Анализ: как данные GPS позволили понять главную силу Red Bull
В том, что RB19 является сильнейшей в пелотоне, сомневаться не приходится. Однако интересно разобраться, что именно позволяет команде превосходить соперников. Слово Мэтту Кью
Представьте, что Кевин Магнуссен избежал в Мельбурне удара о барьер и не засыпал полтрассы обломками своей Haas и ошметками резины. Судьям не понадобились красные флаги, и пилоты без приключений доехали оставшиеся круги до финиша. Макс Ферстаппен одержал победу, опередив Льюиса Хэмилтона на те же 8,5 секунд, что были между ними в момент ошибки датчанина.
Что было бы в этом случае?
В Бахрейне Макс выиграл у ближайшего соперника из другой команды – Фернандо Алонсо – 38,6 секунды. В Джидде Серхио Перес привез испанцу чуть меньше, 20,7 секунды.
Таким образом, за три Гран При пилоты Red Bull смогли уехать даже от самых быстрых соперников на круг: если сложить три приведенных числа, получится 1:07,7 – это уже больше, чем прошлогодний поул на домашнем этапе команды в Шпильберге.
Безусловно, в реальности разница на финише в Альберт-парке составила всего 0,179 секунды, но также нельзя не признать, что в двух из трех прошедших гонок на трассу выезжала машина безопасности, без которой отрывы могли бы оказаться куда больше. Кроме того, как минимум в Мельбурне Red Bull явно не показала своей реальной силы.
Большой босс Ф1 Стефано Доменикали недавно заверил, что столь явное доминирование одной команды не скажется на зрительском интересе. Однако в действительности падение рейтингов кажется почти неминуемым. Спасти сезон может разве что попытка Red Bull перекрыть культовый рекорд McLaren – в сезоне-88 Ален Прост с Айртоном Сенной выиграли все гонки, кроме одной.
В действительности, вероятность чего-то подобного в 2023-м весьма велика. Ибо соперниками при ближайшем рассмотрении просто нечего противопоставить Red Bull.
Aston Martin преподнесла в нынешнем чемпионате самый приятный сюрприз. С седьмого места в таблице команда поднялась на очень солидное второе. Но Алонсо честно признал, что без осечки Red Bull, каких-то штрафов или столкновений у него нет шансов как-то противостоять гонщикам на RB19. По чистой скорости его AMR23 на такое неспособна.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
В Mercedes сменили технического директора и сейчас ждут завершения работ по концептуальной переделке шасси. Хоть Джорджу Расселлу и удалось захватить лидерство после старта в Мельбурне, а Льюис Хэмилтон принес команде лучшее в сезоне второе место, пока темп W14 не позволяет бороться с Red Bull.
В действительности недавние чемпионы еще до старта тестов пришли к выводу, что машину придется радикально менять. Ожидается, что это удастся сделать к Имоле в конце мая, но инсайдеры говорят, что и после этого ждать волшебного возвращения в лидеры пелотона едва ли стоит.
Год назад главным соперником Red Bull была Ferrari. Но сейчас в Маранелло уже и близко не осталось предсезонного оптимизма. Новый руководитель команды Фредерик Вассер поначалу говорил, что сама по себе машина SF-23 неплоха, ей просто нужны верные настройки. Пилоты осторожно, но настойчиво противоречили ему – и, как оказалось, были правы.
Теперь официальная линия команды в том, что шасси доработают, но спецификацию Б делать не будут – однако это, похоже, лишь вопрос терминологии. В ближайший месяц алая машина получит значительные доработки, полностью пакет внедрят к Барселоне.
Но уже предстоящий этап в Баку будет крайне важным для Ferrari. Дело в том, что три первых Гран При в силу тех или иных причин не позволили оценить реальные возможности SF-23: в Бахрейне помешал слишком абразивный асфальт, в Джидде – слишком длинные прямые, в Мельбурне – слишком частые остановки гонки.
