Анализ: Ф1 может поднять мощность всех электромоторов, кроме Mercedes

Сегодня Комиссия Ф1 обсудил заморозку моторов начиная с 2022 года. Вчера мы уже писали о том, как мощность силовых установок можно выравнять за счет снижения потока топлива в лучших из них. Но есть и другой вариант: позволить другим производителям повысить мощность электрического блока.

Понятно, что если доработка моторов будет просто остановлена, соперники никогда не сравняются в мощности с Mercedes. Статус кво сыграл бы на руку чемпионам, а потому они первыми выразили согласие на заморозку после предложения Red Bull.

Получается, что заморозка исключает соперничество. Значит, сегодня Комиссии придется решить тонкую проблему - как совместить заморозку и выравнивание мощностей?

Судя по нашей информации, Ф1 намерена действовать в нескольких направлениях, в надежде не навредить этим качеству и надежности силовых установок.

В 2020-м расклад был понятен: мотор Mercedes мощнее всех, за ним идут Honda и Renault, а Ferrari последняя, с отставанием в 40 л.с. После заморозки разрыв не должен превышать 2% от общей мощности, то есть никто не должен проигрывать Mercedes больше 20 л.с. А значит, Ferrari надо отыграть как минимум 20 л.с. И FIA вместе с командами будет искать способы сокращения разрыва.

Как мы понимаем, FIA думает совместить сразу два пути: урезать мощность лидеру и прибавить остальным. Такой выбор сделан, чтобы не слишком сильно вредить Mercedes.

Первый способ состоит в сокращении потока топлива в двигателях Mercedes. Это легко сделать, просто изменив картографию в электронном блоке силовой установки, а датчик потока топлива позволит FIA следить за всем в режиме прямого эфира.

Другой способ: увеличить мощность блока MGU-K в отстающих силовых установках со 120 кВ до 135 кВ. При этом уровень увеличения мощности можно дифференцировать исходя из отставания каждой конкретной силовой установки от Mercedes.

Сочетание двух способов (чуть меньше топлива в моторах Mercedes, чуть больше электроэнергии для всех остальных) может сделать все силовые установки более равными. Но не думайте, что все так просто, ведь надо будет еще и не навредить надежности двигателей.

На бумаге кажется, что найти нужный баланс вполне возможно. Но на практике все может оказаться куда сложнее. Чтобы найти верные настройки для моторов потребуется время.

Но FIA может поиграть в тех серых зонах, которые ее многочисленные технические директивы пока не прикрыли. Баланс мощностей должен быть найден и установлен для всех на все время заморозки. Ведь если этот вопрос будет решаться на каждом отдельном Гран При, Ф1 просто утонет в спорах.