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Формула 1 / Аналитика

Анализ: Ferrari меньше всех потеряла в 2021-м. Больше всех – Haas

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, редактор

Причины проблем команды Мазепина явно кроются не в моторе

Анализ: Ferrari меньше всех потеряла в 2021-м. Больше всех – Haas

Перед сезоном-2021 FIA изменила технический регламент так, чтобы снизить прижимную силу болидов. Это было сделано, чтобы уменьшить нагрузку на шины и не доходить до лопнувшей резины по ходу гонки.

Вместе с прижимной силой должна была упасть и скорость машин. Судя по данным Гран При Бахрейна, план FIA сработал.

В среднем квалификационные результаты в Сахире-2021 стали на 1,6 секунды медленнее, чем на прошлогоднем Гран При в ноябре. Все десять команд проиграли своим результатам из 2020-го, при этом разброс разниц составил от половины секунды, до почти двух с половиной. 

Лучше всех относительно прошлогодней себя справилась Ferrari. В 2020 году Скудерия стала лишь шестой в Кубке конструкторов, проведя провальный сезон. В Бахрейне она оказалась единственной, кто проиграл своему результату прошлого сезона менее секунды. При этом на Гран При 2020-го пилоты Ferrari не поднялись в квалификации выше 11-го места, а в 2021-м Шарль Леклер стал четвертым. 

Самые большие потери в сравнении с прошлым годом показала Haas. Мик Шумахер проиграл прошлогоднему результату Кевина Магнуссена 2,338 секунды, при том, что показал 19-е время против 18-го у датчанина.

Больше двух секунд своим прошлогодним временам также проиграли Aston Martin, Mercedes и Williams. Причем в случае двух последних команд лучшие времена в 2020-м и 2021-м установили одни и те же пилоты (Хэмилтон и Расселл). Наименьших, после Ferrari, потерь добились Alfa Romeo и Red Bull.

Команда Время-2020 Время-2021 Разница
Mercedes 1:27.264 (Хэмилтон) 1:29.385 (Хэмилтон) +2.121
Red Bull 1:27.678 (Ферстаппен) 1:28.997 (Ферстаппен) +1.319
McLaren 1:28.542 (Норрис) 1:29.927 (Риккардо) +1.385
Ferrari 1:29.137 (Леклер) 1:29.678 (Леклер) +0.541
AlphaTauri 1:28.448 (Гасли) 1:29.809 (Гасли) +1.361
Aston Martin  1:28.322 (Перес) 1:30.601 (Стролл) +2.279
Alfa Romeo 1:29.491 (Джовинацци) 1:30.708 (Джовинацци) +1.217
Alpine 1:28.417 (Риккардо) 1:30.249 (Алонсо) +1.832
Williams 1:29.294 (Расселл) 1:31.316 (Расселл) +2.022
Haas 1:30.111 (Магнуссен) 1:32.449 (Шумахер) +2.338

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari , Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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