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Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Mercedes хранит свои секреты

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В Брэкли готовится третья смена технического директора за 4 года. Но бывшие сотрудники не выдают тайны команды

Анализ: как Mercedes хранит свои секреты

Вчера Mercedes объявила о важных перестановках в руководящем составе: с 1 июля Джеймс Эллисон покинет пост технического директора команды. При этом, Эллисон останется в структуре Mercedes и будет отвечать за долгосрочные технические планы, а его нынешний пост займет Майк Эллиотт. 

Это уже третья смена технического директора Mercedes за четыре с небольшим года. Обычно фигура такого масштаба сразу после ухода становится лакомой добычей для конкурентов: ведь переманив бывшего техдиректора чемпионской команды можно узнать о ее секретах! Но с Mercedes такое не сработало еще ни разу, и, наверняка, не сработает и теперь.

Обычно главным техниками соперников делают щедрые предложения. Так, например, было с Benetton и Ferrari после сезона-1995, когда в Маранелло перебрался не только Михаэль Шумахер, но и Росс Браун и с Рори Бирном. Да и Red Bull в 2006-м раскошелилась, чтобы переманить Эдриана Ньюи из McLaren.

Понятно, что шанс переманить одну их ключевых фигур такой доминирующей команды, как Mercedes, привлекает всех конкурентов. Но в Брэкли научились не допускать подобного.

Когда в 2017 году свой пост оставлял Падди Лоу, Тото Вольф пристроил его в Williams - команду, тесно связанную с Mercedes и далекую от борьбы за титул.

В июле 2018-го пост решил оставить Альдо Коста, захотевший вернуться в Италию. Но в Брэкли дали ему контракт консультанта, и только в сентябре 2019-го он начал работать на Dallara. 

Теперь вот Эллисон, который все равно остался в структуре Mercedes. А есть еще случай Энди Кауэлла, главного моториста немецкой команды, создавшего лучшую силовую установку в Формуле 1. Он оставил свой пост еще в прошлом году, но до сих пор не принял другого предложения о работе.

«Умение передавать полномочия является одной из сильных сторон нашей команды», – сказал босс Mercedes Тото Вольф, объявляя о замене Эллисона на Эллиотта.

Но кроме навыка найти нужного человека в нужное время, Брэкли демонстрирует еще и способность предотвращать любые утечки из своего офиса. Ноу хау Mercedes остается под надежной охраной, как бы ни менялся рабочий состав. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Роберто Кинкеро

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