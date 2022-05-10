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Это Red Bull выиграла в Майами или все же Ferrari проиграла гонку? Вопрос может показаться странным, но это только на первый взгляд. Результаты этапа в любом случае уже не изменятся, нам же ничто не мешает повнимательнее разобраться в тех событиях, что имели место в прошедший уик-энд у стен стадиона «Хард Рок».

Кажется, что все просто: Red Bull в этот раз была быстрее, Маттиа Бинотто оценил преимущество соперников в пару десятых на круге. Не особенно много, но достаточно, чтобы обеспечить победу Максу Ферстаппену.

Шарль Леклер, в отличие от Имолы, не допустил в воскресенье ни единой ошибки – но и его главный соперник все сделал правильно, благодаря чему еще больше сократил отставание от монегаска в общем зачете.

Однако при изучении данных нашлась одна цифра, которая способна многое объяснить. 18 градусов. Именно такой оказалась разница температуры между субботой и воскресеньем. Речь об асфальте, так как воздух оба дня был примерно на одном уровне, чуть выше +30 ℃.

В субботу на тренировке покрытие трассы нагрелось до 54 градусов, однако затем ночной дождь и воскресные облака снизили его температуру до +36 ℃. И именно поэтому гонка закончилась так, как закончилась.

В квалификации Ferrari завоевала весь первый ряд. Кто-то скажет, что это получилось у команды из-за того, что Ферстаппену не удался решающий круг. Но тут стоит возразить, что и у Леклера круг вышел далеко не самым лучшим.

Дело в другом. Еще в пятницу Ferrari приняла решение отказаться от подготовленного специально для Майами «разгруженного» заднего крыла и оставить вариант со средним прижимом.

Заднее антикрыло Ferrari F1-75 Фото: Джорджо Пиола

Анализ первых данных показал, что на трассе, где покрытие нужно было регулярно ремонтировать с помощью битума, снижение прижима грозит серьезными проблемами с износом шин. Оба пилота поддержали выбор инженеров, решив, что сцепление в этот раз будет важнее максимальной скорости.

В квалификации этот подход сработал на отлично, но затем покрытие стало остывать. Из-за этого оно стало не таким скользким – и в гонке у Red Bull не возникло таких проблем с износом состава Medium, как рассчитывали в Скудерии. А вот сами алые машины настолько сильно «прилипали» к асфальту, что это дополнительно снизило им максимальную скорость.

Дальше-больше. Из-за дополнительного прижима у Леклера стала быстро зерниться правая передняя шина. Ему пришлось сбросить скорость, что позволило Максу атаковать и выйти вперед на девятом круге. А чтобы отыграться, требовалась максимальная скорость – которой у Скудерии не было изначально.

Иными словами, все в воскресенье было против Ferrari. Выбор, сделанный двумя днями ранее, оказался неверным – хотя в момент принятия решения спрогнозировать это, разумеется, было просто невозможно.

Надо признать, что для Red Bull уик-энд тоже не обошелся без сложностей. Из-за замены коробки и последующего отказа гидравлики Ферстаппен потерял много времени в тренировках. Первопричиной, к слову, стал перегрев машины в первой сессии.

Но когда жара отступила, это не только помогло RB18 бережнее работать с шинами, но и положительно сказалось на надежности.

Из сказанного можно сделать вывод, что это Ferrari проиграла Гран При Майами. К счастью для команды, ей все же удалось сохранить двойной подиум. А к Барселоне подоспеет пакет новинок для F1-75, и расстановка сил изменится вновь...

Победитель гонки Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool