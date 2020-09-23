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Формула 1 / Аналитика

Анализ: Ferrari захватила власть в Ф1 с помощью Доменикали?

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Анализ: Ferrari захватила власть в Ф1 с помощью Доменикали?
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Уже в 2021 году у Формулы 1 должен появиться новый босс. По нашим данным, им станет бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали

Решение Формулы 1 нанять в качестве руководителя Стефано Доменикали неизбежно вызвало смешанную реакцию: рукоплескания вперемежку со скептицизмом. Чейз Кэри давно не скрывал, что не собирается надолго задерживаться на месте босса, а Доменикали был одним из наиболее подходящих кандидатов ему на замену. 

Стефано хорошо понимает этот спорт. Он возглавлял департамент FIA по формульным гонкам и почти 20 лет проработал в Ferrari, шесть из них возглавляя команду. А работая с 2016 года в Lamborghini он хорошо познакомился с бизнес-стороной дела, потребностями автопроизводителей и современными тенденциями продаж. 

Его интеллект, спокойствие и умение доводить дела до конца станут для Ф1 находкой в эру нового регламента с 2022 года. 

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Стефано Доменикали

Стефано Доменикали

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari захватывает власть? 

Но, как почти всегда бывает, есть и сторонники теорий заговора, которые указывают на прошлое Доменикали в Маранелло и ждут от него предвзятости. И они лишь укрепляются во мнении от того, что в Ф1 уже работает бывший техдиректор Ferrari Росс Браун, а президентом FIA является Жан Тодт, предшественник Доменикали во главе Скудерии.

Конечно, боссы Ф1 не упустили этот вопрос из вида: источники полагают, что контракт с Доменикали будет подписан официально только если Тодт гарантирует, что не пойдет на новый срок в FIA в 2021 году. Пока Тодт по всем признакам не собирается сохранять за собой пост после истечения нынешнего срока. 

«Я люблю свою работу, и мне повезло, что я сохранил до сих пор страсть и мотивацию, – говорил Тодт ранее в этом году. – Но число сроков у нас ограничено и я не собираюсь менять это правило. Хоть я и получаю просьбы по этому поводу, я на намерен проводить более трех сроков на посту». 

Несмотря на крепкую связь Доменикали с Ferrari, не стоит думать, что он идет в Ф1 с мыслями о чем-то, кроме улучшения чемпионата в целом. Уходя из Скудерии он показал, что является человеком принципов: уволился, чтобы не выбирать козлов отпущения за слабый мотор. 

Стефано Доменикали, Лука ди Монтедземоло и Антонелло Колетта

Стефано Доменикали, Лука ди Монтедземоло и Антонелло Колетта

Фото: Ferrari Media Center

С тех пор прошло много времени, и для такого разностороннего человека, как Доменикали, просто нет смысла возглавлять Ф1 только ради помощи бывшей команде. Тем более, что в последние годы он был прямым конкурентом Ferrari на рынке спорткаров, работая на Lamborghini. И прекрасно с этим справлялся.

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Поправка Вольфа

Пока FIA, Ф1 и команды вели обсуждения нового Договора согласия, одним из главных вопросов было – кто может возглавлять чемпионат в будущем. Кроме Доменикали упоминались имена текущих боссов команд Тото Вольфа и Кристиана Хорнера. И чтобы обезопасить Ф1 от чьих-то личных интересов, было решено не нанимать на должность главы серии того, кто работал на одну из команд в последние два года. 

Это закрыло дорогу во главу Ф1 для Вольфа и Хорнера, а кто-то из команд даже назвал правило «поправкой Тото Вольфа». И раз уж команд устраивали кандидаты, проведшие вне Ф1 два года, то шестилетняя пауза Доменикали точно должна их успокоить.

Стефано Доменикали, генеральный директор Scuderia Ferrari

Стефано Доменикали, генеральный директор Scuderia Ferrari

Фото: Ferrari Media Center

Сейчас надо думать о том, что Доменикали может дать Ф1, вместо того, чтобы думать о его прошлом. У него есть страсть, ум и желание приспосабливаться, что должно помочь Ф1 выйти на новые рынки и привлечь более широкую аудиторию.

Показательно, что в прошлом году он нашел время, чтобы посетить финал турнира по игре Gran Turismo в Монако, где помогал представлять новую модель Lamborghini внутри игры. Мало какой руководитель стал бы тратить на это силы и время.

Пока кажется, что приглашение Доменикали – идеальный ход. Он понимает, что сегодняшние молодые фанаты это завтрашние покупатели. И это отличные новости для будущего Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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