Эта статья под заголовком, который можно перевести как Sweet-talking the Honey badger (мы бы перевели его как «А Васька слушает и ищет где лучше»), появилась в очередном номере журнала GP Racing (ранее называвшегося F1 Racing) еще в конце марта. Поэтому о контракте Даниэля Риккардо с McLaren в ней не упоминается. Тем не менее этот материал показался нам любопытным, поскольку проливает на свет на некоторые нюансы ситуации, в которой оказались австралийский пилот и команда Renault.

Когда компания Renault в очередной раз стала владельцем команды Формулы 1 из английского города Энстоун, то сделала громкое заявление – о том, что в течение пяти лет планирует сделать заводской коллектив претендентом на чемпионский титул. Прошло четыре года; болид и ныне там.

План на первую половину сезона 2020 года куда менее амбициозен: разобраться, наконец, с конструкторами, которые никак не могут построить быстрый автомобиль – и уговорить ключевого пилота не покидать команду по истечении действующего контракта.

В прошлом году Renault отметилась и столкновением своих пилотов, и ситуацией, когда обе машины сломались с интервалом в 30 секунд. Чем угодно – кроме хороших результатов Фото: Энди Хоун / Motorsport Images

В теории Даниэль Риккардо вполне может пригодиться любой из трех топ-команд. Но в любой из них австралийца, скорее всего, будут рассматривать как второго пилота. Однако есть и другие варианты: к примеру, коллективу McLaren, который на ура провел прошлый сезон, вполне пригодится уже выигрывавший гонки пилот.

На деле руководство Renault вполне могло бы убить одним выстрелом обоих зайцев: создание быстрой машины повысит и шансы добиться хотя бы локальных успехов в 2020 году, и шансы на сохранение Риккардо в составе французской команды.

«Сезон будет важным экзаменом и для Даниэля, и для нас, – рассказывает руководитель команды Сириль Абитбуль. – Сможем ли мы предоставить ему достойную машину? Будет ли он чувствовать себя комфортно в команде? На мой взгляд, Даниэль не склонен к частым переменам – он хотел бы найти подходящую команду и остаться в ней надолго.

Думаю, ему в целом неплохо у нас – может быть, в том числе благодаря сходству темпераментов. Мы позволяем ему быть самим собой, не пытаемся жестко ограничивать его. Мы были бы рады продолжению сотрудничества – но для этого надо показать ему, что мы можем создать достаточно быструю машину».

Renault в гибридную эру: мотор вытащили – кузов завяз

Нельзя сказать, что Renault сидит сложа руки. В начале гибридной эры больным местом для французов стали моторы, в прошлом же году начались серьезные перемены в команде, ответственной за шасси.

Технический директор Ник Честер уступил место Пэту Фраю, человеку с опытом работы в McLaren и Ferrari. Фрай вернулся в Энстоун через четверть века: в свое время он провел там пять лет и ушел за пару сезонов до завоевания командой первого чемпионского титула. Сменился глава отдела аэродинамики – этот пост занял еще один возвращенец, Дирк де Беер, на протяжении последних семи лет работавший в Ferrari и Williams.

Однако де Беер приступил к работе в ноябре, а Фрай – и вовсе в феврале. Таким образом, болид RS20 по сути был создан предыдущей конструкторской командой. «Не буду врать, об этой машине в команде есть разные мнения, – признает Мартин Будковски, управляющий директор коллектива. – Подключись Пэт к процессу раньше, наверняка он многое сделал бы по-другому. Но это вовсе не значит, что сейчас все сделано неправильно».

Улыбка Даниэля в прошлом году была широка как прежде, готовность шутить и хохмить также никуда не делась. Но скорости болидам Renault это, увы, не прибавляло Фото: Саймон Голлоуэй / Motorsport Images

Когда в команде назревает столь существенное обновление конструкторского штаба, не очень логично начинать создание машины с чистого листа, так что RS20 является продуктом естественной эволюции болида RS19. Однако здесь есть существенный риск – ведь прошлогодняя машина французов с трудом поддавалась совершенствованию.

В свое время команда была одним из лидеров в области хитрых систем подвески, позволявших делать более стабильным поведение машины под разного рода нагрузками: при перераспределении веса в повороте или проезде неровностей. Но когда такие изобретения (к примеру, система поддержания стабильного дорожного просвета в 2012 году) были одно за другим запрещены, конкуренты стали добиваться от своих подвесок большего.

