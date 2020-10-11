Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Гонка через
03 Часов
:
47 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
61 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Аналитика

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

Поделились
Комментарии
Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину
Автор:
, ответственный редактор

Разбираем неожиданную удачу Скудерии в квалификации на «Нюрбургринге»

На Гран При Германии Ferrari внезапно оказалась на втором ряду стартовой решетки благодаря усилиям Шарля Леклера. Однако, команда и в целом выглядела сильнее, чем прежде. Кажется, обновление аэродинамики и изменение задней подвески вернули Скудерию на позицию третьей силе в пелотоне.

Однако сейчас вполне разумно спросить, насколько четвертое место Леклера обусловлено его собственным талантом, а насколько обновлениями Ferrari. Глядя на 11-е место Себастьяна Феттеля можно сказать, что это полностью заслуга юного монегаска. Однако, такая позиция казалась бы неблагодарной относительно техников из Маранелло, которые пытаются сделать более предсказуемым поведение SF1000 – машины плохой от рождения, и ставшей еще хуже со временем.

Нюрбургринг оказался не слишком избирательной трассой и пилоты на одинаковых командах в квалификации оказались рядом. Пара из Mercedes заняла первый ряд, а дуэт Red Bull был бы на втором, если бы не Леклер: Шарль всего на 12 тысячных опередил Алекса Элбона. 

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Дальше расположились два пилота Renault и двое из McLaren, между которыми вклинился Чеко Перес. В целом, квалификация точно отразила текущий расклад сил в Формуле 1. Вопросы вызывает только положение Ferrari.

Занимают красные второй ряд, как Леклер, или шестой, как Феттель? Ведь между ними оказалось сразу полсекунды и семь позиций на решетке. Однако обе машины подали положительные признаки, прибавив и в стабильности поведения, и в скорости.

Проведя всего одну тренировку, команды были вынуждены гадать с настройками перед квалификацией. И Скудерии удалось вывести на трассу хорошо сбалансированную SF1000, что показало эффективности работы на симуляторе.

Читайте также:

Прежние проблемы машины с низкой температурой и холодным асфальтом предвещали тяжелую квалификацию. Но вместо этого SF1000 справилась со сложными условиями наилучшим образом, и смогли прогреть шины, хотя температура полотна не поднималась выше 19 градусов.

Что же изменилось? Представленные в Германии дефлекторы иначе направили поток воздуха, идущий от переднего крыла, а сзади сработал новый диффузор. В итоге, на трассе с максимальным уровнем прижимной силой SF1000 перестала быть той «стеной», которой была ранее. 

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Видимо, инженеры нашли способ снизить лобовое сопротивление болида. Однако максимальная скорость осталась слабым местом SF1000: Валттери Боттас показал результат 318,5 км/ч, в то время как Леклер разогнался лишь до 311,5 км/ч.

Так в чем машина Ferrari прибавила? То, что команда отработала с шинами лучше, чем ее конкурентым, говорит о том, что они улучшила заднюю подвеску. Ее концепция не была плохой изначально, но потребовалось много времени, чтобы найти верные настройки и сделать машину стабильнее в переходе от торможения к разгону, когда вам надо добиться максимального сцепления с асфальтом и при этом не перегреть шины.

Читайте также:

Рост прижимной силы, который связан с настройками подвески, окупился за счет более агрессивного стиля вождения Леклера. Однако использующий более чистые траектории Феттель не добился того же преимущества, так как все еще чувствует нестабильность в задней части болида.

Немец внес свой вклад в развитие машины, отработав настройки на субботней тренировке, пока Леклер для сравнения использовал старую версию. Однако, когда дошло до быстрого круга немцу помешали разные помарки.

В Q2 Себастьян не смог прибавить при переходе с Medium на Soft. А если бы он нашел те полсекунды, что дает более мягкая резина, то явно прошел бы в Q3.

SF1000 не превратилась в лебедя из гадкого утенка, но Леклер смог использовать ее должным образом и извлечь весь ее потенциал. В гонке команде нужно будет подтвердить, что рывок в скорости не был случайным. Но разработки в целом нацелены не на нынешний сезон, а на следующий.

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Предыдущая новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое Сегодня

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды
Формула 1 Формула 1 / Новость

Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды

Хронический Феттель и невероятный Халк. Герои и неудачники квалификации в Германии
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Хронический Феттель и невероятный Халк. Герои и неудачники квалификации в Германии

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull хитро продырявила переднее крыло болида

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета
Статья с видео
Формула 1 Формула 1 / Новость

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета

Гасли похвалился преимуществом над Квятом
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли похвалился преимуществом над Квятом

Самое важное:

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Лучшие фото Гран При Айфеля: суббота
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Айфеля: суббота

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета
Статья с видео
Формула 1 Формула 1 / Новость

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

2
Формула 1

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

3
Формула 1

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

4
Формула 1

Штайнер посоветовал Магнуссену и Грожану искать новые команды

5
Формула 1

Хронический Феттель и невероятный Халк. Герои и неудачники квалификации в Германии

Самое важное:

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину
Формула 1

Анализ: Ferrari нашла способ улучшить машину

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Лучшие фото Гран При Айфеля: суббота
Формула 1

Лучшие фото Гран При Айфеля: суббота

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета
Формула 1

Racing Point о болезни Стролла: Он не мог выйти из туалета

В Haas подтвердили интерес к Мазепину
Формула 1

В Haas подтвердили интерес к Мазепину

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.