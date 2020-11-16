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Формула 1 / Гран При Турции / Аналитика

Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона

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Анализ: как Ferrari провела лучший Гран При сезона
Автор:
, редактор

Оцениваем этап, на котором Скудерия впервые была заметной силой в полном составе

В Турции Ferrari провела пока свой лучший Гран При в 2020 году. Заняв третье и четвертое места, Себастьян Феттель и Шарль Леклер принесли команде 27 очков. Это четверть от всего, что Скудерия набрала за сезон, и больше, чем у любой другой команды в Стамбуле.

Спустя 24 часа после разочаровывающей квалификации Ferrari смогла провести восхитительную гонку, приняв ряд смелых, но удачных решений. Теперь команда всего на 6 очков отстает в Кубке конструкторов от Renault и на 19 от McLaren. 

В день, когда непредсказуемость трассы и хода гонки осложнила жизнь стратегам всех команд, Скудерия отработала с тактикой без ошибок, позволив Феттелю реализовать преимущество шикарного старта, а Леклеру отыграться после провала в начале гонки.

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Первым, и нелегким, решением Ferrari стал пит-стопа Леклера после всего шести кругов гонки. Блестяще прочитав состояние трассы, команда сменила ему дождевые шины на промежуточные. Перед заездом на пит-лейн монегаск шел 14-м, на 52 секунды отставая от лидировавшего Лэнса Стролла. Семь кругов спустя, когда пит-стопы провели и соперники, Шарль уже ехал девятым.

Второй пит-стоп Леклера, проведенный на 30-м круге (отставание от Стролла сократилось до 28 секунд), тоже был идеален. Ferrari опять сыграла на опережение, пока соперники откладывали вторую смену шин в надежде перейти на слики.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Трасса так и не позволила использовать сухую резину, а ранний второй пит-стоп придал Леклеру скорости, и через 10 кругов он уже ехал пятым, впереди Феттеля.

С Себом команда действовала более надежно, сперва оценивая работу шин у Шарля. Хотя из-за этого немец с каждым пит-стопом терял по несколько секунд относительно напарника.

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На первом отрезке Феттель был более стабилен, чем Леклер. Он не только отыграл много позиций, но и сумел очень быстро прогреть дождевые шины, что позволило Себу безошибочно отбивать атаки Ферстаппена.

Но на промежуточной резине быстрее был Леклер, который обогнал напарника на 39-м круге. Монегаск бросился в погоню за Серхио Пересом и вторым местом, но ошибка в 12-м повороте стоила ему двух позиций.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Для Ferrari это мало что изменило, зато многое поменяло для пилотов. Феттель раздобыл первый подиум в сезоне, а Леклер не скрывал разочарования по радио. Шарля не смягчил даже звонок Маттиа Бинотто из дома, ведь третий подиум в сезоне и четвертая строчка в чемпионате были от монегаска в нескольких сотнях метров. Позиция в чемпионате остается достижимой, ведь от Переса Шарль отстает всего на три очка. Но нельзя быть уверенным, что на других этапах SF1000 будет так же хороша, как в Турции.

Условия, при которых прошел стамбульский этап, скрыли нехватку мощности в силовой установке Скудерии. И подчеркнули умение ее машины прогревать шины. Турецкий успех поднимет боевой дух команды и даст ей шансы улучшить положение в Кубке конструкторов. Подтвердить этот результат через две недели в Бахрейне будет непросто, но энтузиазм всегда отлично помогает в походе к цели.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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