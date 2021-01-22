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Формула 1 / Аналитика

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

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Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!
Автор:
, ответственный редактор

Теряя скорость на прямых, болиды Ф1 становятся все быстрее в поворотах

В гибридную эру болиды Формулы 1 показали впечатляющую эволюцию в области аэродинамики. Вертикальное давление на машины достигло рекордных 3 тысяч килограмм на скорости в 276 км/ч. Такой показатель продемонстрировал Mercedes W11, проходя поворот Коупс в Сильверстоуне-2020 на 37 км/ч быстрее, чем делал это в 2014 году.

Если бы рост прижимной силы в Формуле 1 изобразили в виде графика, получилась бы впечатляющая кривая. Речь идет о данных, которые команды тщательно скрывают на своих базах, но Motorsport.com получил возможность на них взглянуть и обдумать. Цифры показали невероятный рост, доведя Ф1 до невиданных показателей.

Конечно, на вершине оказался болид Mercedes W11: таких данных не было ни у одной машины Ф1 за 70 лет. Не стоит и удивляться, что мы видим пулеметную очередь рекордов на круге. Но тут есть о чем подумать.

Некоторые все упрощают, говоря, что нынешними болидами слишком просто управлять, хотя достаточно посмотреть на цифры, чтобы прийти к противоположному мнению. В сравнении с недавним прошлым мы не видели рекордов максимальной скорости (с 2017-го появились более широкие колеса и крупные антикрылья, что увеличило лобовое сопротивление машин), зато увидели пугающее увеличение скорости в поворотах.

Хотите пример? То самое прохождение поворота Коупс в Сильверстоуне Льюисом Хэмилтоном на скорости 276 км/ч в 2020 году. На старте гибридной эры, в 2014-м, он же проезжал этот поворот со скоростью 243 км/ч.

Лучший круг Льюиса в Сильверстоуне-2014 был пройден за 1:37.176. В прошлом году он проехал тот же круг за 1:29.238. Разница - 7,938 секунды. То есть Mercedes отыгрывала у себя более, чем секунду каждый год. 

Нынешние машины Ф1 стали менее быстрыми на прямых, но прижимная сила позволяет им проходить повороты на прежде немыслимых скоростях. Интересно также отметить рост латеральных перегрузок на 45%: 3,1g семь лет назад до 4,5g в том же повороте в 2020-м. И это показатели гонки! В квалификации они, несомненно, были еще выше.

Но насколько именно возросла прижимная сила? Ее значение меняется в зависимости от скорости движения. Но мы можем сказать, что в том же Коупсе вертикальное давление на Mercedes W11 составило примерно 3 тысячи килограмм, в то время как Red Bull в 2014 году испытывал там же давление в 1 тысячу 850 килограмм.

Разница в абсолютных числах составляет 65%. Хотя для получения более точных данных правильно было бы сравнивать давление при одинаковых скоростях. Однако что мы можем сказать точно, так это то, что Pirelli решила к 2021 году подготовить более прочные шины, чтобы справиться с неизбежным ростом прижимной силы.

Утечка с базы Mercedes в Брэкли сообщила, что показатели прижимной силы у новой машины уже выше, чем в 2020 году, несмотря на потерю 10%, которую ждали из-за изменения правил. Так что в Pirelli явно не ошиблись, решив поменять резину.

Вмешательство в состав покрышек потребовалось, чтобы избежать пузырения и уйти от необходимости повышать давление внутри шины, дабы не дать ей лопнуть. К тому же, новая поверхность покрышек должна повлиять на использование машинами аэродинамических потоков.

Значит ли это, что в 2021 году мы увидим машины, не способные бить рекорды? На первых этапах сезона - возможно. Но затем можно ждать очередного фестиваля рекордов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Франко Нуньес

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