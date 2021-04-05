Анализ: Ferrari меньше всех потеряла в 2021-м. Больше всех – Haas

Перед сезоном-2021 FIA изменила технический регламент так, чтобы снизить прижимную силу болидов. Это было сделано, чтобы уменьшить нагрузку на шины и не доходить до лопнувшей резины по ходу гонки.

Вместе с прижимной силой должна была упасть и скорость машин. Судя по данным Гран При Бахрейна, план FIA сработал.

В среднем квалификационные результаты в Сахире-2021 стали на 1,6 секунды медленнее, чем на прошлогоднем Гран При в ноябре. Все десять команд проиграли своим результатам из 2020-го, при этом разброс разниц составил от половины секунды, до почти двух с половиной.

Лучше всех относительно прошлогодней себя справилась Ferrari. В 2020 году Скудерия стала лишь шестой в Кубке конструкторов, проведя провальный сезон. В Бахрейне она оказалась единственной, кто проиграл своему результату прошлого сезона менее секунды. При этом на Гран При 2020-го пилоты Ferrari не поднялись в квалификации выше 11-го места, а в 2021-м Шарль Леклер стал четвертым.

Самые большие потери в сравнении с прошлым годом показала Haas. Мик Шумахер проиграл прошлогоднему результату Кевина Магнуссена 2,338 секунды, при том, что показал 19-е время против 18-го у датчанина.

Больше двух секунд своим прошлогодним временам также проиграли Aston Martin, Mercedes и Williams. Причем в случае двух последних команд лучшие времена в 2020-м и 2021-м установили одни и те же пилоты (Хэмилтон и Расселл). Наименьших, после Ferrari, потерь добились Alfa Romeo и Red Bull.

Команда Время-2020 Время-2021 Разница Mercedes 1:27.264 (Хэмилтон) 1:29.385 (Хэмилтон) +2.121 Red Bull 1:27.678 (Ферстаппен) 1:28.997 (Ферстаппен) +1.319 McLaren 1:28.542 (Норрис) 1:29.927 (Риккардо) +1.385 Ferrari 1:29.137 (Леклер) 1:29.678 (Леклер) +0.541 AlphaTauri 1:28.448 (Гасли) 1:29.809 (Гасли) +1.361 Aston Martin 1:28.322 (Перес) 1:30.601 (Стролл) +2.279 Alfa Romeo 1:29.491 (Джовинацци) 1:30.708 (Джовинацци) +1.217 Alpine 1:28.417 (Риккардо) 1:30.249 (Алонсо) +1.832 Williams 1:29.294 (Расселл) 1:31.316 (Расселл) +2.022 Haas 1:30.111 (Магнуссен) 1:32.449 (Шумахер) +2.338