Анализ: к чему приведет конфликт Liberty с Бин Сулайемом
Формула 1 просто не может обходиться без скандалов. В этот раз все серьезно – новый президент FIA начал открытую схватку за власть над спортом. Слово Джону Ноблу
Это не просто сюжет второго плана из мыльной оперы Netflix. Нынешняя история вполне может стать катализатором серьезных изменений в Формуле 1.
Хорошо известно, что на публике назначенный Liberty гендиркетор Ф1 Стефано Доменикали и президент FIA Мохаммед Бин Сулайем всегда заодно, но завсегдатаи паддока знают о существующих между ними разногласиях. Вдали от телекамер и репортерских микрофонов трения продолжаются уже много месяцев.
Прежде такие вещи разрешались мирным путем за закрытыми дверями, но на этой неделе события внезапно приняли новый оборот.
Промоутеры Ф1 выпустили резкое письмо с критикой в адрес Сулайема, который высказался о предложении саудовских инвесторов выкупить права на спорт за немыслимые $20 млрд. Как пояснил хорошо информированный источник, теперь можно говорить о начале открытого противостояния между спортивным регулятором и держателем коммерческих прав.
Огромный флаг FIA на стартовой решетке Ф1
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Схватка за власть
Нынешнюю ситуацию ни в коем случае нельзя сравнивать с историями минувших десятилетий, когда FIA и FOM действовали сообща в конфликте с командами. Тогда президент федерации Макс Мосли и коммерческий босс Берни Экклстоун добивались своего, используя старый как мир принцип «разделяй и властвуй».
То, что мы видим сейчас, куда больше похоже на противостояние из 80-х: в ту пору ведомая Экклстоуном ассоциация команд FOCA вела непримиримое противостояние с FIA и ее главой Жаном-Мари Балестром.
Подробнее о тех событиях: Как это было: Гран При Испании '80 – гонка, которую отменили после финиша
После слов Бин Сулайема о том, что Формула 1 просто не может стоить 20 миллиардов, тлевший целый год конфликт перешел в новое состояние.
Сразу вспомнились старые обиды, что еще более усугубило ситуацию. Они были связаны с методами руководства спортом со стороны FIA: это и судейские ошибки Майкла Маси в 2021-м, и нежелание федерации согласовать шесть спринтерских этапов на 2023 год без выплат со стороны Ф1. Не забыли и финиш за машиной безопасности в Монце, и конфуз с чемпионством Макса в Японии.
Не секрет, что Бин Сулайем очень любит лично разбираться с вопросами, а не решать их привычным путем через механизмы президентского управления.
Безусловно, можно говорить, что такой подход имеет свои преимущества – прошлой весной глава FIA лично переговорил со всеми пилотами и командами, чтобы максимально быстро найти решение проблемы «козления». Но порой внутри довольно консервативной Ф1 эти методы вызывали недовольство, особенно когда дело касалось очень сложных историй с множеством заинтересованных сторон. В спорте привыкли к иному распределению ролей.
Чемпион Ф1 Макс Ферстаппен и глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер с Мохаммедом Бин Сулайемом и Стефано Доменикали на церемонии награждения FIA
Фото: FIA
Недавно FIA нарушила негласные договоренности и первой выпустила новость об утверждении календаря Ф1 на 2023 год с цитатой своего президента – это произошло раньше, чем аналогичное объявление сделала сама Ф1. Можно вспомнить и перепалку Бин Сулайема с руководителем RBR Кристианом Хорнером по поводу событий на «Сузуке» во время церемонии награждения в Болонье.
Но в последние недели последовала явная эскалация этого противостояния. Катализатором стали публикации Мохаммеда на его личной страничке в социальных сетях. Сначала он раскритиковал осторожную реакцию на его решение взять в Ф1 новую команду (понятно, что речь об Andretti). За этим последовали комментарии про потенциальную сделку с саудитами. Они переполнили чашу терпения Liberty.
История с несостоявшимся выкупом Ф1 очень наглядно показала то, о чем говорят многие в паддоке: Бин Сулайем намерен вмешиваться даже в те ситуации, которые вполне можно было бы не заметить. Тем более, что в данном случае были серьезные основания сомневаться в правоте публикации Bloomberg.
Можно говорить, что в действительности саудовский фонд действительно вел переговоры с Ф1, но лишь о спонсорстве, причем проходило это еще в первой половине осени. Правда, в результате все равно ничего не вышло.
Сейчас старая история вновь появилась в СМИ. Зачем? Ответ прост – кому-то очень важно посредством этой утечки проверить, как в Ф1 отреагируют на сумму в $20 млрд. О ком идет речь, и почему все эти шестеренки закрутились именно сейчас, еще только предстоит узнать.
