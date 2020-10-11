Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

На Гран При Германии Ferrari внезапно оказалась на втором ряду стартовой решетки благодаря усилиям Шарля Леклера. Однако, команда и в целом выглядела сильнее, чем прежде. Кажется, обновление аэродинамики и изменение задней подвески вернули Скудерию на позицию третьей силе в пелотоне.

Однако сейчас вполне разумно спросить, насколько четвертое место Леклера обусловлено его собственным талантом, а насколько обновлениями Ferrari. Глядя на 11-е место Себастьяна Феттеля можно сказать, что это полностью заслуга юного монегаска. Однако, такая позиция казалась бы неблагодарной относительно техников из Маранелло, которые пытаются сделать более предсказуемым поведение SF1000 – машины плохой от рождения, и ставшей еще хуже со временем.

Нюрбургринг оказался не слишком избирательной трассой и пилоты на одинаковых командах в квалификации оказались рядом. Пара из Mercedes заняла первый ряд, а дуэт Red Bull был бы на втором, если бы не Леклер: Шарль всего на 12 тысячных опередил Алекса Элбона.

Шарль Леклер, Ferrari SF1000 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Дальше расположились два пилота Renault и двое из McLaren, между которыми вклинился Чеко Перес. В целом, квалификация точно отразила текущий расклад сил в Формуле 1. Вопросы вызывает только положение Ferrari.

Занимают красные второй ряд, как Леклер, или шестой, как Феттель? Ведь между ними оказалось сразу полсекунды и семь позиций на решетке. Однако обе машины подали положительные признаки, прибавив и в стабильности поведения, и в скорости.

Проведя всего одну тренировку, команды были вынуждены гадать с настройками перед квалификацией. И Скудерии удалось вывести на трассу хорошо сбалансированную SF1000, что показало эффективности работы на симуляторе.

Прежние проблемы машины с низкой температурой и холодным асфальтом предвещали тяжелую квалификацию. Но вместо этого SF1000 справилась со сложными условиями наилучшим образом, и смогли прогреть шины, хотя температура полотна не поднималась выше 19 градусов.

Что же изменилось? Представленные в Германии дефлекторы иначе направили поток воздуха, идущий от переднего крыла, а сзади сработал новый диффузор. В итоге, на трассе с максимальным уровнем прижимной силой SF1000 перестала быть той «стеной», которой была ранее.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Видимо, инженеры нашли способ снизить лобовое сопротивление болида. Однако максимальная скорость осталась слабым местом SF1000: Валттери Боттас показал результат 318,5 км/ч, в то время как Леклер разогнался лишь до 311,5 км/ч.

Так в чем машина Ferrari прибавила? То, что команда отработала с шинами лучше, чем ее конкурентым, говорит о том, что они улучшила заднюю подвеску. Ее концепция не была плохой изначально, но потребовалось много времени, чтобы найти верные настройки и сделать машину стабильнее в переходе от торможения к разгону, когда вам надо добиться максимального сцепления с асфальтом и при этом не перегреть шины.

Рост прижимной силы, который связан с настройками подвески, окупился за счет более агрессивного стиля вождения Леклера. Однако использующий более чистые траектории Феттель не добился того же преимущества, так как все еще чувствует нестабильность в задней части болида.

Немец внес свой вклад в развитие машины, отработав настройки на субботней тренировке, пока Леклер для сравнения использовал старую версию. Однако, когда дошло до быстрого круга немцу помешали разные помарки.

В Q2 Себастьян не смог прибавить при переходе с Medium на Soft. А если бы он нашел те полсекунды, что дает более мягкая резина, то явно прошел бы в Q3.

SF1000 не превратилась в лебедя из гадкого утенка, но Леклер смог использовать ее должным образом и извлечь весь ее потенциал. В гонке команде нужно будет подтвердить, что рывок в скорости не был случайным. Но разработки в целом нацелены не на нынешний сезон, а на следующий.