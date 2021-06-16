Анализ: как команды Ф1 манипулируют давлением в шинах

Бывают ситуации, когда команды Ф1 находят возможность получить не вполне справедливое преимущество, формально оставаясь в рамках правил. Случается, что руководству спорта даже известно про подобные эпизоды – но так как подобную практику используют все, на это до поры до времени смотрят сквозь пальцы. Пока не возникает вопросов к безопасности.

В своем анализе взрывов шин у Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Баку специалисты Pirelli явно дают два серьезных посыла. Во-первых, в том, что две машины улетели в бетонный барьер на огромной скорости, вины самих миланцев нет. А во-вторых, все дело в «условиях эксплуатации» резины самими участниками чемпионата.

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Понятно, что теперь о прежней «полузаконной» практике недокачивания шин придется забыть. Техническая директива FIA, направленная участникам чемпионата во вторник, прямо говорит о намерении взять этот вопрос под пристальный контроль.

Отметим, что в официальных документах – как от Pirelli, так и от федерации – нет ни одного слова прямых обвинений в адрес Red Bull или Aston Martin по поводу нелегальных действий. Но сам тон директивы не оставляет сомнений, что вопрос именно в этом.

Действия Red Bull, к слову, тоже весьма показательны. Команда моментально опубликовала собственной заявление, где всячески подчеркивает четкое следование указаниям Pirelli и неукоснительное соблюдение правил. Разумеется, это значит лишь то, что давление в шинах RB16B укладывается в норму в моменты контроля.

До настоящего времени правила были весьма либеральными: регулировалась лишь максимальная температура термочехлов а также процедура замера давления в боксах перед стартом.

Это оставляло командам множество вариантов для действия после того, как замер был проведен. К примеру, технически можно было просто сбросить давление перед выездом машины на решетку.

Теперь, начиная с Гран При Франции, FIA станет гораздо строже следить за ситуацией, проверяя давление не только до начала гонки, но и после ее завершения.

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Это, впрочем, вовсе не означает, что команды остановят попытки что-то придумать. Из истории хорошо известно, что сражение тех, кто пишет регламент, и тех, кто его использует, не может завершиться победой одной из сторон. Мы вспомнили, какие уловки используются в борьбе за давление – включая и те, что сейчас уже объявлены вне закона.

Шины в термочехлах Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Фокус с «грелками»

Как известно из школьного курса физики, при нагревании в замкнутом объеме давление воздуха растет. Потому есть прямой резон нагреть шину перед тем, как проводить проверки.

Много лет назад FIA запретила командам прогревать резину перед замером до нереальных значений – именно поэтому сейчас действует лимит для термочехлов в 80 градусов.

При этом команды все равно пытаются разогреть слики для прохождения контроля – а затем максимально быстро охладить их, чтобы получить преимущество за счет более низкого давления после выезда на трассу.

Наверняка многим знакома картина (особенно часто ее можно увидеть в квалификации), когда термочехлы сдергивают с машины буквально за секунду до того, как пилот выезжает на пит-лейн.

Однако есть хорошо известный прием с более ранним снятием «грелок» в гараже. Недавно Льюис Хэмилтон даже обратил внимание на то, как соперники из Red Bull действовали в Испании.

«Если вспомнить, в тот раз всех обязали держать чехлы надетыми в квалификации, – сказал он в интервью Sky F1. – Но Red Bull позволили их снять, тогда как всем остальным – нет. Думаю, правила должны быть одинаковыми для всех».

С Гран При Франции подобная практика официально объявлена незаконной.

В директиве сказано: «Удаление термочехлов в тот момент, когда шины еще не установлены на автомобиль, а равно их несвоевременное удаление после установки шин или задержка с выездом из гаража без явных причин после удаления чехлов будет считаться попыткой охладить шины.

Команды обязаны озвучить причину во всех случаях, когда имели место задержки более 30 секунд или регулярные задержки с выездом».

Клапан подкачки шин Ф1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Свобода действий

Датчики давления в шинах калибруются Pirelli и опечатываются FIA. Но даже это не останавливает команды от попыток изменить установленные параметры, пусть даже незначительно.

Прежде сформировалась практика, когда при контроле учитывалась возможность расхождения между разными комплектами шин – и при обнаружении небольшого отличия от минимума команде разрешали просто немного докачать шину.

Сейчас порядок становится более жестким, потому никаких допусков при измерениях больше не будет.

«Команды обязаны закладывать дополнительный запас [давления], чтобы шины всегда оставались в установленных пределах», – гласит директива.

Команды и дальше будут подкачивать шины, но теперь о случаях значительных или систематических отклонений станут сообщать судьям.

«Перегрелки»

Казалось бы, когда режим работы термочехлов установлен, здесь сложно что-либо выгадать. Но в Формуле 1 не бывает мелочей. Если использовать «грелки» на протяжении долгого времени, это тоже в состоянии принести небольшую выгоду.

Новая директива FIA ограничивает подобные действия – с Гран При Франции длительный прогрев оказывается под запретом. Шины можно будет нагревать только для той сессии. в которой их планируется использовать.

Такие вещи, как ночной прогрев до более высокой температуры, останутся в прошлом. Теперь чехлы должны быть выключены на протяжении всего времени, кроме оговоренного Pirelli.

Кроме того, при прогреве «контрольные дисплеи температуры ["грелок"] должны быть постоянно включены и хорошо видны».

Техник Pirelli собирает данные Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Газовая история

Было бы странно, если бы в высокотехнологичной Ф1 не придумали способ воздействовать на давление в шинах. Ответом здесь стали специальные газы, имеющие собственные характеристики температурного расширения.

Команда накачивает ими шины – и получает более сильное падение давления при остывании. Это решение также под запретом уже некоторое время.

В регламенте сказано: «Любые изменения состава газа, которым накачивается шина, а равно и повышение его влажности ради снижения давления, не допускается.

Запрет распространяется как на повышение, так и на понижение влажности газа, а равно добавление твердого, жидкого или газообразного вещества».

Также FIA напомнила командам о необходимости строго соблюдать требования статьи 12.5.1 Технического регламента: «Запрещены любые доработки [шин], включая нанесение прорезей, канавок, нанесение растворителей и пластификаторов».

Нет сомнений, что боссы Ф1 решили всерьез разобраться с нарушителями. Осталось увидеть, по кому новые правила ударят сильнее всего – и как быстро в командах придумать, что можно противопоставить усилению проверок.