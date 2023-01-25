Анализ: к чему приведет конфликт Liberty с Бин Сулайемом

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Это не просто сюжет второго плана из мыльной оперы Netflix. Нынешняя история вполне может стать катализатором серьезных изменений в Формуле 1.

Хорошо известно, что на публике назначенный Liberty гендиркетор Ф1 Стефано Доменикали и президент FIA Мохаммед Бин Сулайем всегда заодно, но завсегдатаи паддока знают о существующих между ними разногласиях. Вдали от телекамер и репортерских микрофонов трения продолжаются уже много месяцев.

Прежде такие вещи разрешались мирным путем за закрытыми дверями, но на этой неделе события внезапно приняли новый оборот.

Промоутеры Ф1 выпустили резкое письмо с критикой в адрес Сулайема, который высказался о предложении саудовских инвесторов выкупить права на спорт за немыслимые $20 млрд. Как пояснил хорошо информированный источник, теперь можно говорить о начале открытого противостояния между спортивным регулятором и держателем коммерческих прав.

Огромный флаг FIA на стартовой решетке Ф1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Схватка за власть

Нынешнюю ситуацию ни в коем случае нельзя сравнивать с историями минувших десятилетий, когда FIA и FOM действовали сообща в конфликте с командами. Тогда президент федерации Макс Мосли и коммерческий босс Берни Экклстоун добивались своего, используя старый как мир принцип «разделяй и властвуй».

То, что мы видим сейчас, куда больше похоже на противостояние из 80-х: в ту пору ведомая Экклстоуном ассоциация команд FOCA вела непримиримое противостояние с FIA и ее главой Жаном-Мари Балестром.

Подробнее о тех событиях: Как это было: Гран При Испании '80 – гонка, которую отменили после финиша

После слов Бин Сулайема о том, что Формула 1 просто не может стоить 20 миллиардов, тлевший целый год конфликт перешел в новое состояние.

Сразу вспомнились старые обиды, что еще более усугубило ситуацию. Они были связаны с методами руководства спортом со стороны FIA: это и судейские ошибки Майкла Маси в 2021-м, и нежелание федерации согласовать шесть спринтерских этапов на 2023 год без выплат со стороны Ф1. Не забыли и финиш за машиной безопасности в Монце, и конфуз с чемпионством Макса в Японии.

Не секрет, что Бин Сулайем очень любит лично разбираться с вопросами, а не решать их привычным путем через механизмы президентского управления.

Безусловно, можно говорить, что такой подход имеет свои преимущества – прошлой весной глава FIA лично переговорил со всеми пилотами и командами, чтобы максимально быстро найти решение проблемы «козления». Но порой внутри довольно консервативной Ф1 эти методы вызывали недовольство, особенно когда дело касалось очень сложных историй с множеством заинтересованных сторон. В спорте привыкли к иному распределению ролей.

Чемпион Ф1 Макс Ферстаппен и глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер с Мохаммедом Бин Сулайемом и Стефано Доменикали на церемонии награждения FIA Фото: FIA

Недавно FIA нарушила негласные договоренности и первой выпустила новость об утверждении календаря Ф1 на 2023 год с цитатой своего президента – это произошло раньше, чем аналогичное объявление сделала сама Ф1. Можно вспомнить и перепалку Бин Сулайема с руководителем RBR Кристианом Хорнером по поводу событий на «Сузуке» во время церемонии награждения в Болонье.

Но в последние недели последовала явная эскалация этого противостояния. Катализатором стали публикации Мохаммеда на его личной страничке в социальных сетях. Сначала он раскритиковал осторожную реакцию на его решение взять в Ф1 новую команду (понятно, что речь об Andretti). За этим последовали комментарии про потенциальную сделку с саудитами. Они переполнили чашу терпения Liberty.

История с несостоявшимся выкупом Ф1 очень наглядно показала то, о чем говорят многие в паддоке: Бин Сулайем намерен вмешиваться даже в те ситуации, которые вполне можно было бы не заметить. Тем более, что в данном случае были серьезные основания сомневаться в правоте публикации Bloomberg.

Можно говорить, что в действительности саудовский фонд действительно вел переговоры с Ф1, но лишь о спонсорстве, причем проходило это еще в первой половине осени. Правда, в результате все равно ничего не вышло.

Сейчас старая история вновь появилась в СМИ. Зачем? Ответ прост – кому-то очень важно посредством этой утечки проверить, как в Ф1 отреагируют на сумму в $20 млрд. О ком идет речь, и почему все эти шестеренки закрутились именно сейчас, еще только предстоит узнать.

