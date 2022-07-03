Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Едва ли кто-то станет спорить, что Макс Ферстаппен был самым быстрым в квалификации. На сырой трассе голландец уверенно опережал соперников, но в этот раз удача оказалась не на его стороне: в тот момент, когда лидер Red Bull мчался за 16-м поулом в карьере, впереди появились желтые флаги в месте разворота Шарля Леклера.

В итоге первый в карьере поул завоевал Карлос Сайнс, и хотя вечером в субботу из стана Скудерии звучали серьезные заявления о нацеленности на победный дубль, добиться его будет очень непросто.

Надо признать, что чемпионский сезон-2021 помог Максу стать гораздо сильнее. Ездить быстро он умел всегда, чего не скажешь о многих других компонентах. Спросите завсегдатаев паддока, и любой скажет вам – в молодости Ферстаппен был не лучшим собеседником. Его резкие и короткие ответы на медиа-сессиях едва ли кому-то нравились.

Макс образца 2022 года, хоть и сохранив прежний цинизм, общается иначе. Вот что он сказал по поводу своих ошибок в квалификации и ожидании от гонки: «Мой разворот? Я сделал это специально, чтобы лучше прогреть шины.

На самом деле, квалификация прошла хорошо. Мне не повезло на последнем круге с желтыми флагами, но это не столь важно. Машина быстра, и хотя мне обидно упустить первую позицию на решетке, очки начисляют на финише гонки.

Мне очень понравилось, какого прогресса команда смогла добиться в работе с машиной по ходу уик-энда, особенно между пятницей и субботой. Это здорово, хотя к гонке по-прежнему есть несколько серьезных вопросов.

Из-за дождей на асфальте будет совсем небольшой слой резины. Кроме того, в этот раз особенно сложно прогнозировать, как долго продержатся шины».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Дрю Гибсон / Motorsport Images

На самом деле, это очень важные слова. Весть уик-энд, был ли асфальт сухим или мокрым, погода оставалась прохладной. Так что команды могут лишь догадываться о том, как их машины поведут себя в жаркую воскресную погоду.

Положение в общем зачете подсказывает, что Red Bull стоит действовать осторожно и минимизировать риск, но Макс с этим не согласился: «Цель всегда неизменна – заработать как можно больше очков. Именно так я действовал во всех прошедших гонках, и в этот раз ничего не изменится. Если будет возможность победить – непременно постараюсь ее использовать».

Но вопрос в том, как проявят себя жесткие шины (в Сильверстоун Pirelli привезла составы С1-С3). В прежних гонках мы видели, что такие составы лучше работают у Ferrari. Ферстаппен прямо сказал, что очень не хотел бы, чтобы асфальт прогрелся выше 40 градусов. Эту же мысль, кстати, выразил и Серхио Перес.

Не менее важным фактором станет и старт. Почти все лидеры наверняка выберут на первый отрезок гонки резины Medium. Если Макс сможет вырваться вперед и возглавить пелотон, он почти точно сумеет создать отрыв от преследователей. В этом случае Ferrari едва ли по силам что-то сделать, чтобы спасти победу.

Но есть и второй сценарий, при котором лидерами первый круг закончат Сайнс и Леклер (или Леклер и Сайнс, что по математическим законам то же самое). В этом случае нас будет ждать совершенно другая гонка.