И в то время как лет десять назад машины из Энстоуна порой просто «проглатывали» поребрики, сейчас агрессивная атака бордюров на черно-желтых болидах часто выводит автомобиль из равновесия и приводит к заметным потерям времени.

Не все в порядке в последние годы было и в сфере аэродинамики. «В прошлом конструкторы, увидев что-то на машинах соперников, часто сразу же копировали это решение, – вспоминает Абитбуль. – Копировали, часто не пытаясь вникнуть в детали того, как это решение работает и в чем его выгоды. Это меня раздражало.

С другой стороны, от специалистов по аэродинамике в команде всегда было принято ждать каких-то чудес. От них требовали быстро предоставить ответы на важные вопросы – вместо того, чтобы дать время на изучение ключевых моментов. И мы попытались снять с них этот прессинг, сделать атмосферу более расслабленной.

Но полностью избавиться от этого эффекта не удалось. Пришел Даниэль, McLaren начал показывать себя очень хорошо – и команда порой сама собой стала загоняться. Прошлый год дал нам понять, что в наш подход к делу надо вносить дополнительные изменения».

Renault в 2019 году: дорабатывали-дорабатывали – да так и не доработали

Главным разочарованием для команды в прошлом году стала ситуация с набором доработок, подготовленным к экватору сезона. Изначальной проблемой RS19 была нестабильность уровня прижимной силы, особенно явно дававшая о себе знать в затяжных скоростных поворотах. Пилотам трудно было предугадать, в какой момент шины начнут скользить – и в одном таком повороте потери могли составить три-четыре десятых.

Команда минимизировала этот эффект, с помощью настроек отодвигая момент срыва в скольжение задних колес. Но это решение было компромиссным, так как оборачивалось недостаточной поворачиваемостью на других участках трассы.

Лучшего результата (4-го и 5-го мест) пилоты Renault в прошлом году добились в Монце. То есть на трассе, где не очень много поворотов Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Чтобы все исправить, команда не ограничилась доработкой отдельных аэродинамических элементов вроде конфигураторов потока. Существенные изменения были внесены в систему охлаждения, что дало возможность сделать понтоны менее компактными, а в дополнение была скорректирована конфигурация диффузора. Но ситуацию это не изменило – прижимной силы у болида не прибавилось.

В итоге конструкторы пришли к выводу, что ключевые элементы в передней части машины начиная с переднего крыла изначально не лучшим образом справлялись с мощными вихрями, которые генерируются передними колесами.

Можно было сколько угодно шлифовать форму днища или заднего крыла – от этого было мало толка, раз работать им все равно приходилось в более «грязном» воздухе, чем у машин конкурентов.

Впервые сев весной за руль нового болида RS20, Риккардо отозвался о новой машине с симпатией: «Не стану вдаваться в подробности, но мы основательно поработали над тем, чтобы болид вел себя стабильнее при проезде зон, где у трассы есть рельеф – и тем более, явные неровности».

Однако автодром в Барселоне, где проходили предсезонные тесты, никогда не славился ни сложным микрорельефом, ни обилием кочек. Поэтому Гран При Австралии, чья трасса весьма кочковата, должен был стать для RS20 первой настоящей проверкой во всех смыслах.

На предсезонных тестах в Барселоне Риккардо показал третье время. И тут же сказал, что с малым количеством топлива проехал бы на 2 секунды быстрее Фото: Джорджо Пиола

Renault рассчитывала привезти в Мельбурн первый набор доработок и второй раз усовершенствовать машину во Вьетнаме. Теперь эти планы придется пересмотреть. Более того: в условиях, когда команды договорились свести к минимуму работы с машинами к сезону 2021 года, Renault может попасть в особо сложное положение. Если выяснится, что RS20 не особо лучше RS19, французы могут забыть о хороших результатах на добрых два года.

А еще команда может оказаться перед вопросом, кого сажать за руль через эти два года. Чем дальше будет отодвигаться начало сезона, тем сложнее будет убедить того же Риккардо, что продление контракта с Renault является выгодным вариантом.

«Не хотелось бы, чтобы меня воспринимали как попрыгунчика, – говорит сам Даниэль. – Мол, сбежал из Red Bull, прибежал в Renault и уже опять хочет куда-то убежать. Я искренне хочу, чтобы у нас все сложилось и чтобы команда начала сезон в хорошей форме».

Правильные – и у нас нет особых сомнений, что искренние – слова. Однако не исключено, что решать свою судьбу Риккардо придется до того, как появится возможность оценить упомянутую им форму.