Но даже если в Азербайджане мы увидим более сильную Скудерию, сложно спорить с тем, что Red Bull ни на одном из трех первых этапов не столкнулась со сколь-нибудь заметными сложностями.
В споре за поул в Сахире Ферстаппен выиграл у Леклера 0,3 секунды за счет преимущества на разгонах и темпа в среднескоростных поворотах. При этом на длинных прямых RB19 проигрывала Ferrari около 4 км/ч – но этот перевес проявляется только на скорости свыше 240 км/ч. Это значит, что в тот раз Red Bull сделала ставку на прижимную силу.
Следует признать, что это серьезно расходится с прошлогодней философией «Быков». Тогда из-за перетяжеленного шасси они отставали от Ferrari на разгонах, но в итоге выходили вперед по скорости в конце прямых.
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Второй важный момент в нашем анализе – это поведение RB19 на трассе в Джидде. Там Макс досрочно выбыл из квалификации из-за поломки, зато Перес собирал рекорды в точках замера скорости.
Он проехал решающий круг на 0,155 быстрее Леклера. Этого удалось добиться благодаря эффективности DRS, удивительной готовности машины Red Bull менять траекторию в быстрых поворотах и перевеса в 8 км/ч по максимальному значению скорости.
Наконец, в Австралии главным соперником Ферстаппена выступил Джордж Расселл. Чемпион завоевал поул с разницей 0,236 секунды. Здесь ключевыми факторами стали сила Red Bull на прямых и в среднескоростных поворотах. Mercedes была чуть сильнее на медленных апексах, но этого оказалось недостаточно.
В гонке Расселла выбило из борьбы повреждение в одном из цилиндров мотора, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон по ходу длинного отрезка с 20-го до 53-го круга в среднем проигрывал Red Bull по 0,162 секунды на круге. Стоит добавить, что Макс – в этом не может быть сомнений – ехал в тот момент далеко не на пределе возможного, контролируя ситуацию.
Данные GPS с трех прошедших этапов позволяют говорить о довольно примечательной картине. RB19 не просто быстра. Команде удается существенно менять характеристики машины в зависимости от особенностей конкретной трассы. Где-то она оказывается быстрой в поворотах, где-то смотрится очень здорово на прямых.
Это дает основания говорить, что у шасси из Милтон-Кинса очень широкий диапазон оптимальных регулировок. В качестве обратного примера можно привести, скажем, прошлогоднюю Mercedes W13, особенно из первой половины сезона. Как только под колесами этой машины оказывался хоть сколь-нибудь неровный асфальт, отыскать верные настройки становилось ничуть не проще, чем пройти по лезвию ножа.
Характер Ferrari также изменился по сравнению с 2022-м: сейчас у алой машины уже не получается столь уверенно выезжать из поворотов из-за чуть иной конфигурации подвески.
В случае с Aston Martin любые аналогии с минувшим чемпионатом, понятное дело, неуместны, при этом заслуживает упоминания, что конструкторы обеспечили AMR23 возможность предельно позднего торможения на входе в поворот и очень раннего начала разгона на выходе. Такие характеристики отлично подходят стилю Фернандо Алонсо, а еще они будут невероятно полезны в Монако.
Впрочем, телеметрия показывает, что хоть в этих компонентах зеленая машина и превосходит RB19, но разница не является такой уж значительной. А в других условиях Aston уступает Red Bull
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Вассер уверяет, что чемпионат пока просто не приехал на трассу, которая подходила бы SF-23. Вот только еще менее вероятно, что календаре найдется такая, где возникнут проблемы у RB19.
Именно поэтому, если мы возьмем лучший круг каждой команды на каждом Гран При, отставание Ferrari от Red Bull составит 0,401%. При протяженности стандартного круга в 90 секунд это равносильно 0,36 секунды преимущества.
Умножьте это на 55 кругов гонки, в которой не было красных флагов, выездов машины безопасности и рестартов с места – и вы получите те самые 20 секунд преимущества Ферстаппена с Пересом на финише.
И это, конечно, если Ferrari сможет доехать до клетчатого флага…
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