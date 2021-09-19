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Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo

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В команде из Хинвиля готовы начать сотрудничество с китайцем и его спонсорами. Вот только у Гуанью пока что нет Суперлицензии...

Анализ: как Чжоу убрать главное препятствие на пути в Alfa Romeo

В паддоке Формулы 1 уже почти никто не сомневается – Гуанью Чжоу в 2022 году поедет за Alfa Romeo, заняв последнюю вакансию в пелотоне и став первым представителем своей страны на старте Гран При.

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Однако объявления об этом едва ли стоит ждать в ближайшее время по вполне очевидной причине: гонщик до сих пор не гарантировал себе право выступать в Ф1. У него недостаточно баллов Суперлицензии.  

Строго говоря, объявить о контракте можно и без этого. Но такой поступок выглядит попросту несолидно. Понятно, что Чжоу почти наверняка заработает недостающие баллы в этом сезоне Формулы 2, где всерьез ведет сражение за титул с Оскаром Пиастри.

Сложность лишь в том, что после этапа в Сочи в календаре Ф2 наступит долгая пауза – два финальных уик-энда пройдут только в декабре. А до того времени никаких гарантий быть не может. В гонках никто не застраховал он проблем, и теоретически возможен сценарий, по которому Гуанью растеряет позиции в общем зачете и останется без Суперлицензии.

Понятно, что в этом случае объявившая о контракте команда понесет репутационные потери, и подобных сценариев обычно стараются избегать.

Сейчас у 22-летнего Чжоу в активе 29 баллов Суперлицензии. Пилот заработал их за два прошедших сезона Ф2 (седьмое и шестое места, 8+10), зимний титул в азиатской Ф3 (10) и пятничную тренировку с Alpine F1 (1).

Чтобы заработать оставшиеся 11 баллов, Гуанью должен закончить сезон Ф2 в первой пятерке. В теории это очень вероятно. Но на практике в розыгрыше еще 195 очков, тогда как у лидера сезона Оскара Пиастри сейчас 147, а у самого Чжоу – 134.

В прошлом году FIA ввела «ковидное» правило, по которому претендовать на Суперлицензию можно и с 30 баллами. Но опять же, пока у китайского гонщика нет даже этого количества. И опять надо ждать 12 декабря.

Казалось бы, ситуация выглядит безвыходной. Для Чжоу важно побыстрее закрыть вопрос, так как в Италии в последнее время все чаще можно слышать призывы к национальному правительству поддержать финансами карьеру Антонио Джовинацци. И если китайская сторона сейчас упустит инициативу, потом все станет гораздо сложнее.

Впрочем, выход все же есть. Вспомните, как Гуанью зарабатывал очки. Одно из них он получил за пятничную тренировку на Гран При Австрии. И если оперативно договориться в Alpine об еще одной сессии, то баллов станет 30. А уже после этого можно запросить у FIA Суперлицензию по «ковидной» процедуре.

Именно так, к слову, год назад сделал Никита Мазепин – впоследствии, завершив сезон Ф2, он подтвердил этот аванс необходимыми 40 баллами. 

Так что стоит повнимательнее последить за списком участников пятничных тренировок на ближайших Гран При. Если там вдруг не окажется Эстебана Окона или Фернандо Алонсо – это верный признак, что в ближайшее время стоит ожидать объявления от Alfa Romeo.

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