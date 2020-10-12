Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

В субботу на Гран При Германии Ferrari приятно удивила своих поклонников: после нескольких катастрофических этапов машина внезапно поехала. Показалось, что все обновления Скудерии, сделанные за последние этапы, наконец сложились в одно и заработали.

Попадание Шарля Леклера на второй ряд стартовой решетке в обход всех середняков и Алекса Элбона был лучиком света, пущенным в Маранелло. На этом фоне даже очередной вылет Себастьяна Феттеля в Q2 не убивал итальянского оптимизма – в конце концов, от Себа уже перестали чего-то ждать.

Однако, воскресенье приглушило субботние краски. Феттель так и не смог въехать в очковую зону, уперевшись в непреодолимое препятствие Антонио Джовинацци. А Леклер, хотя и принес зачетные баллы, но в сравнении с квалификации потерял три позиции. И это при сходах Боттаса и Элбона – иначе быть Шарлю на грани десятки.

Так что было больше правдой – субботний расцвет или воскресное затухание? И в чем причина такой разницы в скорости?

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11, Шарль Леклер, Ferrari SF1000, МАкс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как мотор убивает резину

С самого начала сезона главной проблемой Скудерии стало отсутствие силы в собственно силовой установке. Разработав машину с расчетом на мощный прошлогодний мотор, Ferrari попала в ловушку – мощности больше не было, а высокое лобовое сопротивление болида сохранилось.

Чтобы не позволять соперникам запросто объезжать себя на прямых, в Маранелло начали работать над апгрейдами. Но поскольку трогать мотор до конца сезона запрещено, пришлось менять аэродинамику.

Выход для повышения скорости на прямых был один – снизить прижимную силу. То есть уменьшить аэродинамическую нагрузку, площадь контакта болида с воздухом, чтобы лобовое сопротивление снизилось и машине было легче ехать по прямой.

Постепенно Ferrari добилась в этом прогресса, но столкнулась с другой проблемой. Снижение прижимной силы привело к тому, что в поворотах покрышки не так надежно держатся за асфальт. Колеса проскальзывают, что убивает резину, и пилоты сталкиваются с преждевременным износом шин.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 и Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Пожалуй, никто в этом сезоне так часто не ездил на полностью убитых покрышках, как гонщики Скудерии. Собственно, то же самое произошло и на «Нюрбургринге».

Леклер хорошо начал гонку, сумев сдержать позади явно более быстрого Дэна Риккардо. Но уже к восьмому кругу шины монегаска пришли в негодность и ему пришлось отправиться в боксы. Поскольку массовые пит-стопы еще не начались, Шарль выехал из боксов 19-м и надолго застрял в хвосте пелотона. К слову, Риккардо на таком же комплекте Soft продержался на трассе в два раза дольше.

Было совершенно понятно, что проехать 52 круга на Medium Леклер не сможет. Впереди Риккардо он уже не оказался даже после пит-стопа австралийца, к тому же пропустил на трассе Переса. А потом был вынужден ехать в боксы второй раз.

Новая переобувка заставила Шарля терять время в группе с Феттелем и Alfa Romeo. А вырвавшись из-за этой преграды, он оказался позади двух пилотов McLaren.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000, Пьер Гасли, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Леклер провел гонку с теми же двумя пит-стопами, что и большинство конкурентов. Вот только многие из них шли на тактику с одной остановкой, сделав вторую лишь из-за выезда машины безопасности в конце гонки. Шарль же к тому моменту шесть кругов как переобулся и в Ferrari решили не звать его в боксы.

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Очередной тактический просчет

Понять решение Скудерии с отсутствием пит-стопа у Леклера под сейфти-каром довольно трудно. На стартовом комплекте Soft монегаск проехал 13 кругов (считая квалификацию). На момент выезда машины безопасности до финиша оставалось 16, но машина была гораздо легче. Неужели Шарль не дотянул бы резину до конца гонки?

Оставшись на трассе, пока соперники проводили пит-стопы, Леклер не отыграл ни одной позиции. Зато был съеден Пьером Гасли, который свежий Soft под сейфти-каром получил. Да и Нико Хюлькенберга Шарль сдержал с трудом. Есть подозрение, что Скудерии все-таки стоило переобуть своего пилота и дать ему шанс на рестарте. McLaren Сайнса был вполне досягаем.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 вылетает с трассы Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Машина не для Феттеля

SF1000 разработана так, словно об уходе Себастьяна в Маранелло знали еще в прошлом году. Иначе трудно понять, почему имея пилота с запросом на стабильную заднюю часть машину, они сделали все наоборот.

В Германию Скудерия привезла обновки, которые кроме прочего должны были как раз сделать шасси стабильнее. Себ улучшения заметил, но большой пользы из них не извлек. Можно было бы свалить все на стареющего пилота, если бы не одно «но»: та треть секунды, которой Феттелю не хватило для выхода в Q3, была проиграна на первом секторе.

Этот сектор наполовину состоит из прямой, где от мастерства пилота мало что зависит. Зато многое связано с возможностями его болида. Тут-то и зарыта собака – из-за общей нестабильности болида Феттель использует настройки с большей прижимной силой, чем у Леклера. А значит повышает лобовое сопротивление и теряет относительно напарника на прямых.

Николя Латифи, Williams FW43, Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Это не оправдывает ошибки Себа с разворотом, но дает ему объяснение: оказываясь в изначально сложном положении гонщик вынужден рисковать сверх меры, в надежде хоть чего-то добиться.

Шансы Феттелю могла подарить тактика со стартом на Medium. Даже после своего разворота он был не сильно далеко от Грожана и Джовинацци, которые очки в итоге набрали. Вот только Ferrari так убивала резину, что даже на Hard Себастьян проехал лишь 30 кругов. И это при том, что на последних трех-четырех из них машина уже не ехала, а пилот терял по полторы секунды на круге.

Но Ferrari до последнего тянула резину (в буквальном смысле слова), за 20 кругов до финиша отправив Себа за Soft. Что же вызывает удивление: неужели Феттель мог ехать на мягких шинах 20 кругов, а Леклер 15 – нет?

Облегчение, но не выздоровление

Как видим, все родимые пятна Ferrari-2020 в Айфеле были на месте. Тут и вызванные слабым мотором проблемы, и влияние плохой балансировки болида, и необъяснимые со стороны тактические решения.

Да, Скудерия уже не выглядит так ужасно, как в Спа, Монце или Муджелло. Но среди середняков она сейчас ровня разве что AlphaTauri. В Маранелло продолжают твердить, что разработки готовят ради следующего сезона, а не нынешнего. Но если они не работают сейчас, то почему заработают через год?