Об одном, впрочем, можно говорить с уверенностью: стоимость акций Ф1 совершила резкий скачок вверх. До публикации Bloomberg их продавали за $59, а уже вечером того же дня – на 7,8% дороже, за $63,3. Одно это увеличило цену всего чемпионата до $16 млрд – что уже не так далеко от 20.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, и его преследователи на старте Гран При Бразилии
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Фактор команд
Пока участники чемпионата лишь наблюдают за происходящим, никак не вмешиваясь противостояние FIA и Формулы 1. Но наблюдают, нет сомнений, с большим вниманием. Сейчас чемпионат идет от успеха к успеху, собирая рекордные аудитории и получая рекордные доходы. И битва за власть может нарушить эту приятную командам тенденцию.
Сразу несколько источников сообщили Motorsport.com, что пока нет никаких оснований опасаться возможного ущерба интересам команд, глобальному имиджу Ф1, спонсорам и болельщикам.
Доходы команд сохранятся, даже если FOM и Бин Сулайем окончательно разругаются. Ведь даже в этом случае FIA продолжит обеспечивать Формулу 1 всем необходимым. Речь о проведении уик-эндов, утверждении календаря и одобрении изменений в правилах посредством Всемирного совета по автоспорту.
Если где и могут произойти серьезные изменения, это в коридорах FIA. Очень многое зависит от того, как к действиям Сулайема относятся в самой федерации. FOM уже предупредила, чтобы там готовились к возможному возмещению того ущерба, которые действия президента нанесли коммерческим вопросам. Сотрудники федерации не могли не заметить этого. Как они отреагируют – вопрос неоднозначный. В государственных регулирующих органах не особенно любят действия, которые влияют на стоимость компаний.
Стоит напомнить, как Илона Маска в 2018 году оштрафовали на $40 млн, когда он просто намекнул в социальных сетях, что рассматривает возможность вывести акции своей компании Tesla с открытых торгов.
Кроме того, опубликованное во вторник письмо FOM служит напоминанием FIA, что та сама приняла обязательства не вмешиваться в коммерческую деятельность Ф1.
Подписывая договор с европейским антимонопольным органом в далеком уже 2001 году, федерация четко обозначила границы собственного контроля.
В пресс-релизе, выпущенном еще в то время Еврокомиссией, сказано: «Роль FIA ограничивается спортивным регулированием Ф1 и не подразумевает коммерческий конфликт интересов».
Там же находим: «Таким образом, FIA не должна осуществлять коммерческого использования чемпионата Формулы 1».
Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
Фото: A.S.O.
Что будет дальше?
Если говорить о ближайших событиях, то интереснее всего будет посмотреть, как будет действовать президент – продолжит настаивать на своей правоте или извинится и скорректирует подход. Но вот в долгосрочной перспективе Формула 1 едва ли согласится на меньшее, чем перестановки в FIA и появление нового человека в ее главном кресле.
Однако важнее всего сейчас разграничить сферы влияния, причем сделать это с умом. Необходимо обеспечить, чтобы Бин Сулайем не стал своего рода занозой, которая мешает спорту двигаться вперед в желаемом направлении.
В то же время, Ф1 почти наверняка потребует гарантий, что FIA продолжит соблюдать обязательства перед ЕС, взятые на себя более двух десятилетий назад: не вмешиваться в коммерческие вопросы и не пытаться повлиять на них.
Сам Сулайем любит повторять, что у них с Доменикали нет никаких противоречий. В конце прошлого сезона на Гран При Абу-Даби глава FIA заверял, что они с руководителем Ф1 каждый день обсуждают насущные вопросы.
Приехав на прошлой неделе на Ралли Монте-Карло, он вновь отметил, что никаких разногласий в верхах нет – хотя прекрасно знал, что порой промоутеры Ф1 предпочитали действовать так, как считали лучше для себя.
Это так, но FIA тоже должна выполнять свою работу, – объяснил Мохамммед. – Плюс в том, что у нас со Стефано отличные отношения. Он имеет опыт работы в гонках и автомобильной индустрии, потому нам проще находить общий язык и двигаться вперед. Это не тот случай, когда приходится общаться со спецом по коммерции, который ничего не смыслит в спорте».
Примечательно, что вопрос трений между FIA и FOM, по словам президента, продвигают исключительно СМИ: «Они создали все это, когда начали писать: "Вы постоянно поправляете друг друга. Да ведь между вами раскол"».
Письмо хозяев Формулы 1 в адреc FIA показало, что дело вовсе не в придумках голодных до сенсаций репортеров. Нет, конфронтация действительно существует – идет серьезная борьба за контроль над будущим Формулы 1. И в чем можно точно не сомневаться – эта тема останется одной из главных в паддоке на ближайшие месяцы.
Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
Фото: FIA
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