долгосрочный контракт, Алонсо хорош, а молодой резервист Оскар Пиастри, чей список достижений по-настоящему впечатляет, ждет любой возможности, чтобы сесть за руль машины Ф1.

Глава бренда Alpine Лоран Росси на французском этапе выразил уверенность, что в 2023 году в чемпионате будут выступать и Алонсо, и Пиастри. Многие увидели в этом сигнал, что Фернандо останется в Энстоуне, а австралийца пристроят куда-нибудь на условиях аренды. Самым очевидным вариантом казалась Williams, где Оскар заменил бы Николя Латифи. Также поговаривали про McLaren из-за очевидных сложностей у Даниэля Риккардо.

При этом в Alpine с самого начала четко дали понять, что не собираются насовсем расставаться с Пиастри. Росси специально подчеркнул это. Речь шла именно о временном выступлении за соперников и последующим возвращении. С этим парнем команда явно связывает свое будущее.

Ситуация с тремя гонщиками для двух машин долгое время оставалась для Alpine серьезной головной болью Фото: Alpine

Разумеется, в Alpine совершенно не хотели терять Алонсо. В то же время, присутствие Пиастри в дальней части гаража усиливало позиции команды в переговорах с испанцем о продлении контракта.

Если представить гипотетическую ситуацию, когда Фернандо приходит к боссам своей нынешней команды и использует интерес со стороны Aston Martin для получения более выгодных условий, те могли бы возразить, что не особенно боятся его ухода. Фактически, именно по этой причине дверь Alpine никогда не была полностью закрыта.

Теперь французы смогут своими силами обеспечить Пиастри место в пелотоне и начать выстраивать долговременное «пост-Алонсовское» будущее своего проекта. Возможно, паре Оскара с Эстебаном Оконом и недостает опыта, но на рынке в любом случае и близко нет никого, кто по числу проведенных гонок стоит рядом с Фернандо. Да и перспективы работы с одним из самых ярких юниоров своего поколения выглядят очень заманчиво – пусть даже две недели назад сама команда решительно это опровергала.

Однако при кажущейся простоте этой истории и отсутствии разнообразия в сценариях – Алонсо уходит в Aston Martin, Пиастри занимает его место в Alpine – в действительности, ситуация затрагивает и других.

Для Williams возможность посадить за руль молодого Пиастри имела смысл. Разумеется, в итоге с ним пришлось бы расстаться, но работа с по-настоящему быстрыми юниорами всегда полезна для любой команды. Кроме того, это был хороший аргумент, чтобы прервать уже фактически исчерпавшее себя сотрудничество с Николя Латифи.

Если в Гроу захотят использовать момент и все же позвать кого-то из молодежи, то лучшим кандидатом выглядит Логан Сарджент, воспитанник их собственной юниорской программы. Он сейчас занимает третье место в Формуле 2 и хорошо показывает себя. В 2020-м американец проиграл Пиастри титул в Ф3 с разницей всего в четыре очка. Потом у него возникли финансовые сложности, но гонщик преодолел их и уверенно выглядит в ходу дебютной кампании в Ф2.

В Ле-Кастелле глава Williams Йост Капито назвал «приятной проблемой» вопрос трудоустройства Сарджента в Ф1 на будущий год. Для команды, которая еще только строит собственное будущее и имеет американских совладельцев, выбор в пользу Логана выглядит предельно правильным и своевременным.

Сможет ли Логан Сарджент получить место в Williams на 2023 год? Фото: Williams

Но есть и другие кандидаты. Ник де Врис рассчитывал попасть в Гроу уже в этом году, но уступил в этой борьбе Алексу Элбону. Капито высоко оценивает де Вриса, в активе которого чемпионские титулы в Ф2 и Формуле Е. Но голландцу уже 27 лет, и в силу контракта с Mercedes он выглядит не столь заманчивым вариантом на перспективу, как 21-летний Сарджент. Да и в коммерческом плане Ник менее интересен, как американский гонщик.

Год назад – после того, как было объявлено, что Джордж Расселл уходит в Mercedes – все наглядно смогли увидеть, что место в Williams является весьма привлекательным, несмотря на слабую форму команды. При этом выбор в Гроу могут делать без особой спешки. Сардженту, в конце концов, еще только предстоит заработать нужные баллы Суперлицензии.

Другая история, которую так или иначе задевает переход Алонсо – это будущее Даниэля Риккардо. Австралиец в последнее время смог несколько прибавить, но угроза того, что финальный год контракта с McLaren пилоту предложат провести не в Ф1, по-прежнему сохраняется.

Безусловно, лучший переход для Риккардо – это никуда не переходить. Но если ситуация дойдет до такой точки, когда это станет невозможно, ему неизбежно придется оглядеться по сторонам.

При наличии вакансии в Aston Martin ее вполне можно было рассмотреть, пусть даже образ Даниэля и не вполне вписывается в те критерии, которые установил Лоуренс Стролл. Но теперь такой сценарий в любом случае невозможен – а значит, позиции гонщика в переговорах с Заком Брауном стали несколько слабее.

У Риккардо не осталось вариантов на 2023 год в командах Ф1 вне McLaren – теперь австралийцу предстоит убеждать Зака Брауна в своем праве продолжать выступления Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Наконец, есть еще один весьма примечательный персонаж. Да, у Пьера Гасли уже подписан контракт на 2023 год с AlphaTauri. Но в Red Bull не связывают с французским пилотом долговременных планов. Хельмут Марко еще год назад говорил, что готов отпустить Гасли, если для того не найдется места в главной команде «Быков». Его и не нашлось – ни на будущий сезон, ни на 2024-й, ведь у Серхио Переса двухлетнее соглашение.

Если поступит предложение отпустить Пьера уже сейчас (предположим, со стороны McLaren) – согласятся ли в Red Bull на это? Учитывая ту роль, которую Гасли в настоящее время играет в команде из Фаэнцы – едва ли.

В течении нескольких июльских дней Формула 1 потеряла одну суперзвезду и узнала о переходе другой из команды в команду. Эти решения будут иметь серьезные последствия для рынка пилотов и уже разогнали машину слухов о сезоне переходов. Кажется, август решительно перестает быть томным…

Сам Фернандо Алонсо уже гарантировал свое будущее. Но его переход мгновенно оживил пилотский рынок Фото: Motorsport Images