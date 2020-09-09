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Формула 1 / Аналитика

Анализ: Феттель ждет ухода Хэмилтона из Mercedes

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Анализ: Феттель ждет ухода Хэмилтона из Mercedes
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Анализируем ситуацию на рынке пилотов Формулы 1, где необычайно много вопросов

В связи с поздним начала сезона Формулы 1 из-за коронавируса, к середине сентября в чемпионате еще свободна почти половина мест на будущий год. На данный момент девять позиций в шести командах вызывает вопросы. И некоторые из них вызывают повышенный интерес у болельщиков.

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Mercedes ждет Хэмилтона

Один из самых важных вопросов – будущее Льюиса Хэмилтона. Необычно уже то, что к середине сентября действующий чемпион все еще не объявил о своих планах. Вероятно, они сильно зависят от решения Тото Вольфа, оставаться ему или уйти. Однако вряд ли Хэмилтон откажется от места в лучшей машине на 2021 год. 

Есть небольшая вероятность того, что Льюис решит – с него хватит. Но, учитывая его обычный подход к карьере, вероятность эта очень мала. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Скорее всего, Хэмилтон продлит контракт. А вот его длина – более открытый вопрос. Будет сделка двухлетней или более долгосрочной? В первом случае ее расценят как подготовку к завершению карьеры Льюиса. Во-втором, дуэт Льюиса и Mercedes покажет готовность к эре новых технических правил.

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Второй самый важный вопрос после Хэмилтона – контракт четырехкратного чемпиона с командой из Сильверстоуна. В паддоке бытует мнение, что обо всем уже договорено. Но остались два вопроса.

Во-первых, Себастьян хочет понять технические планы команды после того, как FIA решила запретить копирование чужих машин. А во-вторых, Себ держит ухо востро относительно места в Mercedes. Вдруг Льюис передумает...

Себастьян Феттель, Ferrari

Себастьян Феттель, Ferrari

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Если же место в Брэкли не освободится, а в проект Aston Martin Феттель не поверит, то команда сохранит Серхио Переса, а сам Себастьян возьмет годичную паузу.

Обмен Гасли на Элбона и Квята на Цуноду

Из девяти свободных мест три осталось в системе Red Bull. Правда, в случае Алекса Элбона и Пьера Гасли вопрос только в том, кто из них в какой команде концерна поедет.

Обратный обмен Пьера и Алекса местами кажется наиболее вероятным решением. Некоторые считают, что это произойдет даже до окончания сезона-2020.

Пьер Гасли, AlphaTauri

Пьер Гасли, AlphaTauri

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

У Квята другая ситуация: им могут пожертвовать ради Юки Цуноды, если тот наберет достаточное количество очков для суперлицензии. Японскому пилоту надо завершить сезон Формулы 2 в первой пятерке, чтобы набрать необходимые 40 очков. Однако вопрос еще и в том, как Цунода проведет остаток сезона.

Если он не подтвердит темп, показанный в первой половине чемпионата, его могут оставить в Ф2 на второй год. В таком случае, Квят сохранит за собой место в AlphaTauri как минимум до начала сезона-2021.

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Сложные связи Haas и Alfa Romeo

Ситуации в этих двух командах во многом переплетены между собой. В Хинвиле ждут решения Кими Райкконена, которое должно быть принято до Гран При России. Если он решит остаться, то одно место в команде будет занято. Если уйдет, то в Alfa Romeo начнут искать замену.

Первым вариантом кажется Серхио Перес, в то время как Нико Хюлькенберга связывают с Haas. Американская команда тоже проявляет интерес к Пересу, но тот еще надеется остаться в своей нынешней команде.

Кими Райкконен, Alfa Romeo

Кими Райкконен, Alfa Romeo

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas еще не начинала переговоров с Кевином Магнуссеном, который застыл в ожидании, так как не имеет других вариантов. Исход переговоров совсем не очевиден, и после многих лет стабильного состава Haas может сменить обоих гонщиков.

Вдобавок, в обеих командах существует вероятность найма молодых пилотов из программы Ferrari.

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Место для Мика Шумахера

Все трое лидеров Формулы 2 на данный момент представляют Академию Ferrari. Так что команде может потребуется найти больше одного места к концу сезона. К этому числу соискателей присоединяется и Антонио Джовинацци, у которого есть несколько вариантов.

Во-первых, ему может достаться место Кими Райкконена, если тот решит уйти. Во-вторых, он может перейти в Haas. Наконец, Джовинацци сможет сохранить текущее положение, если Ferrari решит для начала давать юниорам места резервных пилотов.

Мик Шумахер, PREMA Racing

Мик Шумахер, PREMA Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

Главным среди них считается Мик Шумахер. Если немец выиграет чемпионат Ф2, то облегчит Ferrari жизнь и наверняка получит место в Ф1. В ином случае ситуация может осложниться из-за избытка кандидатов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Даниил Квят
Автор Роберто Кинкеро

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