Анализ: Как FIA проводит 3D-сканирование болидов

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Еще в прошлом году мы писали, что с нового сезона FIA начнет использовать лазерное 3D-сканирование болидов Формулы 1 на предмет их соответствия правилам. Нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com на тестах в Барселоне удалось узнать подробности этой процедуры.

Мы уже знали о том, что у FIA на каждом этапе будет бокс, в котором машины смогут подвергать полному сканированию. Однако теперь стало известно, что сканирующие устройства сверх того будут установлены и в боксах каждой из команд.

Это приборы хорошо знакомой всем фотографам марки Leica. Препятствовать их работе команды не в праве. Более того, FIA не будет предупреждать о том, когда именно проводится сканирование, то есть данные будут собираться без ведома команд.

В случае, если появляются подозрения о несоответствии регламенту, спорный болид направляется уже в бокс FIA, где он подвергается уже второму и окончательному сканированию. В результате формируется его цифровая трехмерная модель, которая сравнивается с моделью FIA.

Бокс сканирования FIA Фото: Giorgio Piola

В случае выявления расхождений, команда будет наказываться чуть ли не в автоматическом режиме. Никакие обсуждения между представителями команды и проверяющими от FIA, вроде тех, что велись по поводу жесткости заднего крыла Mercedes на Гран При Бразилии прошлого года, отныне будут попросту невозможны.

Иными словами, система автоматически занесет болид или отдельную его деталь в разряд незаконных, и стереть эти данные или отредактировать их сотрудник FIA не сможет.

Кроме того, появилось некоторое понимание касательно слухов о том, что в Бахрейне команды представят обновления, которые не соответствуют духу правил.

В FIA действительно уже отсканировала машины с их обновлениями и не обнаружила прямого нарушения правил. Однако у некоторых команд на машинах появились аэродинамические элементы, способные создавать завихрения позади болида. Это тот самый «грязный воздух», который мешает преследующей машине и ради борьбы с которым и был изменен технический регламент.

Поскольку детали, о которых идет речь, не противоречат правилам, команды не будут за них оштрафованы, но в FIA постараются отредактировать регламент так, чтобы запретить их использование в будущем.

Дополнительная информация: Франко Нуньес и Джорджио Пиола