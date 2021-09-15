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Формула 1 Новости

Анализ: Феттель собрался завершить карьеру?

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Почему Себастьян до сих пор не продлил контракт с Aston Martin?

Анализ: Феттель собрался завершить карьеру?

Aston Martin до сих пор не объявила о продлении контракта с Себастьяном Феттелем. Формально, еще в прошлом году договор с ним был заявлен как многолетний. Но как мы знаем, в Формуле 1 сделку нужно подтверждать каждый год. Однако контракт Себастьяна пока никто не подтвердил. 

В Aston Martin публично заявляют, что ведут с Себастьяном переговоры и хотят оставить его в команде. Сам Себастьян тоже говорит, что нисколько не спешит и не переживает о подписании. 

По слухам, правда, все не так просто. Медиа уже возвестили о якобы переговорах Лоуренса Стролла с Фернандо Алонсо. Правда, неудачных. Но слухи на пустом месте не появляются. Они либо распускаются, либо их распускают. Возможно ли, что так в Aston Martin пытались повлиять на Себастьяна?

По данным Auto Motor und Sport, команда действительно нацелена продлить соглашение, но вот сам Феттель сомневается. Говорят, Себастьян подумывает, не завершить ли ему вообще карьеру. Какие предпосылки? 

Во-первых, не самые лучшие результаты. Наверняка четырехкратный чемпион подустал бороться с пилотами второй десятки. Тем более, второй год подряд. 

Во-вторых, вопросы вызывают перспективы Феттеля в Aston Martin. Действительно ли команда видит в нем лидера? Или Стролл-старший нанял дорогостоящего пилота для разработки болида под другого гонщика. Какого, догадайтесь сами.

Наконец, третья предпосылка – новая мотивация. В последнее время Себастьян все больше времени уделяет экологии. С одной стороны, позиция пилота Ф1, все больше стремящейся к углеродной нейтральности, дает хорошую платформу для освещения своих взглядов. С другой, пилот Ф1 как минимум вынужден регулярно путешествовать, а постоянные перелеты никак не способствуют улучшению экологии. 

Может ли что-то из этого стать реальной причиной для ухода Себа? Не известно. Но раз контракт до сих пор не подписан, значит какие-то сомнения у немца есть.

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