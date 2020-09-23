Анализ: Ferrari захватила власть в Ф1 с помощью Доменикали?

Решение Формулы 1 нанять в качестве руководителя Стефано Доменикали неизбежно вызвало смешанную реакцию: рукоплескания вперемежку со скептицизмом. Чейз Кэри давно не скрывал, что не собирается надолго задерживаться на месте босса, а Доменикали был одним из наиболее подходящих кандидатов ему на замену.

Стефано хорошо понимает этот спорт. Он возглавлял департамент FIA по формульным гонкам и почти 20 лет проработал в Ferrari, шесть из них возглавляя команду. А работая с 2016 года в Lamborghini он хорошо познакомился с бизнес-стороной дела, потребностями автопроизводителей и современными тенденциями продаж.

Его интеллект, спокойствие и умение доводить дела до конца станут для Ф1 находкой в эру нового регламента с 2022 года.

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Стефано Доменикали Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari захватывает власть?

Но, как почти всегда бывает, есть и сторонники теорий заговора, которые указывают на прошлое Доменикали в Маранелло и ждут от него предвзятости. И они лишь укрепляются во мнении от того, что в Ф1 уже работает бывший техдиректор Ferrari Росс Браун, а президентом FIA является Жан Тодт, предшественник Доменикали во главе Скудерии.

Конечно, боссы Ф1 не упустили этот вопрос из вида: источники полагают, что контракт с Доменикали будет подписан официально только если Тодт гарантирует, что не пойдет на новый срок в FIA в 2021 году. Пока Тодт по всем признакам не собирается сохранять за собой пост после истечения нынешнего срока.

«Я люблю свою работу, и мне повезло, что я сохранил до сих пор страсть и мотивацию, – говорил Тодт ранее в этом году. – Но число сроков у нас ограничено и я не собираюсь менять это правило. Хоть я и получаю просьбы по этому поводу, я на намерен проводить более трех сроков на посту».

Несмотря на крепкую связь Доменикали с Ferrari, не стоит думать, что он идет в Ф1 с мыслями о чем-то, кроме улучшения чемпионата в целом. Уходя из Скудерии он показал, что является человеком принципов: уволился, чтобы не выбирать козлов отпущения за слабый мотор.

Стефано Доменикали, Лука ди Монтедземоло и Антонелло Колетта Фото: Ferrari Media Center

С тех пор прошло много времени, и для такого разностороннего человека, как Доменикали, просто нет смысла возглавлять Ф1 только ради помощи бывшей команде. Тем более, что в последние годы он был прямым конкурентом Ferrari на рынке спорткаров, работая на Lamborghini. И прекрасно с этим справлялся.

Поправка Вольфа

Пока FIA, Ф1 и команды вели обсуждения нового Договора согласия, одним из главных вопросов было – кто может возглавлять чемпионат в будущем. Кроме Доменикали упоминались имена текущих боссов команд Тото Вольфа и Кристиана Хорнера. И чтобы обезопасить Ф1 от чьих-то личных интересов, было решено не нанимать на должность главы серии того, кто работал на одну из команд в последние два года.

Это закрыло дорогу во главу Ф1 для Вольфа и Хорнера, а кто-то из команд даже назвал правило «поправкой Тото Вольфа». И раз уж команд устраивали кандидаты, проведшие вне Ф1 два года, то шестилетняя пауза Доменикали точно должна их успокоить.

Стефано Доменикали, генеральный директор Scuderia Ferrari Фото: Ferrari Media Center

Сейчас надо думать о том, что Доменикали может дать Ф1, вместо того, чтобы думать о его прошлом. У него есть страсть, ум и желание приспосабливаться, что должно помочь Ф1 выйти на новые рынки и привлечь более широкую аудиторию.

Показательно, что в прошлом году он нашел время, чтобы посетить финал турнира по игре Gran Turismo в Монако, где помогал представлять новую модель Lamborghini внутри игры. Мало какой руководитель стал бы тратить на это силы и время.

Пока кажется, что приглашение Доменикали – идеальный ход. Он понимает, что сегодняшние молодые фанаты это завтрашние покупатели. И это отличные новости для будущего Ф1.