Об одном, впрочем, можно говорить с уверенностью: стоимость акций Ф1 совершила резкий скачок вверх. До публикации Bloomberg их продавали за $59, а уже вечером того же дня – на 7,8% дороже, за $63,3. Одно это увеличило цену всего чемпионата до $16 млрд – что уже не так далеко от 20.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, и его преследователи на старте Гран При Бразилии Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Фактор команд

Пока участники чемпионата лишь наблюдают за происходящим, никак не вмешиваясь противостояние FIA и Формулы 1. Но наблюдают, нет сомнений, с большим вниманием. Сейчас чемпионат идет от успеха к успеху, собирая рекордные аудитории и получая рекордные доходы. И битва за власть может нарушить эту приятную командам тенденцию.

Сразу несколько источников сообщили Motorsport.com, что пока нет никаких оснований опасаться возможного ущерба интересам команд, глобальному имиджу Ф1, спонсорам и болельщикам.

Доходы команд сохранятся, даже если FOM и Бин Сулайем окончательно разругаются. Ведь даже в этом случае FIA продолжит обеспечивать Формулу 1 всем необходимым. Речь о проведении уик-эндов, утверждении календаря и одобрении изменений в правилах посредством Всемирного совета по автоспорту.

Если где и могут произойти серьезные изменения, это в коридорах FIA. Очень многое зависит от того, как к действиям Сулайема относятся в самой федерации. FOM уже предупредила, чтобы там готовились к возможному возмещению того ущерба, которые действия президента нанесли коммерческим вопросам. Сотрудники федерации не могли не заметить этого. Как они отреагируют – вопрос неоднозначный. В государственных регулирующих органах не особенно любят действия, которые влияют на стоимость компаний.

Стоит напомнить, как Илона Маска в 2018 году оштрафовали на $40 млн, когда он просто намекнул в социальных сетях, что рассматривает возможность вывести акции своей компании Tesla с открытых торгов.

Кроме того, опубликованное во вторник письмо FOM служит напоминанием FIA, что та сама приняла обязательства не вмешиваться в коммерческую деятельность Ф1.

Подписывая договор с европейским антимонопольным органом в далеком уже 2001 году, федерация четко обозначила границы собственного контроля.

В пресс-релизе, выпущенном еще в то время Еврокомиссией, сказано: «Роль FIA ограничивается спортивным регулированием Ф1 и не подразумевает коммерческий конфликт интересов».

Там же находим: «Таким образом, FIA не должна осуществлять коммерческого использования чемпионата Формулы 1».

Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: A.S.O.

Что будет дальше?

Если говорить о ближайших событиях, то интереснее всего будет посмотреть, как будет действовать президент – продолжит настаивать на своей правоте или извинится и скорректирует подход. Но вот в долгосрочной перспективе Формула 1 едва ли согласится на меньшее, чем перестановки в FIA и появление нового человека в ее главном кресле.

Однако важнее всего сейчас разграничить сферы влияния, причем сделать это с умом. Необходимо обеспечить, чтобы Бин Сулайем не стал своего рода занозой, которая мешает спорту двигаться вперед в желаемом направлении.

В то же время, Ф1 почти наверняка потребует гарантий, что FIA продолжит соблюдать обязательства перед ЕС, взятые на себя более двух десятилетий назад: не вмешиваться в коммерческие вопросы и не пытаться повлиять на них.

Сам Сулайем любит повторять, что у них с Доменикали нет никаких противоречий. В конце прошлого сезона на Гран При Абу-Даби глава FIA заверял, что они с руководителем Ф1 каждый день обсуждают насущные вопросы.

Приехав на прошлой неделе на Ралли Монте-Карло, он вновь отметил, что никаких разногласий в верхах нет – хотя прекрасно знал, что порой промоутеры Ф1 предпочитали действовать так, как считали лучше для себя.

Это так, но FIA тоже должна выполнять свою работу, – объяснил Мохамммед. – Плюс в том, что у нас со Стефано отличные отношения. Он имеет опыт работы в гонках и автомобильной индустрии, потому нам проще находить общий язык и двигаться вперед. Это не тот случай, когда приходится общаться со спецом по коммерции, который ничего не смыслит в спорте».

Примечательно, что вопрос трений между FIA и FOM, по словам президента, продвигают исключительно СМИ: «Они создали все это, когда начали писать: "Вы постоянно поправляете друг друга. Да ведь между вами раскол"».

Письмо хозяев Формулы 1 в адреc FIA показало, что дело вовсе не в придумках голодных до сенсаций репортеров. Нет, конфронтация действительно существует – идет серьезная борьба за контроль над будущим Формулы 1. И в чем можно точно не сомневаться – эта тема останется одной из главных в паддоке на ближайшие месяцы.

Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA Фото: FIA