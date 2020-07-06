Казалось, что квалификация дебютного Гран При сняла все вопросы, вполне наглядно обозначив расстановку сил в пелотоне 2020 года. Но прошли всего сутки, и результаты гонки дали основания совершенно иначе взглянуть на все события австрийского уик-энда.

Единственное, что оставалось неизменным и в субботу, и в воскресенье – это лидерство Валттери Боттаса. Он стартовал первым, оставался лидером всю гонку и финишировал тоже первым. Такой результат стал возможен благодаря сочетанию скорости, хладнокровия и умелого контроля за развитием событий, что было весьма непросто.

Девять сходов и три выезда машины безопасности дополнились техническими проблемами самой Mercedes, что потребовало от гонщика регулярного общения с инженерами по радио. Все это позволяет задаться вопросом: а в какой мере прошедшая гонка показала нам потенциал W11?

Если говорить о чистой скорости, сомнений нет – Mercedes быстрее всех, причем преимущество столь же внушительно, как на старте турбоэры, когда с 2014 по 2016 годы у соперников попросту не было шансов догнать лидера. Но в этот раз, несмотря на успешную – за исключением штрафа Хэмилтона за столкновение с Элбоном – гонку чемпионам мира явно есть, о чем задуматься.

Их машина сильна, навероятно сильна. Но одновременно довольно капризна. Мы уже видели тревожные звоночки по ходу зимних тестов в Барселоне, продолжением которых в воскресенье стал двойной сход Стролла и Расселла именно из-за проблем с силовой установкой Mercedes.

Williams FW43 Джорджа Расселла везут в боксы после схода Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

После того, как канадский пилот Racing Point запарковал машину в гараже, мостик Mercedes сообщил обоим пилотам, что ни к чему играть с огнем, поэтому моторы следует перевести в режим пониженной мощности. Это немало расстроило Хэмилтона, который как раз собирался приступить к атакам на позиции Боттаса.

Напряжение в стане чемпионов мира сохранялось до самого клетчатого флага, хотя ни на одной из машин не было обнаружено каких-то по-настоящему опасных изменений.

«Все было довольно серьезно, – подтвердил глава Mercedes Тото Вольф. – Сначала мы увидели неполадки у Валттери, а потом и у Льюиса».

При этом важнее были даже не сами данные с машин, а отсутствие уверенности в их причинах. «Нам не удавалось понять, в чем дело, – продолжил Вольф. – Не вызывало сомнений, что причиной всему были вибрации, и именно поэтому мы сразу посоветовали гонщикам держаться подальше от поребриков. В какой-то момент даже возникло ощущение, что нам не стоит ожидать двойного финиша».

Босс Mercedes не стал вдаваться в детали, добавив лишь, что вопросы к работе коробок возникали при переключении вверх, то есть на разгонах. Он добавил, что свое слово мог сказать характер австрийской трассы.

«Причиной такой ситуации могли стать поребрики, – сказал Вольф. – Сейчас пилотам предстоит понять, в какой степени стоит заезжать на них. Так как помимо очевидной нагрузки на подвеску возникающие вибрации, похоже, приводят и к другим проблемам».

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 EQ Performance, за автомобилем безопасности Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Умышленно или нет, Тото никак не упомянул фактор перегрева, который в воскресенье стал головной болью для многих участников Гран При. Между тем, этот вопрос сейчас является для Mercedes едва ли не главным.

Как минимум первая половина нынешнего сезона пройдет летом, потому повторение условий первой гонки более чем вероятно.

Спустя всего четыре дня пара W11 вновь покинет боксы Шпильберга. И будет интересно посмотреть, какие контрмеры за это время успеют разработать инженеры. Среди самых очевидных – консервативный режим использования мотора и увеличение отверстий охлаждения в кузовных панелях (что неизбежно ухудшит аэродинамическую эффективность). Чтобы предложить более серьезное решение, нужно куда больше времени.

В то же время в гонке нашлась команда, которой высокая температура, кажется, даже сыграла на руку. Это Ferrari. Действительно, на фоне явной нехватки темпа Скудерия смогла напомнить о себе в воскресенье, самый жаркий день Гран При. Результат Леклера стал наградой для всей команды, особенно на фоне проблем Red Bull – но впереди новый этап, и никто не может гарантировать повторение успеха.

Подиум Ferrari стал возможен благодаря сочетанию отличной надежности в непростой день, трем выездам машины безопасности и безупречной работа самого монегаска, который в решающий момент не допустил ни единой ошибки.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Что получается в итоге? У Mercedes есть скорость, но ее не получается демонстрировать из-за нехватки надежности. Ferrari, напротив, испытывает гораздо меньше технических проблем, но пока не может похвастать темпом.

Маттиа Бинотто рассказал, что рассчитывает получить какие-то обновления уже на ближайшем Гран При. Но сразу добавил, что отставание от соперников на 70% определяется проигрышем на прямых.

Аэродинамика может прийти на помощь, но только до определенной степени. И нехватка лошадиных сил обещает стать главной проблемой для Ferrari, а также Haas и Alfa Romeo.

Пока что Скудерии остается только одно – опираясь на надежность, стараться извлечь максимум выгоды из проблем соперников. Именно так, как сделал Леклер – ведь не случись такого количества проблем и поломок у других пилотов, он едва ли смог бы финишировать выше пятого места.

Сложно ожидать, что за несколько дней SF1000 сможет ощутимо прибавить в скорости. Но в равной степени маловероятно, что за столь же короткий срок соперники заметно улучшат свою надежность, не потеряв при этом в темпе.

И общая картина сезона пока такова, что гонка обновлений будет иметь весьма любопытный характер: Mercedes попробует обрести надежность, не слишком потеряв в скорости, а Ferrari – добиться прямо противоположного. Так что их истинную силу мы сможем оценить несколько позже.