Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Технический регламент требует от команд Формулы 1 перенести значительную часть разработок от болидов 2020 год в сезон-2021. Однако фанатам Ferrari не стоит отчаиваться из-за того, что в следующем году команда вновь будет использовать провальную машину SF1000.

Глава Скудерии Маттина Бинотто на этой неделе провел пресс-конференцию, посвященную концу сезона. Кроме прочего, итальянец рассказал о том, как будет готовиться новый болид SF21.

После того, как в сезоне-2020 Ferrari показала худший результат за 40 лет, в команде рассчитывают существенно доработать машину, несмотря на ограничения. В 2021-м у красных будет полностью новая силовая установка, а также новые коробка передач и задняя подвеска. Также будет доработана аэродинамика. Все это вкупе должно сделать SF21 существенно лучше, чем SF1000.

«Мы не станем выбрасывать SF1000, – пояснил Бинотто. – Между Портиманом и Абу-Даби мы смогли исправить уровень корреляции между симулятором и работой болида на трассе. Это будет очень полезно в 2021-м. Мы можем целиться на место в первой тройке, но надо оставаться реалистами: отставание от лидеров слишком велико, а времени на решение проблем слишком мало. Ведь шасси будет заморожено, а время работы в аэротуннеле сократится на 60%.

Босс команды также предоставил важные данные о разработке SF21: «Это будет особенный год, когда придется делать выбор между целями на сезон и подготовкой к сезону-2022. С января мы наконец сможем начать работу над машиной с граунд-эффектом. Серьезные изменения регламента дадут нам отличную возможность, и мы не можем отнестись к ней легкомысленно.

Нам придется бросить на этот проект серьезные ресурсы, учитывая потолок бюджетов, который будет ограничивать все команды. Так что уже в январе нам будет нужно решить, как распределять свои ресурсы.

Так что мы точно не станем привозить обновления на каждый этап сезона-2021. По-моему, такой подход был бы совершенно неверным. А решение о распределении ресурсов станет одной из главных проблем следующего сезона».

Из слов Бинотто следует, что обновления машины будут происходить пакетами, а не растягиваться по частям на каждую гонку. А значит, у команды нет права на ошибку: все, что она привезет на трассу, должно сработать. Иначе прогресс болида остановится. Повторения ошибок SF1000 команда не потерпит.