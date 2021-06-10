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Формула 1 Аналитика

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

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Вероятность того, что Mercedes решит продлить сотрудничество с финским пилотом, тает буквально на глазах. Роберто Кинтеро рассуждает, что может быть дальше

Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Бывают такие ситуации, когда у тебя не так много вариантов – и важно не упустить момент, потому что тогда не останется и этих. Примечательно, что иногда подобные «прыжки в последний вагон» оказываются весьма удачными. Именно так четыре с половиной года назад получилось с Валттери Боттасом. 

Ему здорово повезло, когда Нико Росберг, который по контракту должен был еще два года выступать за Mercedes, объявил о прекращении карьеры вскоре после победы в чемпионате 2016 года. У команды не было ни времени, ни возможности пригласить кого-то из звезд первой величины (многие из которых наверняка с удовольствием оказались бы в кокпите серебристой машины, в ту пору однозначно быстрейшей в пелотоне).

Боттас выиграл за Mercedes уже в четвертой гонке, а к настоящему моменту в его послужном списке девять побед, 17 поулов и в общей сложности 59 призовых кубков, из которых ровно 50 пилот добыл за рулем машины с трехлучевой звездой.

При этом все контракты Боттаса заключались только на один год. Его будущее становилось известно не раньше летних каникул, но в итоге все заканчивалось наилучшим для пилота образом. До настоящего момента.

Сейчас, очень похоже, все будет иначе. Тень Джорджа Расселла, с которым финн уже имел несчастье сразиться на одинаковой технике в конце прошлого года в Бахрейне, все более грозно нависает над его будущим, пока сам Валттери проводит одну неудачную гонку за другой.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Валттери Боттас, Mercedes W12

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Валттери Боттас, Mercedes W12

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

У любой истории есть начало и окончание. Боттас знает это, и хотя на словах он верит в лояльность Mercedes, но не может не понимать, что расплата за чрезмерное доверие может оказаться очень серьезной. 

Год назад рынок пилотов Ф1 сотрясали масштабные потрясения. Перемены коснулись нескольких топ-команд и дали сразу нескольким гонщикам возможность перезагрузить свою карьеру. Как правило, при этом заключались многолетние (как минимум двухлетние) соглашения. Это привело к тому, что сейчас в плане вакансий все уже намного сложнее.

Год назад Боттасу предстояло принять непростое решение. Тогда он тоже мог резко все изменить, попробовав избавиться от имиджа «подносчика снарядов» для Льюиса Хэмилтона – и перейти в другую команду. Предложения от Renault и McLaren в тот момент были совершенно реальными – и там, и там Валттери предлагали двухлетние контракты.

Разумеется, для этого требовалось проститься с чемпионской командой и остаться без машины, способной выиграть на каждом Гран При. Давайте признаем, сделать такой шаг очень было бы непросто любому в Ф1.

Но если проанализировать ту ситуацию внимательно, картина повернется несколько иначе. У каждой из опций прошлым летом на самом беде был собственный риск. В случае с переходом он понятен и пояснений не требует. Но оставаясь в Mercedes, Боттас тем самым как бы негласно говорил, что нацелен провести сезон-2021 сильнее всех тех, что мы видели в его исполнении прежде. А если если это не получится, то он готов расстаться с Брэкли.

Как мы сейчас знаем, говорить о самом сильном сезоне пока не приходится. 

Джордж Расселл и Валттери Боттас, Mercedes-AMG F1

Джордж Расселл и Валттери Боттас, Mercedes-AMG F1

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

И хотя в самой Mercedes неохотно говорят на эту тему, мало кто сомневается, что двери команды все шире открываются перед Расселлом. Боттасу же неизбежно приходится думать о том, где он проведет сезон-2022.

Возвращение в Williams или переход в Alfa Romeo отбросим сразу. Это хороший вариант для новичка, но не для экс-пилота чемпионской команды. Вычеркнем и Aston Martin – вакансия там могла появиться только в случае, если бы дела не пошли у Себастьяна Феттеля. После Баку подобное исключено.

Надеяться на пятое продление контракта с Mercedes можно только в случае резкого роста результатов, но предпослок к этому не видно. Вдобавок, финн сейчас должен будет играть на Льюиса, а не думать о собственных очках. 

С учетом всего сказанного, остается только вакансия в Alpine. Но там хотят видеть пилота-француза, да и приходить в команду к Фернандо Алонсо – не самая заманчивая перспектива.

Боттасу 31 год. Сценарий перехода в гоночные эксперты или тест-пилоты не кажется для него хоть сколько-нибудь привлекательным. Тут можно вспомнить опыт Кими Райкконена, который в схожей ситуации переключился на другие гонки – ралли, NASCAR, что угодно. В этом случае можно рассчитывать, что через год-другой картина, возможно, изменится, его опыт и скорость Валттери вновь окажутся востребованными в Ф1.

Или все же махнуть рукой и отправиться в Williams, где он когда-то дебютировал и выступал с 2013 по 2016 год, причем выступал очень неплохо. Истории необыкновенного возвращения порой и правда случаются – вот только те примеры, что прямо сейчас перед нашими глазами, получаются все больше весьма сложными и совсем не триумфальными…

В любом случае, есть ощущение, что покидать в декабре паддок после завершения Гран При Абу-Даби Валттери будет далеко не просто. И похоже, что в этот раз вскочить в последний вагон ему будет куда сложнее, чем тогда, зимой 2016/17. И даже закрадывается мысль, что напрасно финн прошлым летом предпочел теплое местечко в Брэкли, а не новый, пусть и непростой, вызов…

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