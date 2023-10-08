Анализ: как новые шинные правила повлияют на гонку в Катаре

Протяженность отрезка в 18 кругов была выбрана, разумеется, не случайно. Таким образом дирекция гонки обязала команды проводить каждому из своих пилотов о три пит-стопа.

Было бы крайне наивно думать, что те станут действовать прямолинейно и хором выберут для остановок у механиков 18-й, 36-й и 54-й круги.

Напротив, каждый постарается отыскать такой момент, чтобы пит-лейн был как можно более свободным – история о том, как Шарль Леклер остался без хорошего результата в Сингапуре именно из-за ожидания перед своим гаражом, еще свежа в памяти.

Но в действительности сейчас куда важнее учитывать, какие шины есть в распоряжении у кого из гонщиков. Так как уик-энд в Катаре проходит в спринтерском формате с двумя квалификациями, у них осталось меньше мягких комплектов, чем при традиционном расписании.

Впрочем, в субботу было очень наглядно видно, что Soft не в состоянии работать сколь-нибудь долго и сгодится разве что на один максимально короткий отрезок.

Так что командам прежде всего придется рассчитывать на Medium и Hard – вот только почти ни у кого нет достаточного количества свежих комплектов, чтобы их хватило на всю дистанцию.

Лишь Кевин Магнуссен, Юки Цунода и два гонщика Williams имеют про запас по паре Medium и паре Hard – и смогут добраться на них до финиша.

Остальным, и прежде всего лидерам, придется что-то изобретать. Один Hard и один Medium есть у каждого, а вот с остальным, как принято говорить, все сложно.

FIA и Pirelli свели информацию о шинах в таблицу – число в клеточке означает количество оставшихся кругов, которые можно проехать на комплекте.

Шины на гонку, Гран При Катара (количество оставшихся кругов для каждого комплекта)

Следует оговориться, что в воскресенье в числе 18 кругов, которые отведены шинам, не учитываются те, что гонщики преодолевают по пути на решетку, а также прогревочный круг.

FIA пояснила: «Мы также не считаем круги после клетчатого флага в спринтерской гонке, а для уже использованных шин пройденная дистанция уменьшена на два круга».

Как можно увидеть, у Макса Ферстаппена есть два комплекта Medium, которые можно считать практически новыми, что дает ему существенную тактическую гибкость.

а вот у Льюиса Хэмилтона суммарный запас дистанции на Hard/Medium составляет всего 59 кругов – это значит, что его пит-стопы в 57-круговой гонке практически фиксированы.

Лишь немногим больше гибкости у пилотов Ferrari и Джорджа Расселла. А вот субботние возмутители спокойствия из McLaren в относительной безопасности с 63 кругами у каждого.

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Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Марио Изола, гоночный менеджер Pirelli Motorsport Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Стоит сказать, что хотя решение FIA и Pirelli добавило командам головной боли, те поддержали выбранный подход.

Главный гоночный инженер Aston Martin Том Маккаллоу объяснил, что этот вариант оставил всем участникам чемпионата равные возможности.

«Мы ведь все гонимся за эффективностью, верно? – сказал он. – Так отдайте нам свободу действий, и мы сделаем все возможное в новых рамках.

FIA и Pirelli отвечают за безопасность, не так ли? По той информации, которой мы располагаем сейчас, именно такие условия позволят нам выступать безопасно».

Гран При Катара стартует в 20:00 по московскому времени.