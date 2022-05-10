Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / «Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas Следующая / Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил
Формула 1 / Гран При Майами Аналитика

Анализ: как 18 градусов решили судьбу победы на Гран При Майами

Наш итальянский коллега Франко Нуньес обратил внимание на одну интересную деталь, которая серьезно повлияла на борьбу Ferrari с Red Bull

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Анализ: как 18 градусов решили судьбу победы на Гран При Майами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Это Red Bull выиграла в Майами или все же Ferrari проиграла гонку? Вопрос может показаться странным, но это только на первый взгляд. Результаты этапа в любом случае уже не изменятся, нам же ничто не мешает повнимательнее разобраться в тех событиях, что имели место в прошедший уик-энд у стен стадиона «Хард Рок».

Кажется, что все просто: Red Bull в этот раз была быстрее, Маттиа Бинотто оценил преимущество соперников в пару десятых на круге. Не особенно много, но достаточно, чтобы обеспечить победу Максу Ферстаппену. 

Шарль Леклер, в отличие от Имолы, не допустил в воскресенье ни единой ошибки – но и его главный соперник все сделал правильно, благодаря чему еще больше сократил отставание от монегаска в общем зачете

Однако при изучении данных нашлась одна цифра, которая способна многое объяснить. 18 градусов. Именно такой оказалась разница температуры между субботой и воскресеньем. Речь об асфальте, так как воздух оба дня был примерно на одном уровне, чуть выше +30 ℃.

В субботу на тренировке покрытие трассы нагрелось до 54 градусов, однако затем ночной дождь и воскресные облака снизили его температуру до +36 ℃. И именно поэтому гонка закончилась так, как закончилась. 

В квалификации Ferrari завоевала весь первый ряд. Кто-то скажет, что это получилось у команды из-за того, что Ферстаппену не удался решающий круг. Но тут стоит возразить, что и у Леклера круг вышел далеко не самым лучшим. 

Дело в другом. Еще в пятницу Ferrari приняла решение отказаться от подготовленного специально для Майами «разгруженного» заднего крыла и оставить вариант со средним прижимом. 

Читайте также:
Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Анализ первых данных показал, что на трассе, где покрытие нужно было регулярно ремонтировать с помощью битума, снижение прижима грозит серьезными проблемами с износом шин. Оба пилота поддержали выбор инженеров, решив, что сцепление в этот раз будет важнее максимальной скорости. 

В квалификации этот подход сработал на отлично, но затем покрытие стало остывать. Из-за этого оно стало не таким скользким – и в гонке у Red Bull не возникло таких проблем с износом состава Medium, как рассчитывали в Скудерии. А вот сами алые машины настолько сильно «прилипали» к асфальту, что это дополнительно снизило им максимальную скорость. 

Дальше-больше. Из-за дополнительного прижима у Леклера стала быстро зерниться правая передняя шина. Ему пришлось сбросить скорость, что позволило Максу атаковать и выйти вперед на девятом круге. А чтобы отыграться, требовалась максимальная скорость – которой у Скудерии не было изначально.

Иными словами, все в воскресенье было против Ferrari. Выбор, сделанный двумя днями ранее, оказался неверным – хотя в момент принятия решения спрогнозировать это, разумеется, было просто невозможно. 

Надо признать, что для Red Bull уик-энд тоже не обошелся без сложностей. Из-за замены коробки и последующего отказа гидравлики Ферстаппен потерял много времени в тренировках. Первопричиной, к слову, стал перегрев машины в первой сессии.

Но когда жара отступила, это не только помогло RB18 бережнее работать с шинами, но и положительно сказалось на надежности. 

Из сказанного можно сделать вывод, что это Ferrari проиграла Гран При Майами. К счастью для команды, ей все же удалось сохранить двойной подиум. А к Барселоне подоспеет пакет новинок для F1-75, и расстановка сил изменится вновь...

Читайте также:
Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

Поделились
Комментарии
«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas
Предыдущая новость

«Сами спустили гонку в унитаз». Штайнер раскритиковал пилотов Haas
Следующая новость

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок
Формула 1

Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522 Гран При Майами
Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Технический анализ: важные мелочи, которые помогли Mercedes в Майами Гран При Майами
Формула 1

Технический анализ: важные мелочи, которые помогли Mercedes в Майами

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Ферстаппен остался доволен третьим местом и понадеялся на жару Гран При Майами
Формула 1

Ферстаппен остался доволен третьим местом и понадеялся на жару

Жара в Майами стала для Red Bull причиной больших проблем Гран При Майами
Формула 1

Жара в Майами стала для Red Bull причиной больших проблем

Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами Гран При Майами
Формула 1

Монтойя назвал своего фаворита на Гран При Майами

Ferrari Больше от
Ferrari
Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом Гран При Монако
Формула 1

Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил Гран При Майами
Формула 1

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил

«Он знал, что быстрее всех». Потерянное интервью о Жиле Вильневе
Формула 1

«Он знал, что быстрее всех». Потерянное интервью о Жиле Вильневе

Самое важное:

Босс Alpine раскритиковал судей Ф1 за штраф Алонсо
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine раскритиковал судей Ф1 за штраф Алонсо

Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом
Формула 1 Формула 1

Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом

Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок
Формула 1 Формула 1

Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок

Что мировые СМИ написали про Гран При Майами
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Майами

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.