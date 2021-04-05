Анализ: Ferrari меньше всех потеряла в 2021-м. Больше всех – Haas
Причины проблем команды Мазепина явно кроются не в моторе
Перед сезоном-2021 FIA изменила технический регламент так, чтобы снизить прижимную силу болидов. Это было сделано, чтобы уменьшить нагрузку на шины и не доходить до лопнувшей резины по ходу гонки.
Вместе с прижимной силой должна была упасть и скорость машин. Судя по данным Гран При Бахрейна, план FIA сработал.
В среднем квалификационные результаты в Сахире-2021 стали на 1,6 секунды медленнее, чем на прошлогоднем Гран При в ноябре. Все десять команд проиграли своим результатам из 2020-го, при этом разброс разниц составил от половины секунды, до почти двух с половиной.
Лучше всех относительно прошлогодней себя справилась Ferrari. В 2020 году Скудерия стала лишь шестой в Кубке конструкторов, проведя провальный сезон. В Бахрейне она оказалась единственной, кто проиграл своему результату прошлого сезона менее секунды. При этом на Гран При 2020-го пилоты Ferrari не поднялись в квалификации выше 11-го места, а в 2021-м Шарль Леклер стал четвертым.
Самые большие потери в сравнении с прошлым годом показала Haas. Мик Шумахер проиграл прошлогоднему результату Кевина Магнуссена 2,338 секунды, при том, что показал 19-е время против 18-го у датчанина.
Больше двух секунд своим прошлогодним временам также проиграли Aston Martin, Mercedes и Williams. Причем в случае двух последних команд лучшие времена в 2020-м и 2021-м установили одни и те же пилоты (Хэмилтон и Расселл). Наименьших, после Ferrari, потерь добились Alfa Romeo и Red Bull.
|Команда
|Время-2020
|Время-2021
|Разница
|Mercedes
|1:27.264 (Хэмилтон)
|1:29.385 (Хэмилтон)
|+2.121
|Red Bull
|1:27.678 (Ферстаппен)
|1:28.997 (Ферстаппен)
|+1.319
|McLaren
|1:28.542 (Норрис)
|1:29.927 (Риккардо)
|+1.385
|Ferrari
|1:29.137 (Леклер)
|1:29.678 (Леклер)
|+0.541
|AlphaTauri
|1:28.448 (Гасли)
|1:29.809 (Гасли)
|+1.361
|Aston Martin
|1:28.322 (Перес)
|1:30.601 (Стролл)
|+2.279
|Alfa Romeo
|1:29.491 (Джовинацци)
|1:30.708 (Джовинацци)
|+1.217
|Alpine
|1:28.417 (Риккардо)
|1:30.249 (Алонсо)
|+1.832
|Williams
|1:29.294 (Расселл)
|1:31.316 (Расселл)
|+2.022
|Haas
|1:30.111 (Магнуссен)
|1:32.449 (Шумахер)
|+2.338
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari , Haas F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин