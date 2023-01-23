Анализ: Как Ф1 добавит машинам поворачиваемости и кому это на руку
С 2023 года технический регламент чемпионата мира будет скорректирован для того, чтобы облегчить пилотам вход в повороты
Радикальные изменения регламента редко обходятся без непредвиденных последствий. В сезоне-2022, когда сам принцип генерации прижимной силы стал в Формуле 1 совершенно иным, команды столкнулись с раскачкой машин на прямых, борьба с которой потребовала значительных сил.
Еще одним весьма неприятным эффектом оказалась сильная недостаточная поворачиваемость, которую отмечали во всех командах. На передок машин после перехода на шасси с граунд-эффектом приходится всего 20% общего прижима. Из-за этого слики не могли эффективно «цепляться» за асфальт, и гонщик со скольжением уезжал наружу мимо апекса.
Такое поведение приводило к перегреву резины и отрицательно влияло на общее время круга, а также продолжительность гоночных отрезков. Кроме того, подобный характер управляемости не нравится вообще никому из пилотов Ф1.
Для решения этой задачи организаторы Ф1 предприняли несколько шагов. Во-первых, в Pirelli подготовили к сезону-2023 новые шины, которые этой зимой собираются активно испытывать. Они призваны обеспечить улучшение сцепления, а с ним – баланса и управляемости в поворотах.
Mercedes привезла в Майами решение переднего крыла, которое явно не привело FIA в восторг
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Однако свой вклад в борьбу с недостаточной поворачиваемостью внесут не только шинники. В техническом регламенте Ф1 были скорректированы параметры переднего антикрыла. Если прежде самый дальний (регулируемый) закрылок каскада мог подниматься вверх на 40 мм, то с нового сезона – на 45. Это позволит добавить передку прижимной силы и даст инженерам больше простора в работе с настройками.
Также стоит вспомнить, что FIA поставила вне закона находку Mercedes с большим вырезом в задней части торцевой пластины в месте соединения с закрылками – в минувшем сезоне Mercedes первой отыскала лазейку в правилах, позволяющую направлять воздушные потоки в обход колеса, а потом идею подхватили соперники.
В результате всех изменений передок станет более острым, что особенно подойдет стилю пилотирования некоторых гонщиков. Выгоду получат, например, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, которые предпочитают именно такое поведение машины.
А вот Карлос Сайнс, напротив, не любит постоянно вести борьбу с нервной задней частью машины. Ему нужна стабильность задка – так что испанцу перемены не особенно на руку.
В любом случае ясно, что в плане баланса и управляемости новые машины будут не совсем такими, как прежние. Это значит, что вероятность увидеть изменения в расстановке сил тоже вырастет.
Хаккинен поспорил с Ферстаппеном по поводу городских трасс для Ф1
«Договорился с Сенной о переходе в Ferrari». Внук босса FIAT раскрыл историю из 90-х
Самое важное:
FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок
FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок FIA оставит в новом сезоне Ф1 одного руководителя гонок
Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год Williams изначально планировала оставить Сарджента в Ф2 на 2023 год
Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году
Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году Гоночная статистика: как Леклеру и Норрису избежать антирекордов в 2023 году
Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон
Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон Дарувала остался в Формуле 2 на четвертый сезон
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.