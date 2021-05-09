Анализ: Ферстаппен проиграл Хэмилтону из-за Переса

Сегодня Mercedes провела мастер-класс по тому, как выигрывать проигранные гонки. Тактический гений Льюиса Хэмилтона и команды позволил им вернуть то, что Макс Ферстаппен с мясом вырвал на первом круге. Но ничего не получилось бы без одного участника – пилота Red Bull Серхио Переса.

Давайте по порядку. Все последние годы в Red Bull жаловались, что из-за слабости напарником Ферстаппен остается один против двух гонщиков Mercedes. Только из-за этого команда нарушила свое правило не нанимать пилотов со стороны и взяла Чеко Переса. Казалось, уж опытный мексиканец-то должен стать для Макса той самой второй рукой, которой не хватает для победы. Но нет.

В Барселоне Ферстаппен опять оказался в одиночестве. Перес с треском провалил квалификацию и не смог отыграться в гонке. Стартовый прорыв Чеко завяз в Дэне Риккардо, бывшем пилоте Red Bull. В общей сложности Перес провел позади него 39 из 66 кругов гонки. И это при намного более быстрой машине!

И именно этот фактор стал в гонке решающим. Напомню, на 43-м круге, после того, как первый спурт на шинах Medium не вывел его в лидеры, Хэмилтон внезапно свернул на второй пит-стоп.

Тактика была проста: получить более свежую резину на финише и за счет этого разобраться с Ферстаппеном. В Red Bull не сообразили ответить сразу же, а уже через пару кругов Льюис закрыл для Макса окно пит-стопа и отвечать было поздно.

Второй пит-стоп отбросил Хэмилтона всего лишь со второго места на третье. Между ним и лидером оказался второй пилот Mercedes Валттери Боттас, который, естественно, без проблем пропустил британца вперед. Вот где-то тут должен был быть Перес.

Он мог ехать перед Боттасом или сразу позади него. Он мог задержать Хэмилтона сразу после его пит-стопа и позволить Ферстаппену сменить шины во второй раз. Он мог заставить Льюиса убивать свои шины ради обгона второй машины Red Bull. Он мог дать Максу сколько-то живительных секунд. Но его там не было. Ведь во время пит-стопа Льюиса Чеко все еще пытался обогнать Дэна Риккардо.

Отсутствие второй машины Red Bull до предела развязывало руки Mercedes. Ведь даже если бы Макс отреагировал на пит-стоп Хэмилтона сразу, то в лидеры гонки вышел бы Валттери Боттас. И ехал бы до финиша, сдерживал Макса, позволял Льюису подобраться к нему сзади.

Конечно, Перес, находись он рядом, и такую тактику бы блокировал. Но его рядом не было. При равном количестве пит-стопов Чеко проиграл Хэмилтону на финише больше минуты. Максу – 50 секунд. А между тройкой лидеров и Пересом втиснулся еще и Шарль Леклер на Ferrari.

Вся тактическая хитрость Mercedes сработала потому, что это вновь была битва двоих против одного. А одноногие команды в Формуле 1 сейчас не побеждают.