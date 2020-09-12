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Формула 1 / Гран При Тосканы / Аналитика

Анализ: Ферстаппен на 10 км/ч быстрее Хэмилтона на прямых

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Анализ: Ферстаппен на 10 км/ч быстрее Хэмилтона на прямых
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Соавтор: Иван Матушкин, редактор

Тренировки дали повод сомневаться в том, что Mercedes будет фаворитом в гонке Гран При Тосканы

Пилот Mercedes Валттери Боттас завершил все тренировки Гран При Тосканы с лучшими временами, а его напарник Льюис Хэмилтон в пятницу дважды стал вторым. Однако гонщики чемпионской команды не смогли сильно оторваться от Макса Ферстаппена на Red Bull. 

В Муджелло Mercedes дала своим болидам большую аэродинамическую нагрузку, нежели Red Bull, чтобы избежать возможных проблем с резиной. Однако, это сказалось на скорости немецкой команды на прямых. В пятницу Ферстаппен на прямой ехал на 8 км/ч быстрее Боттаса, и почти на 10 км/ч быстрее Хэмилтона.

Характеристики тосканской трассы предвещали большое преимущество Mercedes, и Боттас подтвердил его, став быстрейшим на обеих тренировках. Однако отрыв команды от преследователей, по крайней мере от Ферстаппена, оказался не так велик, как бывал раньше. Макс буквально дышал в затылок обоим лидерам и в симуляции квалификационных кругов, и на длинных отрезках.

Обе машины Mercedes сохранили свой подход из Монцы, то есть получили больше прижимной силы, чем Red Bull. Для Хэмилтона крайне опасны проблемы с резиной, поэтому было решено повысить прижим, чтобы по-максимуму избежать скольжения и, как следствие, перегрева шин.

Времена на первом секторе (Боттас 27.578, Ферстаппен 27.744, Хэмилтон 27.817) не совсем отражают расклад сил на стартовой прямой, так как в сектор входят еще пять поворотов. На прямой же Боттас проигрывал Ферстаппену три десятых секунды, которые потом отыграл в поворотах.

В субботней тренировке голландец и вовсе был быстрее пары Mercedes на шинах Medium. Чтобы подвинуть его в протоколе, Боттаса и Хэмилтону пришлось перейти на Soft. Но и на мягких шинах Макс смог вклиниться между Валттери и Льюисом, что не обещает Mercedes уверенной победы в квалификации. А это уже грозит команде проблемами в гонке. 

Чемпионам надо обеспечить себе первый ряд стартовой решетки, потому что если туда прорвется Ферстаппен, расклад сил может поменяться. Мы видели подобное неделю назад в Монце. А без хорошей максимальной скорости преследовать в Муджелло крайне сложно.

Вдобавок, скорость Ферстаппена на Medium дает основания полагать, что на гоночных отрезках Mercedes как минимум не будет у него серьезно выигрывать. А возможно, Red Bull даже окажется впереди.

На длинных отрезках в пятницу Ферстаппен шел практически в темпе Боттаса, на мягких шинах уступая лишь одну десятую с круга Хэмилтону. Это точно не та Red Bull, что была в Монце. И в боксах Mercedes это уже поняли.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Роберто Кинкеро

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