Анализ: Как отмена тренировки повлияет на Гран При Айфеля
Возвращение Формулы 1 на «Нюрбургринг» получилось совсем не таким, как ожидали болельщики и участники чемпионата
Когда в пятницу утром немецкую трассу окутал густой туман, стало ясно, что выполнить расписание не получится. Утреннюю сессию дважды откладывали и в итоге отменили вовсе.
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Поначалу условия на самой трассе были в целом сносными, но погода не позволяла медицинскому вертолету в случае необходимости подняться в воздух, что делает невозможным проведение любых заездов на трассе.
«Дистанция до больницы по дороге здесь слишком велика, если что-то произойдет, – объяснил в интервью Sky Sports руководитель гонок Ф1 Майкл Маси. – Так что мы запустили обратный отсчет времени сессии и делали обновления каждые 30 минут.
Кроме того, если бы мы решили возобновить заезды, то предупредили бы команды за десять минут, чтобы они успели подготовиться».
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Он добавил: «Предсказывать погоду в этом регионе очень сложно, таковы уж местные особенности. Туман сгустился. в какой-то момент он начал понемногу подниматься. но затем резко спустился вниз. Мы следили за ситуацией. Для FIA первостепенной задачей является безопасность всех участников. И тут мы не готовы идти на компромиссы».
По регламенту Ф1 расписание уик-энда можно изменить уже по ходу Гран При, если новый вариант получит одобрение всех команд. На «Нюрбургринге» у Формулы 1 есть всего одна серия поддержки – DTM Legends. Запланированные изначально гонки Кубка Renault Clio позже были отменены.
Таким образом, если погода улучшится, у организаторов остается достаточно места в расписании, чтобы найти для отмененной тренировки новое место. Помимо прочего, это все же позволит дебютировать в Гран При Мику Шумахеру и Каллуму Илотту.
Вопрос только в том, улучшится ли погода…
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский