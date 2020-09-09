Анализ: Феттель ждет ухода Хэмилтона из Mercedes
Анализируем ситуацию на рынке пилотов Формулы 1, где необычайно много вопросов
В связи с поздним начала сезона Формулы 1 из-за коронавируса, к середине сентября в чемпионате еще свободна почти половина мест на будущий год. На данный момент девять позиций в шести командах вызывает вопросы. И некоторые из них вызывают повышенный интерес у болельщиков.
Читайте также:
Mercedes ждет Хэмилтона
Один из самых важных вопросов – будущее Льюиса Хэмилтона. Необычно уже то, что к середине сентября действующий чемпион все еще не объявил о своих планах. Вероятно, они сильно зависят от решения Тото Вольфа, оставаться ему или уйти. Однако вряд ли Хэмилтон откажется от места в лучшей машине на 2021 год.
Есть небольшая вероятность того, что Льюис решит – с него хватит. Но, учитывая его обычный подход к карьере, вероятность эта очень мала.
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Скорее всего, Хэмилтон продлит контракт. А вот его длина – более открытый вопрос. Будет сделка двухлетней или более долгосрочной? В первом случае ее расценят как подготовку к завершению карьеры Льюиса. Во-втором, дуэт Льюиса и Mercedes покажет готовность к эре новых технических правил.
Читайте также:
Racing Point: Феттель вместо Переса?
Второй самый важный вопрос после Хэмилтона – контракт четырехкратного чемпиона с командой из Сильверстоуна. В паддоке бытует мнение, что обо всем уже договорено. Но остались два вопроса.
Во-первых, Себастьян хочет понять технические планы команды после того, как FIA решила запретить копирование чужих машин. А во-вторых, Себ держит ухо востро относительно места в Mercedes. Вдруг Льюис передумает...
Себастьян Феттель, Ferrari
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Если же место в Брэкли не освободится, а в проект Aston Martin Феттель не поверит, то команда сохранит Серхио Переса, а сам Себастьян возьмет годичную паузу.
Обмен Гасли на Элбона и Квята на Цуноду
Из девяти свободных мест три осталось в системе Red Bull. Правда, в случае Алекса Элбона и Пьера Гасли вопрос только в том, кто из них в какой команде концерна поедет.
Обратный обмен Пьера и Алекса местами кажется наиболее вероятным решением. Некоторые считают, что это произойдет даже до окончания сезона-2020.
Пьер Гасли, AlphaTauri
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
У Квята другая ситуация: им могут пожертвовать ради Юки Цуноды, если тот наберет достаточное количество очков для суперлицензии. Японскому пилоту надо завершить сезон Формулы 2 в первой пятерке, чтобы набрать необходимые 40 очков. Однако вопрос еще и в том, как Цунода проведет остаток сезона.
Если он не подтвердит темп, показанный в первой половине чемпионата, его могут оставить в Ф2 на второй год. В таком случае, Квят сохранит за собой место в AlphaTauri как минимум до начала сезона-2021.
Читайте также:
Сложные связи Haas и Alfa Romeo
Ситуации в этих двух командах во многом переплетены между собой. В Хинвиле ждут решения Кими Райкконена, которое должно быть принято до Гран При России. Если он решит остаться, то одно место в команде будет занято. Если уйдет, то в Alfa Romeo начнут искать замену.
Первым вариантом кажется Серхио Перес, в то время как Нико Хюлькенберга связывают с Haas. Американская команда тоже проявляет интерес к Пересу, но тот еще надеется остаться в своей нынешней команде.
Кими Райкконен, Alfa Romeo
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Haas еще не начинала переговоров с Кевином Магнуссеном, который застыл в ожидании, так как не имеет других вариантов. Исход переговоров совсем не очевиден, и после многих лет стабильного состава Haas может сменить обоих гонщиков.
Вдобавок, в обеих командах существует вероятность найма молодых пилотов из программы Ferrari.
Читайте также:
Место для Мика Шумахера
Все трое лидеров Формулы 2 на данный момент представляют Академию Ferrari. Так что команде может потребуется найти больше одного места к концу сезона. К этому числу соискателей присоединяется и Антонио Джовинацци, у которого есть несколько вариантов.
Во-первых, ему может достаться место Кими Райкконена, если тот решит уйти. Во-вторых, он может перейти в Haas. Наконец, Джовинацци сможет сохранить текущее положение, если Ferrari решит для начала давать юниорам места резервных пилотов.
Мик Шумахер, PREMA Racing
Фото: Formula Motorsport Ltd
Главным среди них считается Мик Шумахер. Если немец выиграет чемпионат Ф2, то облегчит Ferrari жизнь и наверняка получит место в Ф1. В ином случае ситуация может осложниться из-за избытка кандидатов.
Читайте также:
Предыдущая новость
Вольф: Mercedes не начнет проигрывать без Хэмилтона
Следующая новость
Босс Racing Point опроверг факт переговоров с Феттелем
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Даниил Квят
|Автор
|Роберто Кинкеро