Одной из главных тем нынешней недели для поклонников Ф1 стали новости о том, что переговоры о новом соглашении Ferrari и Себастьяна Феттеля внезапно зашли в тупик. Еще в конце апреля в прессу просочились слухи, будто команда, не слишком довольная результатами немца в 2019 году на фоне его нового напарника Шарля Леклера, предложила четырехкратному чемпиону мира сокращение зарплаты.

Позже инсайдеры сообщили, будто Себу предложили приоритет над напарником, но даже это не убедило его подписать новый контракт. В то же время, по мнению некоторых СМИ, команда пока вовсе не делала своему пилоту никакого предложения.

Главный редактор итальянской версии Motorsport.com Роберто Кинкеро с гонщиком команды Ferrari Себастьяном Феттелем Фото: Ferrari

Что же из этого можно считать достоверными данными, и каково сейчас истинное положение сторон, сотрудничество которых пока официально закреплено только до конца 2020 года.

Когда 21 февраля – еще в том старом нормальном мире – Скудерия при большом стечении публики представила новую машину SF1000, продление контракта с Феттелем выглядело технической процедурой. Возможно, какие-то детали (срок и точную сумму) еще требовалось согласовать, но это выглядело лишь формальностями.

Спустя два с половиной месяца все стало куда сложнее.

Неустранимые противоречия сторон

Самая свежая информация из Маранелло, которая у нас есть, дает понять: ситуация дошла до некоторой критической точки, из которой уже нет простого выхода. И прежде всего это касается длительности контракта. Команда готова предложить его на один год, пилот хочет минимум два. Никто не готов сделать шаг навстречу, потому переговоры застопорились.

Позиции Скудерии сильнее: долгосрочный контракт Шарля Леклера позволяет команде настаивать на своем, тогда как Феттель впервые за время выступлений за Ferrari чувствует себя не комфортно.

Себастьян Феттель, Ferrari

Это очень похоже на ситуацию, в какой Себ уже оказывался в конце 2014-го. Тогда его новым напарником в Red Bull стал молодой Даниэль Риккардо. Он выиграл трижды за год, а Феттелю не удалось стать сильнейшим хотя бы раз. Тогда четырехкратный чемпион нашел максимально удачный выход из ситуации, приняв предложение Скудерии.

На дворе не 2017-й

В нынешней ситуации дополнительной проблемой стали глобальные экономические сложности, да и время не стоит на месте – летом гонщику исполнится уже 33 года.

И все же Себастьян не был готов увидеть контракт на короткий срок и со снижением суммы. Понятно, что в спорте такие вещи объективно отражают твой потенциал и возможности. Осенью 2018-го Кими Райкконен оказался без места в Ferrari. Он мог оставить гонки, но предпочел принять новый вызов. И сейчас едва ли кто-то назовет такой выбор неправильным.

Феттель теперь в схожем положении. Его прошлый трехлетний контракт стал следствием ярких выступлений и был подписан еще во времена Серджио Маркионне. Сейчас от прошлых побед остались воспоминания, а у компании уже новое руководство. Исходя из последних результатов, гонщику предложили совсем другое соглашение. И теперь, чтобы выйти из кризиса, обоим сторонам нужно очень взвешенно использовать цифры и свою гордость.

Продолжение сотрудничества все еще вероятно, но чем дальше, тем более осязаем План Б.

Варианты и еще раз варианты

«Себ остается для нас основным вариантом», – не раз подчеркивал глава Ferrari Маттиа Бинотто, когда речь заходила о напарнике Леклера на 2021 год. Впрочем, «основной» – далеко не синоним «единственный».

Если План Б все же придется задействовать, шорт-лист кандидатов на замену Себу давно известен: Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо и Антонио Джовинацци.

Интересно, что в этом рейтинге за последнее время произошли серьезные изменения: если еще относительно недавно считалось, что шансы двух первых гонщиков практически равны, то последние события позволяют назвать Сайнса однозначным фаворитом.

Карлос Сайнс, McLaren

Почему? Во-первых, ему можно платить меньше, что сейчас немаловажно. Риккардо, как известно, входит в четверку самых «дорогих» пилотов Ф1. Слухи доносят, что в случае перехода в Маранелло Даниэль готов на некоторое сокращение выплат, понимая, что это Скудерия – но Карлосу все равно можно платить вдвое меньше.

Кроме того, Сайнс был весьма убедителен в сезоне-2019. После слабого старта с McLaren (ни одного очка в трех первых Гран При) он показал профессиональный подход и в споре с очень сложным напарником, Ландо Норрисом, 13 раз зарабатывал очки в следующих 18 гонках, покорив подиум в Бразилии и закончив год на шестой строчке общего зачета. Испанец уступил лишь соперникам из Mercedes, Ferrari и Максу Ферстаппену, а итоговый счет их противостояния с Норрисом красноречив: 96 очков против 49.

Карлосу только 25 лет, что дает идеальное сочетание опыта и перспектив роста. Он уверенно говорит по-итальянски, а также открывает Ferrari как автопроизводителю те возможности в испаноязычных странах, которые были утеряны с уходом Фернандо Алонсо.

Если проанализировать каждый из этих факторов, Риккардо оказывается или позади, или в лучшем случае вровень с Сайнсом.

Джовинацци явно смотрится аутсайдером. Единственное, что говорит в его пользу – по ходу прошедшего чемпионата он смог, начав с катастрофического отставания от Кими Райкконена, более или менее выровнять ситуацию. Чтобы хоть как-то повысить свои шансы, в 2020-м итальянец должен опережать напарника по Alfa Romeo. Пока почти невозможно представить себе, что этого парня позовут в Маранелло на замену Феттелю.

Слухи и пересуды о возникших сложностях в отношениях с пилотом, который несколько лет был главной звездой команды, несомненно вредят имиджу Ferrari. Но предсказывать, каким в итоге окажется развитие событий, сейчас предельно сложно.