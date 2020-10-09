Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля

Когда в пятницу утром немецкую трассу окутал густой туман, стало ясно, что выполнить расписание не получится. Утреннюю сессию дважды откладывали и в итоге отменили вовсе.

Поначалу условия на самой трассе были в целом сносными, но погода не позволяла медицинскому вертолету в случае необходимости подняться в воздух, что делает невозможным проведение любых заездов на трассе.

«Дистанция до больницы по дороге здесь слишком велика, если что-то произойдет, – объяснил в интервью Sky Sports руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. – Так что мы запустили обратный отсчет времени сессии и делали обновления каждые 30 минут.

Кроме того, если бы мы решили возобновить заезды, то предупредили бы команды за десять минут, чтобы они успели подготовиться».

​Он добавил: «Предсказывать погоду в этом регионе очень сложно, таковы уж местные особенности. Туман сгустился. в какой-то момент он начал понемногу подниматься. но затем резко спустился вниз. Мы следили за ситуацией. Для FIA первостепенной задачей является безопасность всех участников. И тут мы не готовы идти на компромиссы».

По регламенту Ф1 расписание уик-энда можно изменить уже по ходу Гран При, если новый вариант получит одобрение всех команд. На «Нюрбургринге» у Формулы 1 есть всего одна серия поддержки – DTM Legends. Запланированные изначально гонки Кубка Renault Clio позже были отменены.

Таким образом, если погода улучшится, у организаторов остается достаточно места в расписании, чтобы найти для отмененной тренировки новое место. Помимо прочего, это все же позволит дебютировать в Гран При Мику Шумахеру и Каллуму Илотту.

Вопрос только в том, улучшится ли погода…

Дополнительная информация: Адам Купер