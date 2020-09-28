Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Глава Ferrari Маттиа Бинотто положительно оценил результаты Гран При России: «Это шаг вперед. По крайней мере, в сравнении с несколькими последними этапами». Особенно Маттиа был доволен тем, что болид SF1000 показал признаки прогресса.

«Мы привезли в Сочи небольшие аэродинамические обновления, – рассказал Бинотто. – Ничего существенного, но это был шаг в верном направлении в плане развития машины».

Шестое место Шарля Леклера в России отразило текущее положение Ferrari. Именно это положение команда занимает в Кубке конструкторов. В этом плане после Муджелло ничего не изменилось. Но сочинский этап может стать для Скудерии водоразделом.

Теперь команда может начать думать о дальнейших успехах. В Маранелло завершили анализ многочисленных слабостей SF1000 и начали их исправлять. Говоря короче, Ferrari теперь должна прервать то свободное падение, в котором оказалась ранее.

Леклер принес 8 важных очков в Кубок конструкторов, в то время как Себастьян Феттель остался 13-м, продолжая жаловаться на то, что машиной трудно управлять.

«Шестое место Шарлю принесла его способность выжать из машины все, что в нее заложено, – сказал Бинотто. – Он был агрессивен на старте, а потом провел очень зрелую гонку для пилота, которому еще нет 23 лет».

А к выступлению Феттеля глава команды нашел смягчающие обстоятельства, хотя немец не смог найти темп после аварии в квалификации: «Себастьян не сумел набрать очки, так как в решающий момент гонки застрял в трафике».

Главная позитивная новость Гран При России для Ferrari: машина наконец начала реагировать на обновления, хотя раньше была к ним глуха.

«При такой высокой плотности в середине таблицы для прогресса требуется не много, – отметил Бинотто. – Нам надо продолжать работать в том же направлении, и мы сделаем это на следующем этапе в Германии».