Анализ: где продолжится карьера Боттаса после Mercedes

Бывают такие ситуации, когда у тебя не так много вариантов – и важно не упустить момент, потому что тогда не останется и этих. Примечательно, что иногда подобные «прыжки в последний вагон» оказываются весьма удачными. Именно так четыре с половиной года назад получилось с Валттери Боттасом.

Ему здорово повезло, когда Нико Росберг, который по контракту должен был еще два года выступать за Mercedes, объявил о прекращении карьеры вскоре после победы в чемпионате 2016 года. У команды не было ни времени, ни возможности пригласить кого-то из звезд первой величины (многие из которых наверняка с удовольствием оказались бы в кокпите серебристой машины, в ту пору однозначно быстрейшей в пелотоне).

Боттас выиграл за Mercedes уже в четвертой гонке, а к настоящему моменту в его послужном списке девять побед, 17 поулов и в общей сложности 59 призовых кубков, из которых ровно 50 пилот добыл за рулем машины с трехлучевой звездой.

При этом все контракты Боттаса заключались только на один год. Его будущее становилось известно не раньше летних каникул, но в итоге все заканчивалось наилучшим для пилота образом. До настоящего момента.

Сейчас, очень похоже, все будет иначе. Тень Джорджа Расселла, с которым финн уже имел несчастье сразиться на одинаковой технике в конце прошлого года в Бахрейне, все более грозно нависает над его будущим, пока сам Валттери проводит одну неудачную гонку за другой.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M, Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

У любой истории есть начало и окончание. Боттас знает это, и хотя на словах он верит в лояльность Mercedes, но не может не понимать, что расплата за чрезмерное доверие может оказаться очень серьезной.

Год назад рынок пилотов Ф1 сотрясали масштабные потрясения. Перемены коснулись нескольких топ-команд и дали сразу нескольким гонщикам возможность перезагрузить свою карьеру. Как правило, при этом заключались многолетние (как минимум двухлетние) соглашения. Это привело к тому, что сейчас в плане вакансий все уже намного сложнее.

Год назад Боттасу предстояло принять непростое решение. Тогда он тоже мог резко все изменить, попробовав избавиться от имиджа «подносчика снарядов» для Льюиса Хэмилтона – и перейти в другую команду. Предложения от Renault и McLaren в тот момент были совершенно реальными – и там, и там Валттери предлагали двухлетние контракты.

Разумеется, для этого требовалось проститься с чемпионской командой и остаться без машины, способной выиграть на каждом Гран При. Давайте признаем, сделать такой шаг очень было бы непросто любому в Ф1.

Но если проанализировать ту ситуацию внимательно, картина повернется несколько иначе. У каждой из опций прошлым летом на самом беде был собственный риск. В случае с переходом он понятен и пояснений не требует. Но оставаясь в Mercedes, Боттас тем самым как бы негласно говорил, что нацелен провести сезон-2021 сильнее всех тех, что мы видели в его исполнении прежде. А если если это не получится, то он готов расстаться с Брэкли.

Как мы сейчас знаем, говорить о самом сильном сезоне пока не приходится.

Джордж Расселл и Валттери Боттас, Mercedes-AMG F1 Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

И хотя в самой Mercedes неохотно говорят на эту тему, мало кто сомневается, что двери команды все шире открываются перед Расселлом. Боттасу же неизбежно приходится думать о том, где он проведет сезон-2022.

Возвращение в Williams или переход в Alfa Romeo отбросим сразу. Это хороший вариант для новичка, но не для экс-пилота чемпионской команды. Вычеркнем и Aston Martin – вакансия там могла появиться только в случае, если бы дела не пошли у Себастьяна Феттеля. После Баку подобное исключено.

Надеяться на пятое продление контракта с Mercedes можно только в случае резкого роста результатов, но предпослок к этому не видно. Вдобавок, финн сейчас должен будет играть на Льюиса, а не думать о собственных очках.

С учетом всего сказанного, остается только вакансия в Alpine. Но там хотят видеть пилота-француза, да и приходить в команду к Фернандо Алонсо – не самая заманчивая перспектива.

Боттасу 31 год. Сценарий перехода в гоночные эксперты или тест-пилоты не кажется для него хоть сколько-нибудь привлекательным. Тут можно вспомнить опыт Кими Райкконена, который в схожей ситуации переключился на другие гонки – ралли, NASCAR, что угодно. В этом случае можно рассчитывать, что через год-другой картина, возможно, изменится, его опыт и скорость Валттери вновь окажутся востребованными в Ф1.

Или все же махнуть рукой и отправиться в Williams, где он когда-то дебютировал и выступал с 2013 по 2016 год, причем выступал очень неплохо. Истории необыкновенного возвращения порой и правда случаются – вот только те примеры, что прямо сейчас перед нашими глазами, получаются все больше весьма сложными и совсем не триумфальными…

В любом случае, есть ощущение, что покидать в декабре паддок после завершения Гран При Абу-Даби Валттери будет далеко не просто. И похоже, что в этот раз вскочить в последний вагон ему будет куда сложнее, чем тогда, зимой 2016/17. И даже закрадывается мысль, что напрасно финн прошлым летом предпочел теплое местечко в Брэкли, а не новый, пусть и непростой, вызов…