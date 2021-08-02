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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

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Глава команды Отмар Сафнауэр рассказал, на чем будет построена апелляция, которая в ближайшее время будет подана в FIA

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Техническая инспекция после финиша Гран При Венгрии обнаружила в баке машины Себастьяна Феттеля всего 0,3 литра топлива, тогда как правила требуют, чтобы для взятия контрольного образца оставался как минимум литр. Из-за этого немецкий пилот был лишен второго места – однако в Aston Martin уже объявили, что будут оспаривать дисквалификацию.

Команда настаивает, что в топливной системе машины осталось как минимум 1,74 литра горючего – просто специалисты FIA не смогли извлечь 1,44 литра из этого количества.

Феттель остановился на трассе за два поворота до конца круга возвращения в боксы – в Aston Martin объяснили этот шаг неполадками с топливным насосом. Эта же причина могла не позволить взять требуемый контрольный объем.

На ночь машину Себа оставили в гараже FIA на «Хунгароринге», после чего ее доставят на техническую базу FIA в Париже.

У команды есть четверо суток, чтобы подать апелляцию, и в Aston Martin намерены использовать эту возможность.

«Я могу подтвердить, что мы намерены оспаривать вынесенное решение, – сказал глава AMR Отмар Сафнауэр в интервью Motorsport.com. – Когда мы соберем больше информации и подготовим аргументы, то подадим апелляцию. Если же их окажется недостаточно – тогда не станем. Но у нас есть 96 часов.

По нашим расчетам после того, как они взяли 300 милилитров, в машине должно остаться еще 1,44 литра топлива. 

Мы должны показать FIA, что они там, и что взятые ими 300 милилитров – это не все. Таков базис нашей апелляции».

Он добавил: «Сейчас машина формально конфискована. Но мы получим к ней доступ, найдем недостающее топливо и измерим его объем. И все станет ясно». 

В отношении проблем с насосом Сафнауэр пояснил: «Очень похоже, что дело в этом. Не могу сказать точнее, так как мы до него еще не добрались. Но по каким-то причинам он перестал подавать топливо».

Команда знает точное количество горючего, которое было залито в бак перег стартом, а расход во время гонки фиксируется контрольным датчиком FIA.

«У нас есть все замеры, – объяснил Сафнауэр. – Датчик на машине предоставлен FIA, он контролирует расход. Разница между тем, что мы залили, и тем, что израсходовано, как раз и составляет оставшийся в машине объем. Мы точно знаем, что это 1,74 литра.

У FIA есть вся информация с датчика, а мы передадим им данные о том, сколько было залито. Они смогут все проверить».

Проблемой для Aston Martin, однако, может стать формулировка соответствующего пункта правил. Там сказано, что после финиша один литр топлива для взятия контрольного образца должен находиться не в машине вообще, а именно в баке.

«Это старое правило, – пояснил Сафнауэр. – Оно еще из тех времен, когда не было ни нынешнего контроля, не возможности измерений». 

Можно предположить, что топливный насос на AMR21 действительно вышел из строя, заблокировав магистраль. В этом случае часть горючего, которая уже была выкачана из бака, не смогла после остановки машины на круге возвращения стечь обратно. И это оставляет поклонникам Феттеля и Aston Martin определенную надежду на успех апелляции.

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